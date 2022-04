Se acabaron los problemas de instalación. Con este truco podrás descargar WhatsApp Plus sin perder tus contactos.

WhatsApp Plus: Truco para descargar WhatsApp Plus sin perder tus contactos

Si es la primera vez que vas a descargar WhatsApp Plus o si volverás a hacerlo, pero no quieres perder los números que tienes guardados en la aplicación original, presta mucha atención porque vamos a enseñarte el truco para instalar WhatsApp Plus sin perder tus contactos.

Actualmente, WhatsApp cuenta con 2 mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo y se calcula que al día se envían 100 mil millones de mensajes por su plataforma, por lo que esta aplicación es conocida como la app de mensajería más importante en la actualidad.

Y aunque en muchas ocasiones cuenta con herramientas y soluciones más que suficientes para entablar conversaciones con otros usuarios sin problemas, en los pequeños detalles la app de Meta sigue dejando mucho que desear.

Por ejemplo, la app de Meta no nos permite mantener fija nuestra última hora de conexión o incluso enviar imágenes de alta calidad es imposible en la aplicación original. Y por esto son muchos usuarios los que han decidido cambiarse a APKs como WhatsApp Plus, el gran reto es hacer este cambio sin perder tus contactos una vez que lo haces.

Cómo cambiarse a WhatsApp Plus sin perder los contactos

Usualmente, cuando los usuarios de la app hacen el cambio de WhatsApp a WhatsApp Plus pierden todos los contactos y conversaciones de la aplicación original. Pero existe un truco que podría ayudarte con este inconveniente.

Lo que tienes que hacer para realizar esta transición sin perder tu información es entrar en la app original de WhatsApp y realizar una copia de seguridad. En esta copia se guardarán tanto tus contactos como los chats que tengas en la aplicación.

Para hacerlo deberás:

Entrar en “WhatsApp”.

Ingresar a “Ajustes”.

Elegir “Chats” y “Hacer copia de seguridad”.

Después de realizar esto, desinstala la aplicación de Meta y descarga la APK de WhatsApp Plus e instálala, durante la instalación de la nueva aplicación te dará la opción de restaurar tus conversaciones, acepta y selecciona la copia de seguridad que hiciste minutos antes.