Ricardo O’Farrill se ha convertido en tendencia nuevamente, después de que la tarde de este 7 de junio, la Fiscalía de la CDMX revelará un boletín de búsqueda por la desaparición del comediante. ¿Dónde está O’Farrill?

El standupero ha sido tendencia las últimas semanas, el momento cuando estalló todo fue con su transmisión del 24 de abril, donde O’Farrill exhibió a Daniel Sosa y a varios de sus compañeros del stand up, después de que no lo dejaran entrar a la tornaboda de Mauricio Nieto y Carla Fernández.

Por ello fue internado en una clínica de rehabilitación para recuperar su estado de salud físico y mental por adicciones, sin embargo Richie confesó que sufrió maltrato desde que fue llevado al lugar, donde lo humillaron y violaron sus derechos.

“En la clínica yo estaba sufriendo de este maltrato, en el transporte me convulsiones dos veces, entonces, en el transporte pedí dos veces que paráramos por piedad, y no paramos. Se venían burlando de mí, uno me chasqueaba en el oído y me cacheteaba para provocarme”, reveló el standupero.