Todos queremos saber con quién se queda Leona en el final de El amor invencible, por lo que ahora mismo te diremos qué es lo que saben los sitios de spoilers sobre esta información, ya que hoy es el desenlace de esta apasionante historia.

¿Con quién se queda Leona en el final de El amor invencible?

Todo parece indicar que Leona se casa con David ya que en el último avance de la telenovela se puede ver a Angelique Boyer usando un vestido de novia, mientras que Gael aparece tras las rejas debido a que se le acusa de encubrir las actividades criminales de su papá.

Y en todo este avance no vemos a David, lo que puede dar la pista de que es él con quien Leona se casa. Sin embargo en el mismo clip se puede ver a Leona caminar preocupada con su vestido de novia, lo que podría indicar que que algo le pasó a su futuro esposo.

Por otro lado también se especula que Columba intenta matar a Leona al disfrazarse de monja y sorprenderla en un estacionamiento, pero no lo logra y es arrestada por la policía para ir directo a la cárcel en donde pagará por todo el daño que hizo. Pero este no es el spoilers más fuerte que se ha escuchado sobre el final de El amor invencible, por lo que a continuación te decimos de cuál se trata.

¿Leona muere en el final de El amor invencible?

De acuerdo con información del podcast del periodista Alejandro Zúñiga, el personaje de Leona Bravo morirá en el final de la telenovela ya que el periodista dijo en su programa lo siguiente: “No puedo decir de dónde me enteré pero a mí me dijeron que sí que se va a morir“.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el final de El amor invencible?

Sin embargo hay que recordar que estos son rumores y que si quieres saber realmente cuál será el destino de los protagonistas de El amor invencible, lo mejor es que no te pierdas hoy el desenlace que tendrá lugar a las 21:30 horas a través de Las Estrellas.