Un chef que es parte del jurado de MasterChef Celebrity 2023 fue señalado como homofóbico por los fans esta semana y fue linchado en redes sociales, por lo que si quieres saber de quien se trata aquí te decimos.

Tachan al Chef Herrera de homofóbico y lo tunden en redes: ¿Qué dijo?

El Chef Adrián Herrera fue señalado como homofóbico en redes sociales esto días luego de que algunos internautas señalaran que se niega a hablarle a Manu NNa por este nombre y en vez de ello, se refiere a su persona como Manuel.

Hay que recordar que Manu NNa es alguien que dice ser de género fluido por lo que el hecho de que el juez de MasterChef Celebrity le siga llamando Manuel, es visto por internautas como una falta de respeto, ya que no se estaría aceptando su identidad de género. Por ello en redes sociales incluso se ha pedido que se saque al chef del concurso si va a seguir con este comportamiento.

Manu NNa es de género fluido pero, ¿qué significa esto?

Una persona de género fluido es alguien que siente que su identidad de género no es fija ni definible, sino que puede cambiar con el paso del tiempo, según la definición de la página web Planned Parenthood.

Es decir que estas personas pueden por ejemplo sentirse como hombres y un tiempo después, pueden sentirse como mujeres o viceversa; e incluso pueden no identificarse con un género en particular, por que no encajan en el molde tradicional de hombre o mujer.