Si no sabes qué ver en tus ratos libres, deja de pasar horas buscando y mejor checa algunos de los estrenos de Netflix en abril 2022 que seguro te van a enganchar. Hay estrenos para todos los gustos así que nadie se va a decepcionar con lo que viene en la plataforma de streaming más popular del mundo.

Netflix es una plataforma de streaming que fue creada en 1997, aunque inició su servicio online en 2007. Llegó por primera vez a México en 2011 y desde el momento en el que pisó tierra azteca, el entretenimiento en nuestro país cambió por completo.

En unos cuántos años, Netflix logró posicionarse como una de las productoras más importantes del medio y sus estrenos logran posicionarse en las primeras tendencias y no hay persona en este mundo que no hable de ellas. Por eso es tan importante que te mantengas al día, porque nadie quiere ser ese amigo que no entiende los memes.

Los estrenos de abril de Netflix 2022 tienen un poquito de todo porque llegará con nuevas temporadas de series que ya han roto el internet, películas que pintan para ser de las mejores del año y hasta un documental grabado por el expresidente de Estados Unidos Barack Obama.

Estrenos de Netflix ABRIL 2022

Entre series, películas, animes y documentales, los estrenos de Netflix prometen tenernos horas frente a la pantalla.

Series

Ozark: Temporada 4 - 29/4/2022

Marty y Wendy afrontan amenazas y luchan por mantener felices al cartel, al FBI y a sus propios hijos el tiempo necesario para recuperar sus vidas.

Élite: Temporada 5 - 8/4/2022

Regresaremos a Las Encinas para un nuevo semestre; y al parecer encontraremos una nueva víctima, un nuevo victimario y un nuevo misterio. Y los secretos de los alumnos son cada vez más grandes.

Pálpito - 20/4/2022

Un hombre empeñado en vengarse de la organización de tráfico de órganos que asesinó a su esposa se involucra con la mujer que recibió su corazón.

Muñeca rusa: Temporada 2 - 20/4/2022

Tras sobrellevar la noche más tempestuosa de sus vidas una y otra vez, Nadia y Alan caen en otra sorprendente aventura existencial.

Heartstopper - 22/4/2022

Charlie y Nick descubren que su improbable amistad podría ser algo más mientras sortean la escuela y el amor en esta serie sobre la adolescencia.

Anatomía de un escándalo - 15/4/2022

La vida privilegiada de Sophie, esposa de un poderoso político, cambia de rumbo cuando un escándalo sale a la luz y acusan a su marido de un crimen.

Los herederos de la tierra 15/4/2022

El ingenioso joven Hugo Llor lucha por alcanzar el éxito en la Barcelona del siglo XIV mientras busca cumplir su promesa a la familia Estanyol.

Better Call Saul: Temporada 6 - 19/4/2022

La serie ganadora de un Emmy regresa para su sexta temporada.

Entre reja y reja - 12/4/2022



Laura Willis, directora de una cárcel de mujeres y exorganizadora de eventos, documenta las emociones y sobresaltos de la vida tras las rejas.

Selling Sunset: Temporada 5 - 22/4/2022



Nuevos amores. Viejos enemigos. Una cara nueva. Con el mercado de lujo a tope, la competencia en la agencia llega al límite. ¿Brillarán o tropezarán?

DC's Legends of Tomorrow: Temporada 6 - 15/4/2022

Sin Sara y con una fan de la teoría de conspiración en el equipo, las leyendas viajan por el tiempo y el espacio para salvar al mundo.



Películas

Metal Lords - 8/4/2022

Para los inadaptados adolescentes Hunter y Kevin, el camino a la gloria es claro: dedicarse al metal, ganar la batalla de bandas y que los idolatren.

Entre la vida y la muerte - 8/4/2022

Después de perder al amor de su vida en un trágico accidente, una adolescente desconsolada empieza a creer que él le envía señales del más allá.

Elige o muere - 15/4/2022

Un premio en efectivo lleva a dos amigos a resucitar un videojuego de los 80 y adentrarse en un mundo donde deben sobrevivir a horrores de otro nivel.

Apolo 10 1/2: Una infancia espacial - 1/4/2022

Un hombre comparte su vida a los 10 años en el Houston de 1969 y entrelaza historias de nostalgia con un relato fantástico de un viaje a la Luna.

Déjate llevar - 22/4/2022

El verano antes de la universidad, la estudiosa Auden conoce al misterioso Eli, quien la ayuda a experimentar la vida adolescente sin preocupaciones.

Yaksha: Operaciones despiadadas - 8/4/2022

Un respetable fiscal que visita una ciudad peligrosa para examinar a un equipo encubierto y su notorio líder se suma a una guerra mortal entre espías.

Amor de madre - 29/4/2022

Un hombre a quien dejaron plantado en el altar se ve obligado a seguir adelante con su luna de miel... acompañado de su madre controladora.

La princesa de la Yakuza - 20/4/2022

Tras descubrir que es la heredera de una familia criminal yakuza, una chica en São Paulo conoce a un hombre con amnesia y un misterioso artefacto.

Las niñas de cristal 8/4/2022

Una bailarina agobiada por la presión del papel principal encuentra refugio en una amistad con una compañera que las aísla del mundo real.

Una mujer fantástica 1/4/2022



Tras la muerte de su amante, la vida de una mujer trans da un vuelco: su feliz existencia se convierte en un mundo de discriminación y desconfianza.

Amalgama - 13/4/2022

Cuatro dentistas con vidas personales problemáticas asisten a una conferencia en la costa mexicana, donde pasan dos días memorables.

El habitante - 1/4/2022

Cuando entran a robar una casa, tres hermanas descubren un siniestro secreto escondido en el sótano que las obliga a desenterrar su doloroso pasado.

Ya veremos - 1/4/2022



Antes de operarse de la vista, Santi escribe una lista de deseos y les pide a sus padres que dejen los pleitos de lado y lo ayuden a cumplirla.

Dios no está muerto 3: Una luz en la oscuridad - 1/4/2022

Después de que su iglesia se incendia, un pastor se enfrenta a las autoridades universitarias que desean expulsar a la congregación del campus.

Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury - 30/4/2022





Documentales y especiales

Biografía inspirada en la vida de Freddie Mercury, de inadaptado a vocalista de la icónica Queen, y en el agitado ascenso a la fama de la banda.

Nuestros grandiosos parques nacionales - 13/4/2022

Narrada en inglés por el expresidente Barack Obama, esta docuserie se centra en algunos de los parques nacionales más espectaculares del mundo.

Regreso al espacio - 7/4/2022

Elon Musk y los ingenieros de SpaceX revolucionan los viajes ultraterrestres al llevar astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional.

Las cintas perdidas de Marilyn Monroe - 27/4/2022

En este documental, un autor reexamina la misteriosa muerte de Marilyn Monroe y comparte entrevistas realizadas a las personas que la rodeaban.



Anime

Titanes del Pacífico: Tierra de nadie - Temporada 2 -19/4/2022

Hayley y Taylor, al mando de Atlas Destroyer, junto con Mei y Niño, siguen su viaje hacia Sídney. Pero antes deben superar un culto sanguinario.

Burbujas - 28/4/2022

En un Tokio abandonado e invadido de burbujas y anomalías gravitacionales, un joven talentoso tiene un encuentro decisivo con una chica misteriosa.

Ultraman: Temporada 2 - 14/4/2022

¡Seven, Ace, Zoffy, Jack y Taro se unen a Ultraman! Juntos, la hermandad enfrentará una nueva amenaza alienígena.

One Piece Film: Z - 15/4/2022



Luffy y su grupo salvan a un almirante de la Marina que tiene un solo objetivo: aniquilar a todos los piratas, incluyendo a los Sombrero de Paja.