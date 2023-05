El Exatlón All Star 2023 llega a su fin hoy en unas horas y por ello, los sitios de spoilers están soltando sus últimas filtraciones entre las que destaca una muy fuerte que señala que habrá TRAMPA en la gran final, por lo que a continuación te contamos qué se sabe de esto.

Revelan esta TRAMPA en la gran final del Exatlón All Star 2023

La TRAMPA consistiría en que la producción de TV Azteca haría de todo para que David Juárez, “La Bestia” sea coronado como campeón de la edición All Star debido a una contundente razón, la cual te compartimos a continuación.

Y es que este participante es el único de los finalistas que no ha ganado ninguna vez la competencia que conduce la Máxima Autoridad Antonio Rosique, por lo que luego de varios años de haber estado a la disposición de TV Azteca, la producción trataría de hacerlo ganar el All Star a toda costa.

¿Es la primera vez que acusan que el Exatlón hace trampa?

No es la primera vez que acusan que hay trampa en el Exatlón All Star ya que en el pasado también se acusó que la producción quería a Andrés Fierro como campeón, lo que no se cumplió ya que este participante fue eliminado y no logró ser finalista.

Pero la filtración que te hemos mostrado hoy y que proviene del canal de YouTube Mago Cósmico insiste en que hay mano negra en la gran final, pero hay que recordar que este es solo un rumor el cual podremos corroborar o desmentir luego de la gran final de esta noche en la que podrían coronarse David Juárez, Mati Álvarez o Koke Guerrero.