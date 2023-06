En este momento, el universo nos está invitando a revisar nuestros miedos e inseguridades. Después de un fin de semana con la Luna en Piscis, es posible que nos sintamos sentimentales y un poco angustiados, con sueños intensos al dormir. Aquí te contamos cómo será tu día este martes 13 de junio de 2023, según tu signo zodiacal:

Aries:

Es probable que hayas tenido algún impulso innecesario el día anterior, lo cual te ocasionó problemas en lo laboral. Trata de comprender que a veces es necesario adaptarnos a los cambios o a las normas, sin sentir que se están burlando de nosotros. Un amigo de confianza te brindará su sabiduría, presta atención.

Tauro:

La energía puede sentirse un tanto extraña para los taurinos en estos momentos. Evita distraerte mientras caminas por la calle. Con Mercurio en Géminis, el planeta del pensamiento, en la constelación de las ideas, es posible que haya malentendidos en lugares públicos con extraños, lo cual podría llevarte a discutir. Como no te gustan las discusiones, mantén tus sentidos alerta.

Géminis:

El Sol y Mercurio están en tu signo, lo que puede hacer que tengas muchas ideas rondando en tu cabeza. No te sobreexijas, Géminis. Este martes 13 de junio, te darás cuenta de que has estado demasiado absorto en la reflexión y no has sacado a relucir tu lado juguetón y travieso. Vuelve a conectarte contigo mismo/a de manera justa.

Cáncer:

Has estado pensando en alguien que amas. A pesar de que te impulsas a ser mejor y a dar lo mejor de ti a tus seres queridos, amigos y familia, sientes que tienes el corazón roto. Hoy será un día melancólico, pero, hacia el final del día, alguien te dará palabras de aliento reconfortantes. Sentirás esperanza.

Leo:

Aún te encuentras en un buen momento, y el universo lo sabe. Durante los últimos meses, las cosas se han vuelto difíciles para ti, poniéndote a prueba como el gran león que eres. Sin embargo, parece que has adquirido todo el conocimiento necesario y, con Venus en tu signo, estás buscando nuevas aventuras. Hoy se te presentará una propuesta amorosa. ¡Aprovéchala!

Virgo:

Aunque has estado pensando mucho en un asunto en particular y has buscado respuestas por todos lados, hoy será un gran día de revelaciones. Deja de buscar, porque la respuesta llegará a ti.

Libra:

Tu belleza es innegable, Libra, y se nota a kilómetros de distancia. Eres una persona encantadora por excelencia, por lo tanto, utiliza esas habilidades para convencer a alguien y obtener su ayuda en aquello que tanto deseas. Sabes cómo hacerlo y te irá bien. Lo importante es que hoy sientas mucha confianza.

Escorpio:

Querido Escorpio, en algún momento de este día te darás cuenta de que debes soltar algo. Podrás ver señales de que necesitas dejar ir lo que te asfixia y no te permite dormir. Además, sabemos que puedes volverte bastante destructivo/a en tu lado oscuro. Deja eso atrás, eres un guerrero/a y lo sabes. Hazte valer.

Sagitario:

Asume que te equivocaste ayer, querido Sagitario. A veces, eres obstinado/a para reconocer tus errores. La persona a la que heriste te lo mencionará de nuevo hoy. Si deseas continuar en conflicto, sigue con tus actitudes, pero si quieres solucionar los malos entendidos, tendrás que ser mejor y comportarte mejor.

Capricornio:

Querido/a Capricornio, eres valiente y tienes una gran fuerza de voluntad. Con Plutón, el planeta de la transformación, en tu signo, es posible que los días sigan siendo similares a los de ayer. Reflexiona, poco a poco la negatividad desaparecerá y volverás a estar en lo más alto, donde perteneces.

Acuario:

Si sigues fingiendo desinterés, esa persona se alejará de ti. Puede que creas que lo/a conoces, pero en realidad, tu indiferencia o arrogancia para llamar la atención está lastimando a esa persona. Hoy, esa persona podría aburrirse y dejar de enviarte mensajes.

Piscis:

Querido/a Piscis, atrévete a dar el primer paso. No lo haces porque sabes que es posible que te gusten más de una persona a la vez. Te enamoras fácilmente y lo sabes. Si esa persona se da cuenta de que no estás en serio, podría expresarte lo que siente y atreverse a mostrar su interés en ti. Esta es tu oportunidad.