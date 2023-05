Es momento de descubrir lo que los astros te deparan en el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, para que conozcas lo que el destino ha preparado para ti, con las predicciones para este DOMINGO 21 de MAYO del 2023 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Para este domingo Mhoni Vidente, la astróloga más famosa y respetada de México ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero para el portal Terra. Lee en esta nota para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores, para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

El horóscopo de Mhoni Vidente para este DOMINGO 21 de MAYO del 2023

Aries

En el amor es momento de dejar las dudas atrás ya que los astros te recomiendan que dejes de pensar en si le interesas a esa persona o no, ya que debes ser tú quien tome la iniciativa por que lo que pueda resultar de tu acercamiento, podría ser muy importante en tu vida, así que no temas y da el primer paso.

Tauro

Necesitas retomar el estilo de vida saludable al que ya te habías acoplado hace un tiempo ya que tu cuerpo se merece que lo cuides por que es tu pertenencia más valiosa. En el amor es momento de que apliques la ley de la atracción ya que mereces lo que anhelas, sobre todo el seguir construyendo tu futuro junto a esa persona especial.

Géminis

Si hay algo que puede afectar para mal la vida en pareja es cuando uno no deja que el otro tenga su espacio y su libertad, lo que puede hacer sentir a esa persona ahogada o incluso prisionera. Así que deja que tu media naranja tenga esa libertad que tanto bien le hará a su relación.

Cáncer

Si quieres cuidar tu relación amorosa este día deberás ser muy prudente y aguantarte esas opiniones personales tuyas que a veces pueden herir a quien más amas. En algunas ocasiones el silencio puede ser tu mejor aliado para cuidar esta relación que aprecias tanto.

Leo

Hay capítulos en tu vida que necesitas cerrar para poder seguir avanzando aunque por alguna razón has decidido dejar uno abierto que ya te está empezando a pasar factura. Así que este es el momento de que atiendas esa aflicción que tanto te ha desgastado.

Virgo

Para que puedas cuidar lo que has construido junto a tu pareja es vital que dejes el pasado atrás sobre todo, cuando se trata de hablar de lo que viviste antes de conocerla. Y es que si sigues compartiendo estas experiencias las cosas entre ustedes podrían volverse algo tensas, así que aprende a soltar.

Sanar físicamente es mucho más fácil que sanar emocionalmente y eso es algo que has estado experimentando en carne propia estos días, por lo que debes darle tiempo a tu ser para que procese las cosas que has vivido. Así que a ejercitar la paciencia que pronto sanarás de todo lo que has sufrido.

Si hay un buen momento para que reconozcas todo lo que has logrado en el ámbito laboral es ahora ya que si tú no te celebras lo que has obtenido, nadie lo hará. Recuerda que el quererse a uno mismo y el reconocerse es una forma de autocuidado, lo que al final te hará crecer como persona.

Alcanzar el éxito es algo fundamental para tu personalidad, la cual siempre ha estado acostumbrada a cumplir los retos que se propone. Sin embargo debes medirte en este aspecto ya que de lo contrario se volverá un auténtico suplicio. Recuerda: la disciplina y el esfuerzo sin medida pueden traer sufrimiento.

Capricornio

Si bien a veces el enojo puede ayudarnos a regular nuestras emociones y nos puede permitir desahogarnos, este día es importante que trates de alejarlo de tu vida ya que podría generar más problemas de los que puede solucionar. Así que evita que tengas problemas a largo plazo moderando tu carácter.

Acuario

Para los acuarianos que se encuentren solteros este día ofrecerá oportunidades inmejorables para poder volver a amar, por lo que salir a buscar un romance es algo que te permitiría disfrutar de este aspecto de tu vida que has dejado tan abandonado en los últimos años, así que date la oportunidad.

Piscis

La persona que te gusta es muy diferente a ti, al nivel que son completamente polos opuestos, sin embargo, los dos harán lo que este en sus manos para que las cosas funcionen, la clave de esto está en ser pacientes. El apoyo de los tuyos es algo que vas a necesitar este día, así que no dudes en acercarte a tus amigos o familia, pues estar cerca de ellos te hará muy bien.