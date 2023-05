Como ocurre cada día, es momento de conocer los horóscopos de Nana Calistar quien te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos hoy DOMINGO 21 de mayo las mejores predicciones con humor, para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrás de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

El horóscopo de hoy DOMINGO 21 de mayo de Nana Calistar

Aries

Existe un lado tuyo débil y es tu familia, pues sabes que te doblegas por ellos, en el amor hay cambios importantes pues comenzarás a desear algo estable, temes a enamorarte, pero por dentro es lo que más deseas. Embarazo inesperado de amistad en puerta. Deja de tomar productos que no debes para verte mejor, podrías estar dañando mucho tu organismo sin darte cuenta. Infecciones en garganta en estos días y dolores de cuerpo. Que te valgan las críticas y comentarios tontos a tu persona recuerda que nadie te conoce mejor que tú, sino te dan pa’ el gasto no tienen por qué opinar y si lo hacen que gasten saliva, tú no te mortifiques. Amistad nueva aparecerá en próximas fechas. Una amistad podría estar hablando a tus espaldas, te vas a enterar en estos días de quien se trata.

Tauro

Familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad. En los dineros mejorarás mucho, pero aprende a poner atención en tu económica últimamente gastas mucho en tonterías que no son indispensables y no necesitas. Si tienes una relación y en esta no hay reciprocidad estas con la persona incorrecta no puedes ser tú el que siempre de más que tu pareja. Pon atención a tu sexto sentido y tus sueños que te mostrarán esas respuestas que tanto has buscado. Tu buen corazón podría hacerte cometer graves errores, ya no confíes en quien no cree ni confía en ti, el amor se manifestará de muchas formas y entre ellas mediante la llegada de una personita que se convertirá en tu centro de atención. En los dineros poco a poco verás la luz a tus deudas.

Géminis

Muchos cambios en lo laboral y en el amor, pero tienes que poner mucha atención pues podrías perder una gran oportunidad. Persona piel clara te va a dar la puñalada por la espalda. Te enteras de verdad que te pondrá como el demonio. Eres muy sensual y te encanta estar nomas en lo que viene siendo la caricia, aprovecha a tu pareja y busca nuevas maneras de estar en la intimidad eso refrescará y consolidará más la relación. Gente tonta te rodea, pero está en ti no aprender sus mañas y ser parte del montón. Cuida mucho tu alimentación pues se te hará bolas el engrudo y subirás de peso. No permitas que nadie te quite lo que por derecho te corresponde, te vienen grandes pruebas de las cuales saldrás adelante.

Cáncer

Cuídate mucho lo que comentas pues te podrías meter en problemas bien grandes por andar con la boca suelta. No seas tan pronto o pronta cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten en seguida. Ten presente que la vida es una y no la puedes desperdiciar en personas que no tienen la intención de darte tu tiempo y atención. Vienen pérdidas materiales y una amistad tuya terminará su relación. No temas a cambios en tu trabajo pues te ayudarán a mejorar mucho. La vida te pondrá pruebas muy grandes las cuales te harán reaccionar y tomar las decisiones correctas.

Leo

Un encuentro casual con persona del pasado te hará recordar viejos tiempos. Eres un ser con mucha fuerza y luz y siempre que pongas un poco de tu energía en hacer las cosas te saldrán de lo mejor. No critiques a las personas tanto pues no sabes por qué camino han pasado. Te enteras de infidelidad de amistad y su pareja. Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños se vean opacados por pensamientos pesimistas de amistades, familia o pareja, cada que te diga alguien que no se puede demuéstrales lo contrario. Dinerito extra te caerá de perlas para pagar deudas y comprarte eso que has planeado desde hace mucho. Siempre fuerte, optimista con el corazón en alto, no temes a cambios pues sabes que en ellos radican nuevas oportunidades.

Virgo

Familiares te necesitarán más que nunca. Ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo sin embargo las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso bien lejos y bendecir las enseñanzas que te dejaron. Un mensaje de texto o llamada podrían hacer tus días más ligeros sin embargo la persona de quien los esperas le vale, no vale la pena seguir ahí arruinando tu propia existencia y mendigando cariño y amor donde solo existe amistad. Vienen oportunidades de cambios de empleo, no sueltes el que tienes hasta asegurar el nuevo. Requieres salir de casa y conocer nuevas cosas y personas, pues la felicidad no irá a tocar la puerta, quien busca encuentra y si te pones las pilas y das paso al amor en las próximas semanas estarás iniciando una relación bastante duradera.

Un amor a distancia te visitará en próximas fechas. Boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear y podrías ser requerido o requerida. Una amistad iniciará romance en próximas fechas. Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas. Si ya te engañó 2 veces lo volverá hacer muchas más, recuerda que las terceras oportunidades son un riesgo en donde puedes salir más dañado o dañada que la primera vez. Urge limpieza de conciencia, saca pensamientos pesimistas y busca la manera de que cada pensamiento sea más positivo, lograrás ver el mundo de manera distinta. Un mensaje o llamada te alegrará mucho. Cuídate de la monotonía en tu relación en caso de tener una pues estas poniendo el lazo que te une a tu pareja en una cuerda floja, no sigan haciendo lo mismo o de lo contrario antes de lo que lo esperan entrarán en una etapa de cansancio y aburrimiento.

Una amistad se comprometerá o formalizará relación. La tentación podría hacerte caer en un error del cual podrías lamentarlo pues si tienes pareja podrías dañarla y hacerla sentir muy mal. Eres bueno o buena pa decir lo que sientes y expresar de tu ronco pecho lo que te agrada y no te agrada de los demás, aprende a autoevaluarte para que tengas una percepción de ti, busca la manera de cambiar esas cosas que no te parecen, no para complacer a otras personas, sino para mejorar en aspectos débiles de ti. Vienen grandes cambios en tu sin chiste vida pues comenzarás a madurar demasiado, date la oportunidad de tomar tus propias decisiones sin que nadie intervenga en ellas, es necesario que pongas un alto a esas personas que se han aprovechado de ti. Posibilidades de un viaje que comenzarás a visualizar en estas fechas.

Un familiar sufrirá un accidente, cuídate de dolores en espalda y piernas pues estarán a la orden del día. Una limpia te vendría perfecto con albahaca y huevo pues traes malas energías que te pueden afectar o impedir seguir avanzando. No permitas que las personas te vean de rodillas por nada, al menos que les vayas hacer un jale, necesitas ponerte las pilas y ver más por ti, un ex amor comenzará a desprenderse de ti, comenzará a olvidarte poco a poco, no busques a quien no te quiere o a quien has dañado, pide perdón y aléjate, sigue tu camino. Un proyecto se te va a salar debido a envidia de gente envidiosa. Ten presente que si las personas no te devuelven en la misma medida lo que das llegará el día en que te canses y mandes todo bien lejos.

Capricornio

Entras en una etapa de grandes cambios, después de tanta sufridera comenzarás a ver la luz, quizás recaigas en estos días al extrañar a quien nunca más estará a tu lado, pero tu determinación y ganas son más para salir a delante y enfrentar cualquier situación que se te presente. Recordarás a quien ya no está físicamente a tu lado, pero espiritualmente te cuida y protege desde otro lugar. No cometas los mismos errores de siempre, aprende de las caídas. Muchas energías estarán moviéndose en tu vida y estas son gracias a estos cambios. Un familiar se enfermará, pero saldrá adelante poco a poco. Amistades te darán la espalda. Salte y disfruta cada momento que tienes, manda bien lejos a quien te cause dolores de cabeza y proponte materializar cada sueño, cambia la rutina de tu día a día pues te deprimes por hacer lo mismo siempre.

Acuario

Si tienes una relación, se vienen celos, desconfianza, falta de respeto y problemas con cuestiones del pasado, aprende hablar de frente y alejarte de mentiras pues todas las verdades podrían ponerse en dudas, la comunicación será la clave para rescatar tu relación. Un amor del pasado regresa a tu vida, pero nomas a incomodar tu desgraciada existencia, comprobarás en los próximos días que realmente los golpes que la vida te ha puesto han sanado y que el amor que alguna vez sentiste por quien te dio puros desprecios y malos tratos se han ido olvidando. Apártate de quien solo te busca cuando necesita algo, aprende a devolver lo mismo que recibes y a no mendigar cariño y menos amor. Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logres identificarlos pues estarás pensando en la persona incorrecta.

Piscis

Si tienes ya una relación va a mejorar mucho la comunicación sin embargo tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja. Podrías sentirte triste al terminar el día al extrañar a varias personas importantes para ti. Te sentirás extraño por las noches, pensarás en lo que pudo ser, problemas de insomnio de avecinan. Una amistad te necesita más que nunca en estos días sabrás de quien se trata. Te buscará o visitará familiar que tienes mucho de no ver. Utiliza las palabras correctas para solucionar algún pleito que haya habido con alguna persona importante para ti; recuerda que las segundas oportunidades se ganan y son bajo el riesgo de que te vuelvan afectar. Viene un viaje, enfermedad y arreglo de documentos. Una amistad tiene interés por ti, pero es solo quiere la caricia.