Walter Mercado expone información de que toda tu jornada de este miércoles 17 de mayo será tranquila y estable no sólo en el ambiente laboral, sino también familiar y sentimental con apertura para poner solución a los problemas.

Las cosas en el trabajo marchan bien, pero debes aprender a decir que no cuando sea necesario. Hay mucha carga laboral, así que lo mejor es distribuirla para que así todos hagan y cumplan con lo mismo, no sólo tú.

Walter Mercado revela que podrían presentarse asuntos negativos que nublen tus pensamientos, sin embargo, es importante que no les hagas caso y que sigas con tus proyectos sin mirar atrás. PUBLICIDAD

De acuerdo con el horóscopo , la energía te invadirá y tomarás más fuerza para cumplir tus tareas laborales y personales. No dejes que la envidia de los demás te afecte, ya que hay alguien que podría hablar de ti.

