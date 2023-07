Explotó la bomba esta semana en La Casa de los Famosos ya que los fans de este reality afirmaron que hay fraude ya que se percataron de algo que consideran imperdonable pero que ocurrió ante los ojos de todos, por lo que te compartimos lo que se sabe a continuación.

Por esta razón afirman que hay fraude en La Casa de los Famosos

La razón por la que afirman en redes sociales que hay fraude en La Casa de los Famosos es que se hizo viral un video en el que se puede ver, según quienes compartieron el material, a una mujer que entra a la casa como si nada y en cuanto se percata que la cámara la toma, ella sale corriendo de la escena.

Esto incendió las redes sociales ya que muchos fans del reality afirmaron que esta es la prueba de que la producción hace trampa y que tiene a sus favoritos, ya que la presencia de alguien externo a los participantes podría ser una señal de esto pero, ¿será verdad?

Ya se sabría quién es la mujer que “se metió” a La Casa de los Famosos

Luego del furor que se armó sobre todo en TikTok, muchos fans del programa señalaron que el video que se muestra es viejo ya que quien aparece en él sería Raquel Bigorra, participante que ya fue eliminada de la competencia por lo que la teoría de que la producción hace trampa se caería ante esta versión.

Y es que si bien la producción no se ha pronunciado al respecto, el enojo en redes sociales se fue diluyendo debido a que la mayoría aceptó que quien aparece en el video es la ex participante cubana, y no la prueba de que la producción hace trampa.