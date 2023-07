La Casa de los Famosos al ser uno de los programas más vistos de México sigue bajo la mira de los sitios de spoilers los cuales, ya han filtrado quién será el eliminado del reality de este domingo 2 de julio por lo que aquí te compartimos lo que dice esta información.

FILTRAN quién es el eliminado de este domingo 2 de julio en La Casa de los Famosos

El eliminado de este domingo 2 de julio de La Casa de los Famosos sería Raquel Bigorra, esto de acuerdo con filtraciones de sitios de spoilers que le dan seguimiento diario al programa, así como de la información proveniente de una polémica fuente.

Esta fuente sería una filtración del orden de los famosos que saldrán eliminados, la cual llegó a los medios de comunicación esta semana, y que afirma que la siguiente en dejar La Casa de los Famosos será la conductora cubana, la cual ya estuvo nominada y a punto de salir el domingo pasado sin embargo, quien se fue en su lugar fue la polémica participante Ferka, la cual no ha parado de incendiar las redes sociales.

¿Por qué Ferka ha estado incendiando las redes sociales luego de su salida de LCDLF?

Ferka ha estado incendiando las redes sociales luego de tener un pleito en televisión en vivo con los conductores de Hoy, específicamente con Jonathan Barajas quien al entrevistarla, quitado de la pena le confesó que mientras ella se encontraba en el interior de la Casa, él le dio el apodo de “mueble” ya que se esperaba más de ella en su participación en el reality.

Obviamente esto no iba a quedar sin respuesta por lo que Ferka le respondió a Jonathan a quien le dijo que este apodo le dolió, y que ese nombre no la define. En la misma entrevista el conductor Sebastián Reséndiz le dijo a Ferka que él también la criticó mientras ella se encontraba en LCDLF.

Ante esto la actriz no se aguantó y le dijo al conductor que lo consideraba un hipócrita, y si bien Reséndiz le dijo a Ferka que su estrategia de hombres contra mujeres no estaba funcionando, ella le respondió que no estaba de acuerdo con que se desacreditara su trabajo.