En La Casa de los Famosos han habido todo tipo de bromas, pero ninguna tan imperdonable como la que hizo Poncho de Nigris hacia el difunto Paco Stanley, con la que buscaba molestar a Paul, por lo que aquí te hablamos de lo que ocurrió en este polémico momento y cómo reaccionaron los fans del programa.

Esta fue la imperdonable broma que Poncho de Nigris hizo sobre Paco Stanley en La Casa de los Famosos

Fue justo este viernes cuando en la fiesta temática en la que los participantes debían hacer una rutina de Stand Up cuando ocurrió el desafortunado momento. En ese momento De Nigris hizo como que entrevistaba a sus compañeros y cuando llegó con Paul, quitado de la pena le dijo: “El hijo de Paco Stanley, ¿eres Paquito? ¿Qué opinas de la bolsa de perico que se le cayó a tu papá?“

Luego de este duro comentario todo mundo pensó que el ambiente se iba a poner tenso en la Casa sin embargo, Paul Stanley simplemente dijo: “¡Otro mezcal!, otro mezcal” y procedió a reírse sin embargo, quienes no perdonaron el chiste fueron los fans del reality, quienes explotaron contra Poncho.

Los fans no perdonaron a Poncho por el chiste que hizo sobre Paco Stanley

Los fans de La Casa de los Famosos no perdonaron el “chiste” de Poncho y en redes sociales hicieron sentir su disgusto hacia este comentario, y con comentarios como “Se le olvida a poncho la cajita que le descubrió su muchacha de marihuana y después la corre hehe” o “Poncho no tiene ma….. no debería ya estar en la casa”, demostraron su desagrado ante esta acción.

Además cabe recordar que, sobre el incidente que mencionó Poncho, a quien se le cayó la famosa bolsita de polvo no fue al padre de Paul sino a Mario Bezares, hecho que los internautas también le reclamaron al regiomomntano.