En La Casa de los Famosos podrán hacer falta muchas cosas pero jamás la polémica, lo que quedó demostrado ahora que Wendy Guevara estalló contra “La Jefa” y todo, por causa de Paul Stanley lo que te explicamos a continuación.

La razón por la que Wendy Guevara estalló contra “La Jefa” en La Casa de los Famosos

Wendy Guevara estalló contra “La Jefa” de La Casa de los Famosos al enterarse de la fortuna que Paul Stanley está cobrando por su estancia en el reality, ya que según lo dicho por el conductor de Hoy, este percibe 1 millón de pesos por estar participando en el programa. Esto lo dijo mientras hacía su rutina de Stand Up en la que dijo:

“5 galas que hemos vivido, 5 galas que nos visten como p****jos, yo no sé ustedes pero en mi contrato no estaba (usar looks en las galas) por 1 millón de pesos a la semana, está muy cabr*n”. Esto no dejó indiferente a Wendy Guevara quien en seguida armó bronca y aunque lo hizo en tono de broma, de lejos se pudo notar su molestia ante las cámaras.

¿Cómo reaccionó Wendy Guevara ante lo dicho por Paul Stanley?

Al escuchar esta declaración de Paul, Wendy empezó a cuestionar la diferencia entre su salario y el de sus compañeros, y dijo que estaba dispuesta a confrontar a la producción del programa.

De hecho, la influencer dijo ante las cámaras: “Ay no me digas eso por que mañana voy con La Jefa“, revelando su molestia por la diferencia de salarios entre los concursantes del reality, lo que llama la atención ya que está más que comprobado que la razón por la que el público ve esta producción es justo por el carisma de Wendy.

Tan real es esto que una famosa marca de productos para el cabello decidió colocar publicidad en los artículos que Guevara usa en la casa cuando hace su sección Resulta y Resalta, lo que hace evidente que quien debería ganar más que sus compañeros es la influencer.