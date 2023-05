La muerte del Canelo Álvarez es algo que no solo temen los mexicanos y los fans del boxeo mundial, sino que es algo de lo que el propio boxeador está consciente por lo que ha adquirido una reveladora costumbre que a muchos ha asombrado

La costumbre que surgió por la probabilidad de la muerte, del Canelo Álvarez

El propio Saúl Álvarez, más conocido como el Canelo ha revelado que tiene la costumbre de que cada vez que sube al ring se despide de sus seres queridos por si llega a morir en una pelea, una idea que en vez de asustar al púgil le brinda valor para encarar sus compromisos.

En entrevista para Telemundo el año pasado, el boxeador dijo lo siguiente sobre el tema: “Solo Dios sabe lo que te puede pasar arriba de un cuadrilátero, te puedes subir y ya no puedes bajar, esa es la realidad. Es un deporte muy peligroso, yo siempre me despido de mi familia antes de cada pelea por que uno no sabe si va a bajar o no“.

Sobre este mismo asunto el boxeador terminó su declaración diciendo que también dice a su familia que si muere en el ring lo hará feliz, por que el boxeo es lo que ama.

¿El Canelo Álvarez le teme a la muerte?

Todo parece indicar que el Canelo Álvarez no le teme a la muerte por lo que dijo luego de su última pelea con el inglés John Ryder a quien venció por decisión unánime, ya que afirmó luego de la pelea que seguirá en el ring mientras sus capacidades físicas se lo permitan, por lo que se empezó a especular ya sobre la posibilidad de su retiro.

Sin embargo eso significa que el boxeador seguirá poniendo en riesgo su vida para llevar el nombre de México en alto, sin tomar en cuenta que según datos de la página especializada Pesoscompletos.com, se estima que entre 500 y 1000 boxeadores han muerto en el ring, siendo uno de los últimos casos el de la muerte del boxeador filipino Kenneth Egano, quien falleció el pasado 10 de mayo como resultado de las lesiones sufridas en su pelea.

Por ello, hay que seguir disfrutando de lo que nos queda de Saúl Álvarez antes que el boxeador le ponga fecha a su retiro, para por fin disfrutar en compañía de su familia todo lo que ha logrado.