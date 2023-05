Revisa tu cambio por que hoy conocerás la razón por la que un billete de 50 pesos vale más de medio millón en Mercado Libre y además, te diremos cómo luce este billete por si llega a caer en tus manos.

¿Por qué razón este billete de 50 pesos se vende en más de medio millón?

Por su número de serie que es el AA1001254 ya que las primeras letras indican que sería uno de los primeros en haber sido impresos, además de que su estado de conservación luce óptimo.

Sin embargo el propietario no brinda más detalles sobre el por qué de su valor por lo que si te topas con un billete así, revisa que no sea el billete falso de 50 pesos del que ya te hemos hablado aquí, y además busca que un experto te oriente sobre si es un billete valioso o no ya que de serlo, podrías ponerlo a la venta para buscar ganar un buen ingreso extra.

¿Cómo es el billete de 50 pesos que se vende en más de medio millón?

Toma nota que a continuación te daremos una lista con sus características, para que sepas si se trata de este billete o no, sobre todo por que podrías ponerlo a la venta como lo hizo el dueño del billete de 50 pesos que vale hasta 2 millones de pesos, o el propietario de la moneda de 5 pesos que vale más de mil pesos. Por ello fíjate que este billete tenga lo siguiente: