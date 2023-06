BTS, la reconocida banda K-Pop que logró convertirse en un éxito a nivel mundial, lanzó una nueva canción en todas sus plataformas digitales que ya se volvió tendencia mundial. Se trata de “Take Two”, en la cual están celebrando sus 10 años en la industria de la música.

RM, Suga, V, Jimin, Jungkook, Jin y J-Hope, los integrantes de BTS, son parte de este nuevo hit. A menos de una hora de lanzamiento llegó a las 100.000 reproducciones en YouTube e incluso el nombre del grupo K-Pop se volvió Trending Topic en distintos países.

BTS festejará su aniversario el próximo 13 de junio, la misma fecha de su debut como banda. Es por ese motivo que la ARMY buscará que esta especial canción se convierta en una de las más escuchadas del grupo.

+Letra en inglés de “Take Two”

We swim forever

Singin’ together

You’re my silver lining

You the one who just light me up

Oh, I can always feel you beside me

Say

Oh, I’m runnin’ round in a daze

We been walkin’ so many ways

Can’t you see the take two?

Letters I didn’t send to you

Yeah, we never felt so young

When together sing the song

Yeah, we never felt so right

When I got you by my side

Oh, we young forever

Yeah, we never felt so young

When together sing the song

Yeah, we never felt so right

When I got you by my side (My side)

Oh, we young forever

We ain’t never felt so young

Won’t you hold my hand (Yeah, we never felt so right)

Need you here tonight (We ain’t never felt so young)

Oh, we young forever (Never felt so young)

+Así es la letra de “Take Two” en español

¿Te quedarás?

El tiempo que pasa

Quiero abrazarte conmigo

¿Vas a ir? (Vas a ir?)

¿Qué clase de cara estaré de pie?

Dawn que ya no recuerdo

Dígalo.

Oh, estoy corriendo en un destello

Hemos estado caminando de muchas maneras

Mi corazón está a punto de explotar

¿No ves la toma dos?

Las historias que se desarrollan sólo para ti

Juventud contigo

Sostén mi mano ahora.

Sí, nunca nos sentimos tan jóvenes.

Cuando juntos cante la canción

Mirándose a los ojos de los demás

Incluso en la oscuridad

Sí, nunca nos sentimos tan bien.

Cuando te puse a mi lado

Siguiendo el camino que caminamos juntos

Oh, somos jóvenes para siempre

Incluso el desierto se convierte en el mar, nadamos para siempre

Incluso la ballena que estaba sola ahora cantaba juntos

Estamos juntos, así que no tengo miedo de esperar por la eternidad

Porque eres la única razón por la que confío en ti

Tú eres mi elemento positivo.

Tú eres el que me ilumina

Siempre te siento a mi lado

El atardecer golpea el edificio

Nos entregamos así

Dígalo

Oh, estoy corriendo en un destello

Hemos estado caminando de muchas maneras

Te estoy abrazando como si fuera a explotar en mis brazos

¿No ves la toma dos?

Letteras que no te envié

Juventud contigo

Tal vez sea el comienzo.

Sí, nunca nos sentimos tan jóvenes.

Cuando juntos cante la canción

Mirándose a los ojos de los demás

Incluso en la oscuridad

Sí, nunca nos sentimos tan bien.

Cuando te puse a mi lado

Siguiendo el camino que caminamos juntos

Oh, somos jóvenes para siempre

Era posible porque estaba contigo

Estaba feliz de estar contigo.

Respira en tu voz

Me levanté con tus lágrimas

¿Me merezco tu amor?

La intersección de almas que hemos creado a lo largo de los años

Estoy tan agradecido y feliz de estar contigo

Sigamos siendo felices.

Sí, nunca nos sentimos tan jóvenes.

Cuando juntos cante la canción

Mirándose a los ojos de los demás

Incluso si llueve

Sí, nunca nos sentimos tan bien.

Cuando te puse a mi lado

Siguiendo las estrellas que nos golpearon juntos

Oh, somos jóvenes para siempre

Canta así.

(Nunca nos sentimos tan jóvenes)

¿No me cogerás la mano?

Sí, nunca nos sentimos tan bien.

Te necesito aquí esta noche.

(Nunca nos sentimos tan jóvenes)

Oh, somos jóvenes para siempre

(Nunca me sentí tan joven)

Sí, sí.

