Poncho de Nigris y Travieso Arce son la rivalidad del momento en MasterChef Celebrity 2023 y esta semana ambos volvieron a tener un cruce y aquí te decimos qué le dijo el conductor al boxeador.

Esto le dijo De Nigris al Travieso y así lo reventó

“Si me voy se acaba el rating travieso. No traes nada, no se te entiende parece que estás ladrando“: estas fueron las palabras de respuesta de Poncho De Nigris a un tuit del Travieso Arce con el que buscaba reventar al regio.

Y es que en su tuit original el Travieso Arce subió un video en un momento del domingo pasado en el que el conductor dijo que estaba haciendo magia en la cocina, a lo que el boxeador le dijo desde el balcón: “Pos desaparécete wey“.

¿Hay pleito entre De Nigris y Travieso en MasterChef Celebrity 2023?

Hasta el momento todo parece indicar que más que pleito, ambos participantes gustan de llevarse pesado ya que en el mismo programa Arce se burló del platillo de De Nigris con una frase brutal que incluso le hizo ganarse un regaño del chef Poncho Cadena.

“Sus papás están como su cerebro, secas“, fue la frase con la que si bien el boxeador se ganó la risa de sus compañeros, también se hizo acreedor a un regaño. Pero será muy interesante ver si en efecto esta rivalidad es más un juego, o si en algún momento las cosas se saldrán de control en la competencia.