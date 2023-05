Anoche Poncho De Nigris se convirtió en el tercer eliminado de MasterChef Celebrity 2023, por lo que muchas preguntas sobre él empezaron a surgir aunque la más buscada fue por qué el conductor tiene bloqueada a su mamá de su cuenta de Instagram, por lo que a continuación respondemos esta duda.

Por esta razón Poncho De Nigris bloqueó a su mamá de Instagram

Poncho De Nigris bloqueó a su mamá de Instagram debido a la relación que mantiene actualmente y que ha hecho que en los últimos 5 años, el conductor regio se haya distanciado de Doña Lety.

Esto fue confirmado por la mamá del ex participante de MasterChef Celebrity 2023, quien dijo que su hijo también pudo haberla bloqueado de esta red social debido a las declaraciones que ella hace constantemente, ya que no tiene filtro y su hijo pudo haberse molestado por algún comentario que la señora haya realizado.

La mamá de Poncho culpa a su actual pareja

A pesar de que primero había dicho que la actual pareja de su hijo, Marcela Mistral sí le caía bien, Doña Lety afirmó que las esposas de los hijos empiezan a “gobernar”, lo que provoca que los matrimonios se terminen.

“A mí si me gusta (la novia) pero luego empiezan a gobernar y ya no dejan, no te dan chance y tú te cansas de estar peleando, por eso truenan los matrimonios“.

Hasta el momento sigue el distanciamiento entre Doña Lety y Poncho De Nigris, por lo que la señora sigue bloqueada de la cuenta de Instagram de su hijo, aunque no descartemos que en un futuro ambos puedan arreglar sus diferencias.