En TikTok se vuelven virales todos los días distintos trend, retos o videos de usuarios que comparten algunas de sus experiencias en la red social. En este sentido, en los últimos días tomó popularidad “El Colesterol”, una canción que ha puesto a bailar a todo México con una pegadiza coreografía.

Algunas celebridades que han bailado esta canción en la plataforma de videos son Thalía, Lalo España, Santa Fe Klan y Erika Buenfil. Actualmente grabar este challenge le da a todos los usuarios una importante cantidad de interacciones ya que es de lo que todo el mundo está hablando en México.

La canción viral está compuesta por Los Vendavales De Adán Meléndez y también se convirtió en un éxito en las distintas plataformas digitales. En YouTube cuenta con 800 mil reproducciones a menos de un mes del lanzamiento oficial.

+Letra de “El colesterol”, la popular canción de TikTok

Ya me dijo el doctor, muy en serio

Que de kilos ya estoy pasadito

No más grasas, ni azúcar ni harina

Ni más golosinas que me hacen gordito

No más grasas, ni azúcar ni harina

Ni más golosinas que me hacen gordito

Con mi colesterol en 300

Y el antojo casi me domina

Y pa colmo mi fiel chaparrita

Con amor, me grita desde la cocina

Y pa colmo mi fiel chaparrita

Con amor, me grita desde la cocina

Quieres que te guise un chicharrón?

Un pedazo de jamón?

O prefieres pollo frito, mi amorcitoNo, muy sabroso el chicharrón

Tu pollito y tu jamón

Pero ahorita nada de eso, cariñito

Qué es lo que te pasa, corazón?

Siempre has sido comelón

Y hoy te me pones tus moños, mi gorditoNo, muchas gracias, pero no

Que el doctor ya me ordenó

Que me faje el cinturón

Es que me sube el colesterol, mi amorcito

Me sube el colesterol

Es que me sube el colesterol, mamacita

Me sube el colesterol

Es que me sube el colesterol, mi chaparrita

Me sube el colesterol

Es que me sube el colesterol, mi pechuguita

Me sube el colesterol

Con mi colesterol en 300

Y el antojo casi me domina

Y pa colmo mi fiel chaparrita

Con amor, me grita desde la cocina

Y pa colmo mi fiel chaparrita

Con amor, me grita desde la cocina

Quieres que te guise un chicharrón?

Un pedazo de jamón?

O prefieres pollo frito, mi amorcito

No, muy sabroso el chicharrón

Tu pollito y tu jamón

Pero ahorita nada de eso, cariñito

Qué es lo que te pasa, corazón?

Siempre has sido comelón

Y hoy te me pones tus moños, mi gordito

No, muchas gracias, pero no

Que el doctor ya me ordenó

Que me faje el cinturón

Es que me sube el colesterol, mi amorcito

Me sube el colesterol

Es que me sube el colesterol, mamacita

Me sube el colesterol

Es que me sube el colesterol, mi chaparrita

Me sube el colesterol

Es que me sube el colesterol, mi pechuguita

Me sube el colesterol

