La cantidad de deportistas que ingresaron a OnlyFans, red social de videos e imágenes exclusivas para adultos, aumentó notablemente en los últimos años. En este contexto, una de las modelos que más popularidad ganó en el mundo es Sofya Zhuk, quien se dedicaba al tenis y había logrado importantes trofeos en su carrera.

La oriunda de Moscú tuvo una lesión que la obligó a dejar por un tiempo el tenis y en ese instante comenzó a subir contenido en OnlyFans. Actualmente es una figura del sitio y las redes sociales: en Instagram, por dar un ejemplo, acumula 180 mil seguidores y el número aumenta semana a semana.

+¿Quién es Sofya Zhuk, la exdeportista que se dedica a OnlyFans?

Sofya Zhuk, quien actualmente tiene 23 años, era considerada una de las máximas promesas del ténis en Rusia, pero una lesión la apartó de las canchas. Desde ese momento, se abrió una cuenta de OnlyFans y se volvió una estrella de esta plataforma.

“Creo que la gente simplemente no puede aceptar que me he encontrado fuera del tenis, que puedo vivir feliz sin deporte y sin hundirme en la depresión”, fue lo que dijo la modelo cuando no se sentía aceptada en esta nueva faceta. Con el paso del tiempo comenzó a lograr reconocimiento.

Uno de los logros más importantes que obtuvo en el ámbito del tenis fue consagrarse campeona de Wimbledon Junior en 2015 con tan solo 15 años. Lo que la alejó de las canchas específicamente fue una lesión crónica en la espalda.

+FOTOS: Así es Sofya Zhuk, modelo de OnlyFans