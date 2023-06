Este 31 de mayo se estrenó la colaboración del productor argentino con el cantante mexicano de corrido tumbados, se trata del tema BZRP Music Sessions #55 de Peso Pluma y Bizarrap, donde en la letra Doble P habla de la forma en que está superando a un ex amor con alcohol y otras mujeres, por lo que muchos se están preguntando si acaso la canción está dedicada para alguien en especial.

Recordemos por ejemplo la canción BZRP Music Sessions 49 con Residente se trataba de una tiradera a J. Balvin, mientras que BZRP Music Sessions 53 con Shakira iba dirigida a Gerard Piqué y a su nueva novia Clara Chía, por lo que no sería extraño que también Peso Pluma haya decidido dedicar sus versos a alguien.

Letra de la canción de Peso Pluma y Bizarrap que habla de un ex amor

Sigo aquí, ando varias noches sin dormir estoy pedo, no te voy a mentir le hable a otra morrita la deducir que te perdí y ya no hay más cosa que contigo quiero hablar. Con otra piel yo te voy a olvidar de mi mente yo te voy a sacar…. …Y sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir todo ha cambiado cuando te fuiste de aquí ya me prometí no repetir y ya será muy tarde para cuando quieras más tú solita tienes que aceptar que en mis brazos ya nos vas a estar.

¿Quién es la ex novia de Peso Pluma a la que está dedicada la canción con Bizarrap?

Aunque Doble P no ha confirmado que el tema BZRP Music Sessions 53 tenga dedicatoria, la canción podría estar dirigida a una de sus ex parejas. Peso Pluma mantiene actualmente un romance con la ex Acapulco Shore y protagonista de su video del tema “Bye”, Dania Méndez.

Pero el cantante también ha salido con varias chicas famosas, como Karla Rivas, candidata a reina de Mazatlán en 2019; anduvo con Odalys Velasco, la tiktoker que saltó a la fama meses después por salir con Brian Villegas ‘Paponas’, ex de Yeri Mua. Al cantante de los corridos tumbados o ‘belicones’ también se le vio con Jeni de la Vega, ex participante de “Enamorándonos“ y salió con la influencer Jailyne Ojeda Ochoa, la protagonista del video de ‘Ella baila sola’.

Algunos internautas han comentado que el tema podría estar dedicado a la tiktoker Odalys Velasco o Jeni de la Vega, aunque podría también estar inspirada en un antiguo amor.