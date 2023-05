La familia De Nigris es ampliamente reconocida en el ámbito futbolístico de México. Los hermanos Aldo y Antonio se destacaron en el deporte rey, defendiendo los colores de equipos como Rayados de Monterrey, América, Chivas e incluso representando a la Selección Nacional. Sin embargo, hay un nombre que brilla por su ausencia en la lista de jugadores de este entorno: Poncho. Aquí exploraremos si él fue o no futbolista y descubriremos el peculiar motivo detrás de su decisión, en medio de tanta pasión por el balón.

Un talento innegable…

Poncho De Nigris, al igual que sus hermanos, posee un innegable talento para el futbol. Durante su juventud destacó en las canchas, demostrando habilidades técnicas y una visión del juego impresionante. Sin embargo, a diferencia de sus hermanos, no continuó su carrera en el ámbito profesional del futbol.

La revelación de Poncho De Nigris

En algunas oportunidades, Poncho De Nigris compartió públicamente el motivo detrás de su decisión de no convertirse en futbolista profesional, a pesar de su talento. Sorprendentemente, la razón no se encuentra relacionada con su capacidad física o su falta de interés por el deporte de la familia…

“Yo jugaba con madre, era goleador en todas las ligas, pero siempre he sido distraído, siempre quiero algo diferente para estar en constante crecimiento y si hubiera sido futbolista habría estado estancado esperando una oportunidad, hubiera tenido problemas con los técnicos y los directivos“, confesó en una entrevista con La pelota al que sabe, el podcast de Aldo Farías y Alex de la Rosa.

“No se visualizan a futuro que perdiendo eso, ya no podrán hacer nada y tendrán que comenzar de cero y con otras herramientas que no tienen nada que ver y ser futbolista es un privilegio muy grande que no pueden dejar pasar y el claro ejemplo es Cristiano Ronaldo”, agregó Poncho De Nigris en esa plática.

¿A qué se dedica Poncho De Nigris?

Tras dejar de lado el futbol, Poncho De Nigris exploró diversas áreas profesionales y se dedicó al entretenimiento. Encontró en la televisión y las redes sociales un espacio para mostrar su carisma y talento frente a las cámaras. Desde entonces, ha incursionado en el mundo del espectáculo, participando en programas de TV y construyendo una carrera como influencer y empresario