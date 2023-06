Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se volvió tendencia en el país en las últimas horas luego de que este martes 6 de junio haga referencia a “Ya superame” de Grupo Firme en el Palacio Nacional. Esto fue en consecuencia a un tweet que publicó Denise Dresser en el que expresa su opinión sobre el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México.

“Es ingenuo creer que la llegada de Delfina significará el desmantelamiento de las viejas maneras pristas de hacer política en Edomex. Su carrera política en la entidad está vinculada al viejo sindicalismo priista”, es una de las cosas que recrimina Denise Dresser en Twitter. De esta forma, AMLO envió el siguiente mensaje en La Mañanera: “El enojo está saliendo a flote. Escuchen “Ya supérame” de Grupo Firme, les va a ayudar”.

Andrés Manuel López Obrador y Grupo Firme se volvieron tendencia en todas las redes sociales de México. Aquí te compartimos la letra de “Ya superame” para que veas lo que dice.

+Letra de “Ya superame”, la canción de Grupo Firme que mencionó AMLO

¿Qué parte no entiendes

Cuando te digo que no?

¿La N o la O?

Tu tiempo se acabó

Te juro que ya no te quiero ver

Si de todos lados ya te bloqueé

No sé cómo sigues pensando

Que me tienes a tus pies

¡Ya, supérame!

Porque yo ya te olvidé

Ando tan feliz sin ti

Deberías hacerlo tú también

Esta historia se borró

Y no pienso escribirla otra vez

¡Ya, supérame!

Y deja de hablar mal de mí

Tienes que saber perder

Igualito que sabes mentir

Ya cambié de corazón

Y tú no vuelves a entrar aquí

¡Ya, supérame!

Que no te arda estar sin mí

+Video de “Ya superame”, canción de Grupo Firme