Los distintos retos y tendencias se suelen vuelven virales en cuestión de minutos en TikTok, una de las redes sociales más utilizadas en la actualidad en el mundo entero. En este sentido, distintos usuarios comenzaron a hacer el challenge de la canción “lalala” de Myke Towers y otros comenzaron a preguntarse qué significa la frase que lleva el título de la canción.

+¿Qué significa “lalala” en Tiktok?

En las últimas semanas, distintos usuarios de todo el mundo comenzaron a sacar conclusiones sobre cuál es el verdadero significado de “lalala“, una de las canciones de Myke Towers que se volvió viral en TikTok. Es por este motivo que hablar de este tema en la red social actualmente te asegura una cantidad ilimitada de reproducciones y “me gusta”.

El significado de “lalala“, frase que repite a lo largo de toda la canción, está relacionado a las relaciones de una pareja. A continuación te compatimos la letra completa junto a su video.

+Letra y video de “lalala“, canción de Myke Towers

La-la-la-la-la-la (Full Harmony)

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la-la-la

La-la-la-la

Todo está bien, no te tienes que estresar

A ti yo sola no te dejaré

Me enchulé la primera vez que la vi

Me enamoré cuando con ella bailé

Desde hace rato se quería pegar

Puso la espalda contra la pared

Y si yo bajo sabe qué le haré

La-la-la-la-la-la

Tú quieres mami

Se le viran los ojo’

La miro y se relambe

El pintalabio’ rojo

Esa cintura suelta

Baby, si yo te cojo

Te subo a la altura

Tú dime y te recojo

Ella a manejar me dejó

Siempre se va a sentir cuando a un lugar llegue yo

Yo estaba coronando desde que era menor

Por foto’ se ve bien pero de frente mejor

Se dio un par de copas de má’

Del vino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto

Le di una vuelta por el barrio con la KYMCO

Ellas cuando me ven de frente quedan trinco’

Sola la hace, sola la paga

Prende otro a la que este se apaga

Está llamando mi atención porque quiere que le haga

La-la-la-la-la-la

Tú quieres mami

Se le viran los ojo’

La miro y se relambe

El pintalabio’ rojo

Esa cintura suelta

Baby, si yo te cojo

Te subo a la altura

Tú dime y te recojo

Cuando algo está pa’ ti es inevitable

Bebé tus ganas son notables

Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable

Esa mirada es la culpable

Nos están mirando, vámonos

Me dijo: No lo pienses mucho y dámelo

Por su cara se ve que se lo saboreo

Los vecinos mirando y el balcón abrió

A mí me encanta cuando pone cara ‘e mala

Me rellena los peines de bala

Y hasta dejé la corta en la sala

Estaba enfocado en

La-la-la-la-la-la

Yo tu Carmelo y tú mi

Cuando yo bajo

Siempre me pide

Yo nunca paro

Y a ella le gusta el

La tengo loca con el

Sola se toca cuando

Mirándola y yo le hago

Yo tu Carmelo y tú mi

Cuando yo bajo

Siempre me pide

Yo nunca paro

Y a ella le gusta el

La tengo loca con el

Sola se toca cuando

Mirándola y yo le hago