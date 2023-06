Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación con gran poder, ya que una imagen, un meme o un clip puede hacerse viral en cuestión de instantes, el detalle es que la fama no siempre es para bien, tal es el caso de la joven conocida en redes sociales como Lady Tepito; descubre quién es ella, cuál era su verdadero trabajo y cómo lucía antes de hacerse famosa.

Hace unos días un video se hizo viral en TikTok y más redes sociales, donde una mujer que hasido llamada “Lady Tepito” atacaba la protesta que familiares de Lesly Martínez mantenían afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) el pasada jueves 8 de junio, donde su vocabulario fue muy criticado en la web:

“Órale no más no se me quede viendo muy verga porque no sabe ni qué pedo conmigo, ahorita bajo a los de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar”, menciona la joven en el video. Pero la frase que más ofendió a todos fue: “Como si con eso la fueran a revivir”.

Lady Tepito lanzó en VIDEO nuevas disculpas

Hace unos días la joven publicó un video disculpándose: “Mi nombre es Daniela, hago esta video única y exclusivamente para ofrecer una disculpa pública a la familia que ofendí con mi comentario fuera de lugar, reconozco que estuvo fuera de lugar”, explicó y añadió: “”pero quiero aclarar que yo no sabía el porqué se estaban manifestando fuera de la institución”.

Pero ahora se ha justificado con un nuevo clip:

“Por si no lo sabían por qué me puse pendeja, porque no los suben solo dicen lo que les conviene yo me puse pendeja porque empujaron a una persona de la tercera edad, cómo verga piden respeto empujando a una persona al lado de mí, o sea eso no sacan”, mencionó.

¿Quién es Lady Tepito y su nombre real?

Su nombre real es Daniela “N”, conocida como Lady Tepito y aunque en un inició se identificó como una supuesta trabajadora de la dependencia, pero la Fiscalía horas después se deslindó y aclaró que ella no formaba parte de la plantilla laboral.

Ahora se sabe que, de acuerdo a los revelado por una investigación de C4, Carlos Jiménez, que anteriormente era guardia de seguridad, pero fue despedida por ser una mujer conflictiva.

Así lucía Lady Tepito antes de ser famosa

En redes sociales se han filtrado fotos de cómo era antes la chica viral en TikTok.