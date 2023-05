Shakira se convirtió en este 2023 en una de las artistas de Latinoamérica más escuchadas en las distintas plataformas digitales. En este sentido, lanzó “Acróstico” y no decepcionó: la canción superó los 70 millones de visitas en YouTube en menos de diez días. Sin embargo, no todas son buenas noticias.

En las redes sociales, distintos usuarios comenzaron a acusarla de plagio ya que coincidian que “Acróstico” se parece a “Te lo dije de verdad” de Paula Mattheu. Es por ese motivo que incluso la cantautora española habló de este tema en sus redes sociales, aunque le quitó importancia.

“Voy a subir una story porque esto ya hasta me está dando rabia. El otro día coloqué un video en el que mostrama que me había escrito todo mundo diciendo que la canción de Shakira se parecía a una mía. Pero a ver, yo en ningún momento he dicho que se plagio, que son cosas que pasan en la música, que está todo inventado, que no he inventado la rueda y que son unos acordes, una melodía parecida”, fue lo que dijo al respecto Mattehu. Y cerró: “No creo que nadie me haya plagiado, no lo estoy anunciando ni nada de eso por favor. Que la gente deje de montarse películas”.

+Shakira es acusada de PLAGIO en las redes sociales

Algunos internautas creen que “Acróstico” de Shakira se parece a “Te lo dije de verdad” de Paula Mattheu. Aquí te compartimos el video con las dos canciones para que puedas sacar tus propias concluciones.

+¿Qué significa Acróstico, el título de la canción de Shakira?

Es una composición poética en la que la primera letra, una letra de en medio o la letra final de cada verso forman un vocablo o una frase cuando se agrupan de forma vertical. Esta forma de escritura es muy popular en la poesía pero incluso en la música se han visto casos en los que se aplica esta técnica, que le da un toque especial a una composición. A continuación un ejemplo de un poema acróstico: