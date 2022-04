Si has entrado a Tiktok en los últimos meses, seguro que has visto palabras como GPI, F, NTC, o hasta frases como “queremos la Champions” y tal vez no tienes muy claro qué significan. Y dentro de estas palabras y frases que usa la generación más joven en redes sociales, la que más causa conflictos es una que está relacionada al estilo visual, sigue leyendo para conocer el significado de aesthetic, cómo puedes utilizarla correctamente y ejemplos de este estilo.

TikTok es la red social del momento y esta se ha convertido en la plataforma favorita de la Generación Z, lo que quiere decir que para los que no nacieron en este siglo, a veces puede ser un poco confuso intentar entender todas las frases y referencias que se utilizan en esta red social.

¿Qué significa aesthetic en TikTok?

Aesthetic es una de estas palabras que se popularizó rápidamente en la red y aún muchos no conocen exactamente cuál es su significado. Por eso, antes de que comiences a usarla mal, vamos a contarte qué es lo que significa.

La palabra aesthetic al español podría traducirse como estético; sin embargo, en redes sociales este término hace referencia a la moda actual, la cual busca resaltar lo bonito, tierno y etéreo. Este estilo suele tomar mucho de la moda y tendencias de los noventa, uniéndolo con el estilo grunge y el gótico, principalmente en tonos pasteles.

Lo aesthetic resalta lo vintage de las décadas pasadas por lo que también tiene algunos toques de la moda de los ochenta, setenta y sesenta; sin embargo, apuesta por las figuras geométricas, líneas rectas y el minimalismo, por lo que los colores sólidos y los volúmenes pasados quedan descartados.

Y aunque esto te pueda sonar muy extraño, lo cierto es que probablemente ya has visto muchos ejemplos del estilo aesthetic, porque esta moda inunda las tiendas hoy en día.

¿Como utilizar correctamente la palabra aesthetic?

Como verás, la palabra aestethic es un término utilizado para definir un estilo de ropa, diseño, decoración. Por lo que antes de usar la palabra es importante que tomes en cuenta que a lo que te refieras debe tener un contexto visual, es decir, aquello a lo que llames aesthetic debe poder verse, lo que excluye, música, libros, sentimientos, etc.

También debes de tomar en cuenta que este estilo busca modificar las modas anteriores, por lo que si quieres referirte a alguna tendencia anterior al 2020 y posterior al 2000 no podrías usar el término aesthetic.

Así que ya lo sabes, no quedes como payaso e impresiona a los más jóvenes con tu dominio del lenguaje utilizando la palabra aesthetic de froma correcta.