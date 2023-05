Este lunes regresa a la pantalla el reality show que pone las habilidades de sus competidores al límite con su nueva temporada donde 20 competidores, diez atletas que regresan para buscar la revancha y diez participantes nuevos, elegidos por castings, una de ellos es Bibiana Caloca de Survivor México 2023, descubre quién es…

ABibiana Caloca se une a Survivor México 2023 al igual que otros nuevos participantes como el clavadista Keving Palacios, Jessica Farjat, Magdalena Álvarez, Oscar Plascencia, el ex Acapulco Shore Aarón Albores “El Capitán”, Eduardo Guerrero y más; quienes se enfrentarán a las otros destacados sobrevivientes de otras temporadas, que son Kenta, Aranza Carreiro, Ale Saadi, Bárbara Falconi, Pablo Martí, Nahomi Mejía, Gary Centeno, Ximena Duggan, Jero Palazuelos y Javi Vázquez.

Bibiana Caloca es una popular influencer y empresaria, además es una estrella de las redes sociales, donde es conocida como “la reina de los showrooms”, tan solo en Instagram tiene más de 135 mil seguidores. Es originaria de Tijuana, Baja California y tiene actualmente 34 años de edad.

Estudió Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas y es mamá de una pequeña niña, con quien presume su fotos en redes sociales.

La nueva integrante de Survivor México 2023, tiene su propia marca llamada “Soy Feliz”, la cual utiliza para vender diversos artículos y motivar a más mujeres a emprender; además de BCA Showroom.

“Dicen que si tus sueños no te asustan lo suficiente no son tan grandes y aquí estoy. Con el reto más loco que he hecho, me reta en todos los sentidos, me voy a Survivor México!!! si estás leyendo esto es porque ya no tengo redes conmigo y estará alguien de mi entera confianza manejándolas y compartiendo todo el amor que me manden, gracias por ser parte de mi Familia, amigos, y hermosa BCA Fam los voy EXTRAÑAR y ustedes podrán verme y apoyarme en Azteca Uno y redes … créanme estoy segura se divertirán y regresaré más fuerte que nunca ….”, escribió Bibiana Caloca en sus redes sociales antes de entrar a Survivor México 2023.