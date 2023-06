Mia Khalifa trabajó como actriz de cine para adultos por un breve periodo de tiempo a finales de 2014. Sin embargo, logró una gran popularidad en plataformas de ese estilo y actualmente es una estrella de las redes sociales. En este sentido, en las últimas horas se volvió tendencia en México por hacer el trend ‘Ella Baila Sola’ de Peso Pluma.

La modelo compartió el video en su cuenta de TikTok y su nombre se volvió tendencia en todas las redes sociales: ya suma 9 millones de reproducciones y más de 900.000 likes. En la descripción colocó la siguiente frase: “It’s the crazy eyes for that part always”.

Es importante señalar que ‘Ella Baila Sola’ es una de las canciones más escuchadas de este 2023. Incluso superó en reproducciones con este sencillo a figuras que eran parte del top global en Spotify como SZA, Karol G, Shakira, David Kusher, Fifty Fifty, Rosalía, Rauw Alejandro, PinkPantheress, Ice Spice, Harry Styles, The Weeknd y Ariana Grande, entre otros.

+VIDEO: Mia Khalifa se vuelve viral bailando Peso Pluma

+¿Dónde nació Peso Pluma y cuántos años tiene?

Peso Pluma nació en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, México. Actualmente tiene 23 años y el 15 de junio cumple los 24.

+ Peso Pluma: cómo se hizo famoso

Su fama inició luego de cantar “El Belicón“, junto al intérprete Rául Vega. Antes de eso, Hassan Kabande Laija trabajó como mesero en Nueva York y en la industria de la construcción en Los Ángeles.

A lo largo de su carrera colaboró con otros importantes artistas como Natanael Cano, Junior H, Becky G y Marshmello. También tiene una canción con la Nicki Nicole llamada “Por las noches remix”.