Si no has escuchado un x100to, la nueva canción de Bad Bunny y Grupo Frontera no te preocupes que en este artículo sabrás todo sobre este nuevo tema que acaba de debutar en YouTube, por lo que te traemos la letra de este nuevo tema que seguramente la romperá en las listas de popularidad.

Y es que hasta el momento Bad Bunny ha sido el rey de las colaboraciones ya que antes de Grupo Frontera, el artista puertoriqueño liberó la canción Tormenta a duo con Gorillaz, y siguiendo su costumbre de sorprender a su público probando en géneros diferentes, hoy estrenó una cumbia norteña de la que te traemos la letra.

Esta es la letra de un x100to, la nueva canción de Bad Bunny y Grupo Frontera

Me queda 1%

Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa' qué te miento?

Eso de que me vieron feliz no es cierto

Ya nada me hace reír

Solo cuando veo las fotos y los vídeos que tengo de ti

Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti

Prendo para irme a dormir

Porque duermo mejor si sueño que estás aquí

Si supieras que te escribí

No he mandado los mensajes, siguen todos ahí

Wow, qué mucho me ha costa'o

Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado

Borracho viendo tus fotos. ,e duele ver que tú sí has mejorado

No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices

Y yo pensando si decirte que

Me queda 1%

Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa' qué te miento?

Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto (Ey)

Hace tiempo no pensaba en ti

Borracho a tu Insta me metí

Baby, ya yo sé que a ti te va bien

Que de mí tú no tienes que saber, ey, ey

Viviendo en un infierno que yo mismo incendié

Jugando contigo como si fuese el die'

Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pie'

Rogándote, en el tequila ahogándome

Los muchacho' están invitándome a salir

La paso bien, pero siempre termino extrañándote

En el tequila ahogándome, ey

Las morritas texteándome, ey

Que dónde es la peda hoy, pero

Me queda 1%

Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa' qué te miento?

Eso de que me vieron feliz no es cierto, ey

Y esto es Grupo Frontera

Y el compa Bad Bunny

Bad Bunny y Grupo Frontera, listos para dominar las listas con un x100to

Este tema que fue lanzado hace apenas 39 minutos ya suma más de 29 mil likes en la plataforma de YouTube por lo que al parecer, por lo que al parecer, el Conejo Malo sumará un éxito más a su larga lista de hits con los que ha obtenido millones de reproducciones en las diefrentes plataformas digitales.

Por su parte Grupo Frontera sigue en su camino al éxito el cual poco a poco se ha ido consolidando ya que en plataformas como Spotify sus temas como Bebé Dame y Que Vuelvas han alcanzado más de 200 millones de reproducciones, por lo que se espera que este nuevo tema con su letra tan emotiva sea un hit más tanto para el puestorriqueño como para Grupo Frontera.