En los últimos días en México ocurrió un hecho que tomó trascendencia a nivel mundial y se difundió mediante un video. Se trata del momento en el cual un grupo de militares ejecuta a cinco civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. La secuencia fue recogida el 18 de mayo.

Cuatro de los cinco civiles murieron en el acto y uno lo hizo más tarde en el hospital. Es importante destacar que la llamada a los paramédicos se realizó a las 15:53 hrs., más de una hora después de los hechos. Otra de las cosas que llama la atención en el video es como uno de los militares agarra armas largas con una bolsa roja, con el fin de no dejar sus huellas, y la deja cerca de los fallecidos.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se refirió a este tema en la última conferencia de prensa: “Me informaron y ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores Gobiernos”. Y agregó: “Se va a analizar, pero de entrada la misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Sí es la Fiscalía la que va a hacer su trabajo, pero no hay encubrimiento, porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos”.

+VIDEO: Militares ejecutan a civiles tras una persecución

En la grabación se observa que los civiles fueron sometidos, colocados contra una barda y luego baleados. Este suceso ocurrió a las 14:36 horas del 18 de mayo, aunque las imágenes finalmente fueron difundidas en las últimas horas por El País.