Uno de los grandes malestares del balompié nacional es el mercado de transferencias. Antes existía el draft, que prácticamente era un mercado de piernas en el que no entraban los jugadores, sólo su nombre en un papel. En teoría, esa práctica se acabó, junto con el “Pacto de Caballeros”, pero todavía quedan algunos casos donde el futbolista no tiene voz ni voto. Eso mismo respondió Víctor Guzmán, mediocampista de Chivas, cuando le consultaron si jugaría en América.

“Es un tema de mucha controversia. Al final de cuentas, se podrá escuchar de alguna manera, pero es nuestro trabajo. Me ha tocado estar de vacaciones y me dicen: ‘a este equipo te vas’. Les dices que tomen en cuenta tu opinión o algo, pero no, insisten en que te vas para un equipo, va a ser lo mejor para ti y nunca te dan explicación de nada. Hay veces que nosotros no tenemos la última palabra. Y eso es algo que pocas veces se dice. A veces se arreglan entre los dueños y a nosotros nos dicen que nos compró tal equipo y el día en el que nos presentamos”, mencionó en la previa del Clásico.

Bien vale aclarar que, en teoría, ningún jugador puede ser traspasado sin su consentimiento, pero existen varios casos que no se llegan a hacer públicos donde esto todavía sucede. También es cierto que, actualmente, los jugadores son libres de negociar con otro equipo cuando les quedan solamente seis meses de contrato con su club actual.

Tiraron la casa por la ventana

Chivas y América se lucieron para brindarle contenido a los aficionados y medios de comunicación. Armaron todo un programa especial con exjugadores y hasta comediantes internacionales. La intención es demostrar el valor que tiene el Clásico Nacional, además de hacer un llamado para que la rivalidad se quede en la cancha.