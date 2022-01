Selección Mexicana: ¿quiénes serán las 2000 personas que entrarán a juegos vs. Costa Rica y Panamá?

La polémica por los gritos de discriminación en los encuentros de la Selección Mexicana sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. El presidente de la Federación, Yon de Luisa, confirmó que el TAS determinó no hacer válidas las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

De esta manera, el Tri no estará obligado a jugar a puertas cerradas sus próximos dos encuentros correspondientes a las Eliminatorias CONCACAF, ante Costa Rica y Panamá. Sin embargo, la Federación buscará trabajar para intentar controlar las expresiones antes mencionadas, y permitirá sólo el ingreso de 2000 personas.

“Como en ocasiones anteriores la Federación Mexicana de Futbol reitera su postura de cero tolerancia a cualquier manifestación ofensiva o discriminativa en los estadios, y agradecemos que todos se han sumado a la diferentes estrategias en contra del grito”, señaló Yon de Luisa al informar cuál fue la decisión del TAS y de la propia Federación.

Además, el mandatario aseguró: “Las sanciones impuestas por FIFA no causarán efecto. No obstante, los próximos dos partidos de la Selección como local, no abriremos el estadio para el público en general, utilizaremos estos dos partidos con un grupo de control de 2 mil aficionados”.

Cabe destacar que esas 2000 personas serán elegidas, y no habrá venta de boletos. Asimismo, habrá controles en los accesos y los aficionados deberán registrar su boleto con sus datos personales; también se promoverá la convivencia, se aumentará la seguridad para retirar a quienes incumplan las normativas, y aquellas personas que deban ser retiradas del estadio, no podrán existir a los partidos de la Selección Mexicana por un lapso de cinco años.