Es casi un hecho que Carlos Salcedo dejará de vestir la camiseta de Tigres. El zaguero central tiene intención de marcharse, y ofertas sobre la mesa no le faltaron. Por estas horas, sólo restan detalles para cerrar su transferencia al Toronto FC.

Por lo pronto, Carlos Salcedo se estrenó de la mejor manera en el Clausura 2022, con un gol para el agónico empate de Tigres ante Santos Laguna. Aún así, se esperan semanas movidas para el zaguero central, que por supuesto, anhela con estar en el Mundial de Qatar 2022.

La información reciente señala que Carlos Salcedo tuvo conversaciones con Gerardo Martino, en el que ambas partes se propusieron dejar atrás el episodio en la Copa Oro. El defensor de 28 años tuvo una fuerte discusión con Jorge Theiler, ayudante del entrenador argentino.

Según parece, el diálogo sirvió para zanjar el conflicto, por lo que Carlos Salcedo podría volver a la Selección Mexicana para los próximos duelos de Eliminatorias Concacaf. El 27 de enero, los de Martino enfrentarán a Jamaica; el 30 de enero, a Costa Rica, y por último, el 2 de febrero, a Panamá.

Con quien todo indica que Salcedo no recompondrá su relación, es con Mauricio Culebro, directivo de Tigres al que no le gustó que el zaguero pidiera dejar la institución. Incluso, se habla de que intentó que no sea de la partida en el empate ante Santos Laguna, donde finalmente marcó el gol agónico.