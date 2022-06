Tecatito Corona no estará presente en la visita de México a Jamaica por la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023. Conoce el motivo de la ausencia del futbolista de Sevilla.

Por qué no juega Tecatito Corona hoy en Jamaica vs. México

La Selección Mexicana buscará una nueva victoria cuando visite HOY, martes 14 de junio, a Jamaica en el marco de la cuarta jornada del Grupo A1 de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023. Luego de haber iniciado su participación con el triunfo ante Surinam, el combinado nacional intentará ratificar las sensaciones positivas en el National Stadium Independence Park.

En este escenario, el entrenador del Tri, el argentino Gerardo "Tata" Martino, deberá afrontar el juego con la ausencia de algunas de las máximas figuras de la plantilla. Uno de los futbolistas que no estará a disposición en el compromiso en Kingston será Jesús "Tecatito" Corona.

El atacante de Sevilla es una de las piezas más importantes en la estructura táctica de México, pero no podrá formar parte del duelo correspondiente a la Concacaf Nations League. A continuación, conoce el motivo por el cual no juega el ex delantero de Rayados de Monterrey, Twente y Porto.

¿Por qué no juega Tecatito Corona en Jamaica vs. México por la Liga de Naciones?

Luego de haber sido titular en los amistosos de preparación para el Mundial de Qatar 2022 ante Uruguay y Ecuador, Tecatito Corona no estará disponible para el choque ante Jamaica por la Liga de Naciones de la Concacaf.

La razón por la cual se ausenta del encuentro es que fue desafectado de la convocatoria por Martino, al igual que otros futbolistas de la plantilla, después de la culminación de la serie de juegos de exhibición para la próxima Copa del Mundo.

Además, sufrió una lesión en el tobillo cuando transcurrían los 27 minutos de la primera etapa del partido ante Ecuador, lo cual lo obligó a ser reemplazado por Uriel Antuna a pesar de su voluntad por seguir en el terreno de juego.

¿Cuándo y a qué hora se juega el partido Jamaica vs. México por la Liga de Naciones?

El cotejo Jamaica vs. México se llevará a cabo HOY, martes 14 de junio, por la cuarta fecha del Grupo A1 de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023. El duelo se desarrollará desde las 19:00 horas CDMX, en el National Stadium Independence Park de Kingston, Jamaica.