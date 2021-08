El estadounidense Vergil Ortiz superó a Egidijus Kavaliauskas tras ganarle por KO8 en el Ford Center at The Star, Frisco.

Vergil Ortiz Jr. retornó al ring para realizar su primera presentación en el 2021 la cual fue todo un éxito porque derrotó por la vía rápida en el octavo asalto al lituano Egidijus Kavaliauskas en el Ford Center at The Star, Frisco. El estadounidense tras sumar una nueva victoria en su récord pidió a Terence Crawford en su próxima pelea. ¿Le cumplirá el deseo Óscar de la Hoya?

Dura presentación tenía el nacido Texas ya que pelea por primera vez ante un rival tenía una larga trayectoria, pero sin nombres interesantes. Fueron ocho asaltos los que le valieron para quedarse con su victoria en número 18 por la vía rápida.

La definición en el octavo round comenzó a gestarse con un golpe al hígado que mandó que a la lona por primera vez al Kavaliuskas, que tras la cuenta decidió seguir al enfrente a pesar de que se encontraba en pésimas condiciones. Tras esos segundos, fue cuestión de tiempo para que Ortiz Jr lo vuelva a atacar, con golpes claro para no exponerse, y mandarlo una vez más al tapiz para que el arbitro detenga el combate.

“Yo estoy listo. Estoy listo para cualquiera. No me importa si es Terence Crawford, Manny Pacquiao, cualquiera. Yo estoy listo para pelear”, declaro Vergil Ortiz Jr con la confianza de un peleador que ya superó cualquier tipo de adversidad en su carrera. Por su parte, tras el combate, quien salió en Twitter a opinas fue Óscar de la Hoya al decir “Vergil Ortiz Jr vs. Terence Crawford en el Dallas Cawboys Stadium ¿alguien?”.

Cabe recordar que el Campeón del Mundo de la Organización Mundial del Boxeo del peso welter fue obligado a llegar a un acuerdo para enfrentar a Shawn Porter en lo que queda del año, en la que será el combate más complicado para el peleador de Bob Arum.