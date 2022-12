Ya sea por falta de recursos, por estar ubicados en una zona de guerra o simplemente por su idiosincracia, estas 25 naciones entraron al ranking al que todos los gobiernos le temen.

El informe anual elaborado por Global Peace Index ordena a todas las naciones del planeta en función del índice de seguridad y pasividad. Muchos le prestan atención a los primeros puestos, pero hoy haremos foco en los últimos.

África, Europa, América, Asia... a excepción de Oceanía, todos los continentes aparecen con representantes en esta lista. Comenzamos nuestra recorrida.

Irán

No será la primera vez que un país de Oriente Medio aparecerá en este ranking. Las más de 80 millones de personas que viven allí deben afrontar distintos conflictos, principalmente relacionados con la ausencia de derechos humanos, como la libertad de expresión, la libertad de culto y el derecho a la información.

Sin embargo, el pueblo iraní es muy hospitalario y no tendrá problemas en recibirte siempre y cuando sigas estrictamente las normas que allí rigen.

México

Drogas, situaciones de emergencia en diferentes ciudades y un fuerte deseo de emigrar a Estados Unidos hacen de México un combo explosivo a la hora de hablar de inseguridad. En total, 13 de las 50 ciudades más violentas del mundo se encuentran en el país, siendo Acapulco la segunda en orden de peligro.

Más de 120 millones de personas viven en México, siendo el país con mayor cantidad de hispanohablantes a lo largo del mundo entero. Nada de esto afecta al turismo, ya que se considera que el país es el sexto más visitado en el mundo.

India

Viajar a la India siendo mujer es un acto total de valentía, ya que la nación está considerada como la más peligrosa para el género femenino. El índice supera incluso al de los países en guerra.

Más de 1409 millones de personas viven en el país, lo que ayuda a explicar por qué allí se encuentra la mayor concentración de personas pobres a lo largo del planeta.

Palestina

El que es uno de los territorios que más invasiones y ocupaciones sufrió a lo largo de la historia no puede ser considerado seguro teniendo a la Franja de Gaza entre sus límites geográficos.

Una de cada dos personas en este lugar está debajo de la línea de pobreza y la desnutrición es caso común en los niños del Estado. Todo puede explicarse, entre otras cosas, al conflicto reciente con Israel.

Colombia

Una larga historia de conflictos armados acompañó a Colombia hasta el apaciguamiento de las FARC en 2012. El país es uno de los principales fabricantes y exportadores de drogas en el mundo y nada de eso puede resultar conveniente para la población.

Después de Brasil, es la segunda nación de Latinoamérica con mayor desigualdad social. De todas maneras, nunca dejó de estar entre los principales destinos turísticos de la región.

Venezuela

Miles de venezolanos dejan el país año tras año en busca de una vida mejor. El gobierno de Nicolás Maduro ha atentado contra los derechos humanos de su propia población, lo que ha llevado a una crisis social, a partir de la cual muchos ciudadanos perdieron la vida en las calles.

Años atrás fue catalogada como la nación más insegura del mundo, pero -no por méritos propios- en los últimos tiempos fue superada por otros países.

Malí

Malí tiene ciertas zonas en las cuales los atentados son moneda corriente, por lo que tiene bien ¿ganado? su lugar en este infame ranking de países inseguros.

La inestabilidad política hace que ningún lugar en la nación sea 100% libre de riesgos. Hay que tenerlo en cuenta antes de hacer cualquier tipo de visita.

Israel

La posición geográfica de Israel, sumada a los diferentes conflictos bélicos en los que se encuentra sumida, hacen que la nación tenga lugares casi prohibidos para los turistas.

Pese a la mixtura de religiones y todo lo que eso conlleva, viajar a Israel es incluso más seguro que visitar muchos otros países europeos.

Líbano

El conflicto latente con Irán hace que desplazarse por las calles del Líbano sea peligroso e impredescible. La parte noroeste del país, antiguamente ocupada por el Estado Islámico, no está abierta al turismo.

Nobleza obliga, es el país más liberal de Medio Oriente. La guerra terminó en 1991 y, salvo un breve enfrentamiento con Israel en 2006, la nación vive en paz.

Nigeria

Las mismas autoridades del país recomiendan no visitarlo salvo extrema necesidad. Y es entendible, debido a que Nigeria es un país dominado por la inseguridad y el terrorismo en varios de sus estados.

Los secuestros son moneda corriente en una nación que es considerada como futura potencia. ¿Contradictorio, no?

Corea del Norte

¿Qué decir que no se haya dicho aún sobre Corea del Norte y la familia de dictadores que gobierna el país hace décadas? Hoy comandados por Kim Jong-un, el país tiene un muy bajo índice de delincuencia.

Sin embargo, el desarrollo del programa nuclear asusta a todo aquel que merodee el país. Además, está prohibido cualquier tipo de acto religioso o político no autorizado y se recomienda no visitar las zonas desmilitarizadas.

Ucrania

Ucrania es un territorio joven y ultra-militarizado, por lo que recorrer el país generalmente no es símbolo de inseguridad. Hoy, en plena guerra, debido a la invasión de Rusia que ya lleva meses.

Previamente, la situación económica se había descontrolado en algunas regiones (como Donetsk o Lugansk) y se recomendaba no andar por la calle a altas horas de la noche para evitar hurtos.

Sudán

Sudán sufrió años y años reiteradas guerras civiles que afectaron la vida de millones de personas. Las libertades se vieron aún más restringidas desde la llegada de un gobierno militar en 2019.

Es un país rico, ya que posee grandes reservas de petróleo y algodón, pero aún así la pobreza alcanza al 50% de la población. Hay estados a los que prácticamente no se puede ingresar debido a su alto índice de inseguridad.

Turquía

La economía de Turquía figura entre las 20 principales del mundo, pero la zona en la que se encuentra ubicada y una serie de conflictos religiosos hacen que el país tenga un gran potencial de riesgo en determinadas zonas.

Las autoridades recomiendan no acercarse a la frontera con Siria ni a determinados sectores con grupos terroristas. En los lugares concurridos de las grandes ciudades del país crece también la delincuencia.

Pakistán

Pakistán es el quinto país más poblado del mundo. Sus 200 millones de personas son testigos a diario de las guerrillas entre el ejército y los grupos talibanes, que siembran en el territorio nacional.

La república no parece un territorio muy amigable para los turistas, ya que el deterioro del país es cada vez más grande y nunca están dadas las garantías para visitarlo.

Rusia

Rusia es el país más grande del mundo, por lo que es lógico que también sea el que con mayor cantidad de países limítrofes ostenta a lo largo y ancho de su territorio. Esto deriva muchas veces en distintas clases de conflictos. Algunos graves, como el que está viviendo con Ucrania, invadiendo su territorio y en medio de una guerra angustiante.

Habitualmente, muchas zonas del país están restringidas por los militares e incluso un turista podría pasarla mal en caso de manifestarse políticamente o amorosamente con alguien de su mismo sexo.

República Democrática del Congo

Este país gigantesco sufrió guerras civiles y genocidios a lo largo de su historia, y su presente no es de lo más alentador.

La seguridad en la RD del Congo es extremadamente frágil y la corrupción parece haber afectado todos los escalafones de la sociedad.

Libia

Ni siquiera Tripoli, la capital, está exenta de lo conflictos armados que suceden en territorio libio. En 2014, el país se vio envuelto en una guerra que sigue presente en las calles a día de hoy.

Las embajadas de los países europeos consideran que no hay zona en Libia que no sea considerada de alto riesgo y aconsejan no visitarlo en soledad.

República Centroafricana

Las paradojas de este mundo: uno de los países con mayor cantidad de reservas de uranio, petróleo, oro y diamantes es también uno de los 3 más pobres de todo el globo.

Todo el país se encuentra en zona de riesgo, por lo que se recomienda no visitarlo. Mucho menos andar solo por las noches, sobre todo a la inexistencia de fuerzas de seguridad en RCA.

Somalia

Hay quienes describen a Somalia como el estado fallido de África. Y razón no les falta: es una nación inestable, sin gobierno y que sufre constantemente la hambruna y las invasiones militares.

La presencia de ciudadanos extranjeros puede significar un secuestro casi seguro, ya que el país se encuentra en una anarquía total que mezcla atentados, pobreza e incertidumbre.

Irak

La guerra, que comenzó en 2003, llenó al país durante muchos años de tropas extranjeras. Especialmente, de Estados Unidos e Inglaterra.

Solo Bagdad -la capital- y algunas ciudades del Kurdistán iraquí no están calificadas de alto riesgo como el resto del país, constantemente azotado por células terroristas. Se le ruega a las mujeres que no se movilicen solas por el territorio.

Yemen

Yemen es el país más pobre de Oriente Próximo. En crisis política hace más de 10 años, se desaconseja completamente la visita a su territorio.

Arabia Saudita, que tomó el poder de la nación tras el golpe de estado en 2014, impidió la importación de alimentos y desencadenó la mayor crisis humanitaria en el mundo actual. Los atentados y los secuestros son moneda corriente al igual que las reiteradas violaciones a los derechos humanos.

Sudán del Sur

Desde la crisis del 2013, Sudán del Sur está siendo azotado por enfrentamientos armados entre grupos gubernamentales, lo que le ha causado aún más hambruna, inanición y muertos que durante la guerra por la independencia.

Se recomienda a los extranjeros no visitar las zonas fronterizas, donde son muy comunes las intervenciones militares por partes de países vecinos. Miles de refugiados sursudaneses viven exiliados a lo largo y ancho del mundo.

Siria

Lo que comenzó como una protesta pacífica terminó convirtiéndose en una guerra trasnacional que involucró a varios países. Hoy Siria es un país devastado, que mezcla terrorismo con las intervenciones de Estados Unidos, Rusia y Arabia Saudita.

Ninguna zona del país se considera fuera de peligro y se estima que más de 500 mil personas perdieron la vida en los últimos 10 años, desde el inicio del enfrentamiento armado. El mismo provocó un éxodo de más de 5 millones de personas a diferentes partes del mundo.

Afganistán

Afganistán es el país más inseguro del mundo. La población afgana sufre constantemente violaciones a sus derechos humanos, al punto de ser considerado el país más peligroso para la mujer.

Para darnos una idea, la violación no está penada por la ley y pueden ser encarceladas -en el mejor de los casos- si deciden escapar. Se recomienda terminantemente no visitar un país que se despedaza día a día a causa de los atentados, la intervenciones extranjeras y las diferencias religiosas y culturales.