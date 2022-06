Horóscopo de Virgo HOY jueves 2 de junio | Virgo iniciará un nuevo mes con mucha energía e intentará cumplir con todas las metas que desea cumplir. Por eso, te contamos que le depara los astros hoy en el ámbito del trabajo, amor y salud.

Trabajo

No está mal que quieras tener todos los proyectos bajo control, pero intentá disfrutar el momento. A veces no sirve de nada agobiarte, ya que muchas veces las cosas no funcionarán como quisieras.

Amor

La relación con tu pareja será muy buena. Pero si estás conociendo, las citas y encuentros serán divertidos y creativos. Serás popular en cada lugar que vayas. Aprovechá el momento que estás hoy.

Salud

Realizá los ejercicios que tan bien te hacen y despejan la mente. No descuides la alimentación.

¿Cómo es virgo?

En astrología, Virgo es el sexto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza negativa y de cualidad mutable. Representa el trabajo y su símbolo es una Virgen, pertenece junto a Tauro y Capricornio al elemento Tierra.