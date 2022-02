Las figuras que conforman la Selección mexicana y la Liga MX han presumido tener como compañeras e inspiración a las más bellas mujeres, quienes además de impulsar sus carreras en la cancha, se han convertido, en la mayoría de los casos, en las madres de sus hijos; es así que a través de sus redes sociales no han dudado en compartir los mejores momentos a su lado.

Aquí te dejamos la lista de las 25 novias o esposas más hermosa de los futbolistas mexicanos y cracks del balompié nacional.

25. Karla Mora (Memo Ochoa)

La relación del portero del América con la modelo tapatía es una de las más sólidas dentro del medio futbolístico, ya que Memo Ochoa y Karla Mora están juntos desde hace ya una década, luego de que la esposa de Gerardo Torrado, amiga de Karla, los presentara previo al Mundial de Sudáfrica 2010. El flechazo fue inmediato.

Producto de su amor, años después, le dieron la bienvenida a su primera hija Lucciana y posteriormente a sus otros dos hijos Guillermo y Karla; ya consolidado su amor y su familia, decidieron casarse en 2017, en Ibiza, España.

24. Debora Gignac (André-Pierre Gignac)

A pesar de que André-Pierre Gignac es una de las más grandes figuras de la Liga MX, su esposa Deborah Gignac se ha mantenido bastante discreta y alejada de los reflectores, también, dedicada a la Fundación Gignac, a través de la cual, ambos ayudan a niños que lo necesitan.

Hay que recordar que tanto el delantero francés, como Deborah, le tienen un cariño muy especial a México, por la calidez con la que ambos fueron recibidos a su llegada a Nuevo León, es por ello que ya cuentan con la nacionalidad mexicana, al igual que los dos hijos de la pareja, Grace y Edén, quien incluso ya nació en Monterrey.

23. Alethia Sada (Antonio Briseño)

La gran inspiración y compañera del defensa de Chivas es Alethia Sada, con quien comparte su vida desde hace cuatro años, y con quien ha formado una bella familia, pues Alethia se convirtió en la madre de sus dos hijas, Alessandra y Antonella.

"Me casé con la mujer de mi vida, la madre de mis niñas y mi mejor amiga. Estos años han sido los más espectaculares de mi vida, desde ese 8 de octubre del 2016 que empezamos esta aventura juntos hemos recorrido muchísimos kilómetros en viajes, mudanzas, cambios de equipos y de ciudades", fueron las palabras que le dedicó el 'Pollo' a su esposa en uno de sus aniversarios.

22. Sandra de la Vega (Andrés Guardado)

El capitán de la Selección mexicana se ha referido a Sandra de la Vega como "el amor de mi vida", pues desde 2012 se han consolidado como una de las más bellas parejas dentro del mundo del futbol, es por ello que también decidieron formar una familia y actualmente son padres de sus dos hijos, Máximo y Catalina.

21. Natalie Viruete (Juan Pablo Vigón)

A pesar de ser uno de los matrimonios más recientes, el jugador de Pumas presume uno de las relaciones amorosas más bonitas y sólidas dentro de la Liga MX, Juan Pablo Vigón y Natalie Viruete se casaron apenas en diciembre de 2018, después de dos años y medio de noviazgo.

20. Alin Rosales (Javier Aquino)

Fue hace casi dos años, en octubre de 2019, cuando Javier Aquino y la abogada regiomontana, Alin Rosales, decidieron unir su vida en matrimonio en una ceremonia religiosa, pues antes ya lo habían hecho por el civil.

El jugador de Tigres y la joven Alin Rosales, no han dejado de presumir a través de sus redes sociales los mejores momentos de su relación amorosa, incluso, el extremo auriazul le ha dedicado sus goles con el cuadro felino, al festejar simulando unas tenazas de langosta, ya que así es como a ella le dice de cariño, 'mi langosta'.

19. Irene Martínez (Héctor Moreno)

Irene Martinez es la mujer que ha apoyado incondicionalmente al jugador surgido de la cantera de Pumas, desde el 2012 que se conocieron, cuando el también seleccionado nacional era jugador del Espanyol, pues ella es originaria de un poblado cercano a Barcelona.

“Nos vimos por primera vez gracias a un amigo mío que organizó una fiesta en Ibiza a través de mi empresa. Él era uno de los invitados y tuve un buen tiempo con él por aquel entonces. Después de la fiesta mantuvimos regularmente contacto por dos a tres meses. De vez en cuando vino a Ibiza", confesó en alguna ocasión la también empresaria y actual esposa de Héctor Moreno en una entrevista para el portal del PSV.

18. Andrea Garza (Jonathan Espericueta)

Jonathan Espericueta, exjugador de Tigres y Campeón del Mundo con la Selección Mexicana Sub 17, presume a cada rato la bella relación que tiene con su esposa regiomontana, Andrea Garza, demostrando su amor hacia ella y lo feliz que los hace estar juntos.

Jonathan y Andrea ya llevan más de siete años de casados y a lo largo de su matrimonio han ampliado su pequeña familia cuando llegó su primera hija, Leah Rafaella. Andrea es una gran aficionada de los felinos, sin embargo, no dudó en apoyar al futbolista cuando tuvo que mudarse a Puebla para unirse a las filas de La Franja.

17. Gaby Sánchez (Gerardo Flores)

El exjugador de Cruz Azul encontró en Gaby Sánchez a su compañera de vida, con quien se casó y mantiene hasta la fecha una de los más bellos romances dentro del mundo del futbol, pues la pareja no deja de presumir su amor a través de sus redes sociales.

La cantante mexicana y exintegrante de 'La Nueva Banda Timbiriche' no titubeó a la hora de apoyar al 'Jerry' en los equipos por los que desfiló, pues incluso, a pesar de ser aficionada de Chivas, no dudó en enfundarse en la camiseta de Cruz Azul cuando el defensa militó en La Máquina.

16. Penny García (Uriel Antuna)

En mayo de este 2021, el delantero de Chivas y Penelope García cumplen tres años de matrimonio, el cual se consolidó con la llegada de su primer hijo en 2020. Penny ha sido un pilar fundamental en la carrera del 'Brujo', pues lo ha a apoyado desde el inicio de su carrera y en cada paso que el atacante ha dado por las canchas.

15. Gaby Ríos (Orbelín Pineda)

Gabriela Ríos es la gran inspiración del extremo de Cruz Azul, originaria de Querétaro y estado en donde se conocieron, pues hay que recordar que Orbelín Pineda se formó como futbolista en las fuerzas básicas de los Gallos, a pesar de haber nacido en Guerrero.

El 'Mago' ha formado una bella familia al lado de Gaby, con quien le dio la bienvenida a su primera hija Soleil en 2019 y a Orbelín en septiembre de 2020, a quienes actualmente les ha dedicados sus goles en La Máquina.

14. Melissa Rivas (José de Jesús Corona)

La Basílica de Zapopan fue testigo en 2014 del amor eterno que se juraron ante Dios el portero de Cruz Azul y Melissa Rivas, una bella tapatía a quien 'Chuy' conoció mientras militaba en Guadalajara como jugador de Tecos y Atlas y con quien se casó por el civil desde 2009.

Melissa Rivas se ha mantenido alejada de los reflectores, sin embargo, a través de sus redes sociales, la pareja ha compartido sus mejores momentos juntos en familia, al lado de sus hijos José Miguel de 10 años y Valentina de ocho años.

13. Guadalupe González (Juan Iturbe)

Juan Manuel Iturbe se enamoró nada más y nada menos que una reina de belleza: Guadalupe González, quien en 2013 fue reconocida como Miss Paraguay y posteriormente representó a su país en Miss Universo.

El extremo que nació en Argentina, naturalizado paraguayo, se casó con la modelo de 28 años en 2017, después de dos años de noviazgo, luego de que el futbolista llegó a las filas del Torino, en la Serie A. Actualmente son padres de Olivia de tres años y Ciro Emmanuel, quien llegó al mundo en agosto de este año.

12. Sofia Toache (Edson Álvarez)

Sofía Toache es la bella inspiración y apoyo del jugador del Ajax y canterano de América, con quien ha compartido sus más grandes logros de su carrera, como el título con las Águilas en el Apertura 2018. Ella tiene 23 años y nació en la Ciudad de México.

La joven, quien también se dedica al modelaje, se convrtió en la madre de su primera hija, Valentina, a quien le dieron la bienvenida en octubre de 2019, y quien se ha convertido en la dueña de los goles de Edson en sus festejos.

11. Viviana Serna (Diego Reyes)

Fue en 2017 cuando el jugador de Tigres quedó flechado por los encantos de la actriz colombiana, Viviana Serna, quien saltó a la fama en México por su papel de Cristina en la serie ‘El Señor de los Cielos' y quien a la fecha cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram.

10. Daniela Basso (Raúl Jiménez)

Una de las parejas más famosas de los futbolistas es la actriz y conductora Daniela Basso, quien conquistó el corazón de Raúl Jiménez, sin embargo, en México ya era conocida por sus papeles interpretados en Televisa.

Luego de que amigos en común los presentaran, el goleador del Wolverhampton y Daniela confirmaron su noviazgo y de inmediato se convirtió en una relación sólida, es así que después de dos años de estar juntos decidieron ampliar su familia, y en 2020 recibieron a su pequeña hija Arya.

9. Lucila Vit (Lucas Passerini)

La conductora argentina de Fox Sports y se convirtió en una de las más hermosas novias de la Liga MX gracias a la llegada de Lucas Passerini al futbol mexicano, a las filas de Cruz Azul, a principios de 2020.

"Desde que conocí a Lucila he dejado de ser ese pibito que estaba todo el día jugando a la PlayStation o que estaba todo el día con el teléfono. Me he dedicado más a mi cuidado personal. De verdad me ha ayudado un montón y recién nos conocemos hace poco", reconoció el futbolista en una entrevista con 'La Tercera' respecto al cambio de mentalidad que le produjo el noviazgo con la también personal trainer.

8. Paulina García (Oswaldo Alanís)

Paulina García es uno de los más reconocidos rostros dentro del medio deportivo, debido a su trabajo como conductora en ESPN, gracias al cual, también, conoció al exjugador de Chivas, Oswaldo Alanís, con quien confirmó su noviazgo a principios de 2020.

La también aficionada de Pumasreveló que conoció al central del San Jose Earthquakes en una entrevista que le realizó como parte de su trabajo en la televisora, sin embargo, fue hasta años depsués que se volvieron a hablar y lograron, entonces, consumar su romance.

7. Ileana Salas (Alan Pulido)

Después de varios años de noviazgo, finalmente el exdelantero de Chivas y la modelo Ileana Salas decidieron unir sus vidas en matrimonio, a finales del año pasado, justo a unos días de haberse confirmado su traspaso del Rebaño al Sporting Kansas City de la MLS.

La modelo regiomontana ha sido el gran apoyo del futbolista nacido en Tamaulipas, pues ha estado a su lado en los momentos más dificiles de su vida y de su carrera, incluso, desde queAlan Pulido miltaba en Grecia y a su regreso también al futbol mexicano.

6. Shantal Mayo (Héctor Herrera)

La historia de amor entre Shantal Mayo y Héctor Herrera es una de esas bellas coincidencia del destino o de la vida, pues en alguna ocasión, la ahora esposa del mediocampista mexicano confesó que lo conoció en la parada del camión, cerca de la univerisidad en Pachuca donde ella estudiaba, por ahí pasó tamién el futbolista, con rumbo a las canchas de los Tuzos para ir a entrenar. Desde entonces son testigos que el amor a primera vista existe.

“No me gustaba el futbol, pero llevo yendo a los estadios tantos años. Para mí, el futbol no son sólo 90 minutos. Es el día a día. Soy su compañera, aunque también su psicóloga cuando llega con adrenalina luego de los encuentros. Además, tengo que ser positiva y, a la vez, crítica, pues a los futbolistas de élite pocas personas se atreven a hablarles directo. Ellos necesitan a alguien que los aterrice y eso, casi siempre, nos toca a las esposas, y no se ve”, reveló Shantal en entrevista para la revista GQ.

5. Mariana Echeverría (Óscar Jiménez)

Mariana Echeverría es una de las más carismáticas y queridas conductoras de la televisión mexicana y también una gran aficionada del América; seguramente sin saber que su amor por las Águilas terminaría por marcar el rumbo de su vida, pues ahora es esposa del portero azulcrema, Óscar Jiménez.

La también actriz y el arquero se casaron en noviembre del 2019, a la orilla del mar en Cancún, después de casi dos años de noviazgo y recibieron el 2020 con la mejor noticia: Se convertirían en padres, así que en octubre del año pasado le dieron la bienvenida a su primogénito Lucca.

4. Talía (Vincent Janssen)

Fue en agosto de este año cuando, después de muchos rumores de noviazgo con la exconductora de TV Azteca, Patty López, el juagdor de Rayados confirmó su relación con la modelo Talía, luego de que publicara una fotografía en la que aparecían juntos a través de una historia de Instagram, la cual, Talía de inmediato replicó para agregarle el mensaje "Amor puro".

3. Fer Serrano (Santiago Giménez)

El canterano de Cruz Azul vive su primer gran e intenso amor con la actriz mexicana Fer Serrano, con quien formalizó su noviazgo en junio del 2020 y con quien comparte la mayor parte de sus días, pues a pesar de que aún no viven juntos, el goleador cementero aceptó que pasan mucho tiempo juntos en su casa.

'Chaquito' reveló que fue gracias al videojuego Call of Duty, del cual ambos son muy fans, que consumaron su amor, pues reconoció que se pasaban muchas horas jugando juntos, pero a la distancia, incluso, se desvelaban sin importar el tiempo, solo querían estar en contacto, y el pretexto perfecto era el reconocido videojuego.

2. Saioa Cañibano (Carlos Vela)

La relación de Carlos Vela y Saioa Cañibano es una de las más discretas del medio deportivo, pues han preferido mantener su privacidad alejada de los reflectores, sin embargo, a través de sus redes sociales también han dejado ver algunos de sus momentos más felices en familia.

Fue hasta el 2017 cuando el jugador de Los Ángeles FC publicó su primera foto en redes sociales al lado de la española, a quien conoció a su paso por San Sebastián como jugador de la Real Sociedad; actualmente viven en Estados Unidos y son padres de dos niños: Romero, quien llegó al mundo en 2016 e India, a quien le dieron la bienvenida en octubre de 2020.

1. Sarah Kohan (Javier Hernández)

Javier Hernández ha sido uno de los futbolistas más mediáticos desde que comenzó su carrera, gracias a su talento en la cancha y su inigualable carisma, es por ello que su vida privada no podía quedar fuera del interés de sus seguidores y la prensa.

De esta manera, se ha seguido de cerca la vida amorosa del 'Chicharito', quien después de varios romances fallidos mientras militaba en el futbol europeo, buscó estabilidad y se casó con la modelo australiana Sarah Kohan en 2019, a un año de conocerse, y con la misma velocidad, ampliaron su familia, pues de inmediato llegó Noah y en octubre de 2020 le dieron la bienvenida a Nala.

Es tal el interés mediático por esta pareja que los rumores sobre una ruptura invadieron la prensa rosa a finales de 2020 y principios del 2021, de la misma manera que se han alimentado las notas sobre una supuesta reconciliación, aunque ni Chicharito o Sara se hayan pronunciado abiertamente al respecto.