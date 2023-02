A continuación, te contamos el motivo por el que Sergio Agüero no jugará en el Kunisports vs. Ultimate Móstoles de HOY, domingo 5 de febrero, por la jornada cinco de la Kings League.

¿Por qué no juega el Kun Agüero en Kunisports vs. Ultimate Móstoles en la Kings League?

Sergio Agüero es uno de las grandes personalidades que hay en la Kings League 2023, por su figura y poque es el presidente de Kunisports. Además, el ex futbolista y máximo goleador del Manchester City ya jugó dos jornadas pero, en esta oportunidad, no dirá presente en la quinta fecha.

Este evento se llevará a cabo HOY, domingo 5 de febrero, y el equipo del Kun se verá las caras contra Ultimate Móstoles, que es presidido por el español DJ Mario, quien había tenido un cruce con el argentino durante el Mundial de Qatar 2022.

+¿Por qué no juega Agüero en el Kunisports vs. Ultimate Móstoles?

La razón por la que el Kun Agüero no jugará en el Kunisports vs. Ultimate Móstoles se debe a que, además de que el 'jugador número 12' puede variar todas las fechas, el crack no está al 100% físicamente, ya que en la última jornada tuvo que salir por una lesión muscular.

+¿Quién es el 'jugador número 12' de Kunisports?

El 'jugador número 12' de Kunisports para enfrentar a Ultimate Móstoles es Javier Chica.

+¿Qué partidos habrá en la quinta jornada?

xBuyer Team vs. 1K FC

Kunisports vs. Ultimate Móstoles

Rayo Barcelona vs. PIO FC

Saiyans vs. El Barrio

Los Troncos vs. Aniquiladores

Jijantes FC vs. Porcinos

+¿Cómo ver la Kings League EN VIVO?

La liga de fútbol 7 se transmitirá, EN VIVO y EN DIRECTO, a través del canal de Twitch de la competición.