En las últimas horas, el nombre de Cristian Llorca se convirtió en tendencia en las redes sociales. De esta manera, te contamos, a continuación, quién es y todos los detalles que debés conocer al respecto.

+¿Quién es Cristian Llorca?

Cristian Llorca se convirtió en una persona famosa después de que se haya confirmado su relación con Laura Casabela, reconocida y de reciente paso por La Isla de las Tentaciones.

"He encontrado a una persona con la que me siento súper bien. Yo salí de allí súper negada y la realidad es que no, me he dado cuenta de que no pasa nada. No se es la misma persona con uno que con otro. Estoy muy feliz", le había dicho Laura a Sandra Barneda, confirmado esta relación.

+El gran presente de Cristian Llorca y Laura Casabela

Ya conocida esta pareja, actualmente siguen dando tema para hablar: Laura enseñó, en las últimas horas, la impresionante casa en Francia en la que se encuentran conviviendo, con un house tour.