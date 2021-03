+30 tatuajes que salieron mal

La decisión de tener uno o más tatuajes en el cuerpo es muy personal. No es una determinación fácil ni que se tome de una día para el otro: se conversa, se piensa bastante y recién ahí se avanza con la mejor idea. Todo diseño en la piel posee un significado concreta a volcar en el cuerpo de una persona de la mejor manera.

Por eso, el escoger un tatuador también tiene su valor en este deseo y la explicación para que lo lleve a cabo no es tan sencillo como parece. Una vez pasado todas estas etapas iniciales, queda en manos del especialista en tatuar el que salga bien o mal.

A continuación, te presentamos más de 3 decenas de tatuajes que no terminaron saliendo como querían los receptores desde un principio.

35. Al estilo Voldemort en Harry Potter 1, el hombre de la doble cara

Al estilo Voldemort en Harry Potter 1, el hombre de la doble cara. Fuente: Reditt

Ciertamente, si esta persona de sexo masculino quiso imitar al Profesor Quirrell, personaje la saga de Harry Potter, nunca vio la película llamada "La Piedra Filosofal" en su vida, y su propio rostro quedó muy mal tatuado. Lo único que salva a este diseño es el pelo de atrás de la cabeza que hace de cejas.

34. Claramente quedaba mejor en color

Claramente quedaba mejor en color. Fuente: Reddit

El tatuador de esta persona nunca vio escribir la letra F en minúscula: está al revés. Y el otro problema fue que, al tratarse de una rosa o una flor, mejor hacerla en colores que en blanco y negro.

33. ¿Es un cuchillo o una navaja?

¿Es un cuchillo o una navaja? Fuente: Reddit

La pregunta de este subtítulo queda como anillo al dedo, ya que no se termina de percibir si la figura en cuestión es una navaja o un cuchillo.

32. Quiso poner Her y quedó Here

Quiso poner Her y quedó Here. Fuente: Reddit

La tipografía confunde desde el vamos, pero la palabra en inglés "her" finaliza con una especie de letra E pequeña. Por esta simple razón, la frase es, por lo menos, polémica.

31. Faltó terminarlo...

Quiso poner Her y quedó Here. Fuente: Reddit

Si la idea era hacer una transparencia o un contraste, genial. Sin embargo, por la terminación del tatuaje, quedó mal debido a que restaba pintar las líneas de negro o reforzarlas con más grosor.

30. ¡No se entiende nada!

¡No se entiende nada! Fuente: Reddit

De todo el listado, uno de los tatuajes que no se logra comprender qué significa es este. Un conjunto de líneas y una palabra mezclada es todo lo que se puede decodificar de lo que quiso realizar.

29. Pobre IT, le cortaron media cabeza

Pobre IT, le cortaron media cabeza. Fuente: Reddit

Esta chica debe ser fanática de la película IT, el payaso. Desafortunadamente para ella, el que le hizo el tatuaje no es seguidor de dicha saga y le quedó una parte de la cabeza sin terminar por culpa del globo y las líneas de la cara no están alineadas.

28. Cara de ratón, melena de león

Cara de ratón, melena de león. Fuente: Reddit

Sinceramente, la espada en el cerebro del león, con el rostro difuso y de mal carácter, no se conecta con el animal en cuestión bajo ningún concepto.

27. A dónde irán estos agarres

A dónde irán estos agarres. Fuente: Reddit

¿Una palanca, un engranaje o parte de un motor? Esta pregunta resume este tatuaje acerca de su significado, el cual es muy confuso y difícil de suponer o entender.

26. Akira Toriyama le debería hacer juicio al tatuador

Akira Toriyama le debería hacer juicio al tatuador. Fuente: Reddit

Si había una característica por el cual Gokú no tenía ni mostraba, esa era la seriedad o el mal humor. El diseño en la piel de esta persona refleja justamente lo opuesto a lo que el personaje central de la saga japonesa Dragon Ball expresaba.

25. Volando por el mundo con alas deformes

Volando por el mundo con alas deformes. Fuente: Reddit

Visto desde cualquier punto vista, la esfera dibujada presenta imperfecciones y las alas del avión que se mueve imaginariamente poseen ondulaciones que lo asemejan a un animal acuático que al mencionado medio de transporte.

24. Si eso es una paloma o un gato, le erró por mucho

Si eso es una paloma o un gato, le erró por mucho. Fuente: Reddit

A primera impresión, parece una paloma. Pero si se fija mejor la vista, el tatuaje es un gato durmiendo. La confusión y lo bizarro a la orden del día.

23. La palabra Bron empaña la frase y la excelsa tipografía

La palabra Bron empaña la frase y la excelsa tipografía. Fuente: Reddit

Acá hay dos errores: el primero que la palabra Bron no existe en el idioma inglés y la segunda es que, si se quiso tatuar el título del álbum debut de la cantante norteamericana Lana Del Rey, el verdadero titular es Born To Die.

22. ¡Faltaron las 7 esferas del dragón!

¡Faltaron las 7 esferas del dragón! Fuente: Reddit

Como dice el subtítulo, al dragón Shen Long, el custodio de las esferas, le faltó las mismas en el tatuaje. Si esa era la idea inicial del diseño, fallaron en el concepto.

21. Debieron haber visto una mariposa antes de copiarla

Debieron haber visto una mariposa antes de copiarla. Fuente: Reddit

Más que una mariposa multicolor, este tatuaje se asemeja más a un atrapa sueño de hogar. Los colgantes en la parte inferior evidencian, en mayor medida, lo segundo que lo primero.

20. Más que un lobo, esa cabeza es la de un murciélago

Más que un lobo, esa cabeza es la de un murciélago. Fuente: Reddit

Más que un tatuaje bien hecho en un lugar especializado en eso, parece el dibujo de un chico joven que quiso hacerse pasar por un tatuador experto. Y la cabeza, la cual refiere a la letra O, se asemeja más a la de un murciélago que a la de un lobo.

19. Las bocas abiertas resultaron innecesarias

Las bocas abiertas resultaron innecesarias. Fuente: Reddit

El sombreado alrededor de los cuerpos de los ex basquetbolistas estadounidenses Kobe Bryant y Shaquille O´Neal está demás, como también las bocas gritando. Ambas partes del tatuajes le descuentan muchos puntos.

18. El perfecto retrato de cómo no hacer el cuerpo de una mujer

El perfecto retrato de cómo no hacer el cuerpo de una mujer. Fuente: Reddit

El subtítulo lo dice todo, y la foto también: si realizaban a la mujer completa, con la copa de vino incluida, era mucho mejor tatuaje que lo que realmente fue. Y encima la copa le está tapando el rostro.

17. ¿Desde cuándo un dragón custodia un volcán?

¿Desde cuándo un dragón custodia un volcán? Fuente: Reddit

Sinceramente, el volcán en erupsión no condice con la mamá dragón y su hijo. ¿A quién protege: al pequeño o al volcán? Y lo que posee detrás tampoco se vincula directamente con el resto del tatuaje.

16. Si lo ve Matt Groening, se suicida

Si lo ve Matt Groening, se suicida. Fuente: Reddit

Realmente, este diseño de la cara de Bart Simpson es un insulto a la famosa serie estadounidense The Simpson a causa de los ojos multicolor, el número 601 y el símbolo de cartas de póker.

15. En público, el fumar marihuana no está bien visto

En público, el fumar marihuana no está bien visto. Fuente: Reddit

Aunque los tiempos han cambiado y los permitidos continúan su curso, la acción de fumar cigarrillo o marihuana con más gente alrededor todavía causa cierto rechazo en ciertas personas. De todos modos, la cara de Bob Marley quedó muy angosta y era mejor realizar este diseño en otra parte del cuerpo con más espacio físico.

14. Combinación errada

Combinación errada. Fuente: Reddit

Desde ya, la idea es un tanto polémica y rara: combinar medio rostro de una mujer con el de un perro no es una decisión frecuente para tatuarse. La pera y el pelo de la mujer generan rispideces ya que no conectan, como también la oreja del animal.

13. ¿Es un perro o un lobo? ¿Y para qué el rombo?

¿Es un perro o un lobo? ¿Y para qué el rombo? Fuente: Reddit

Para empezar, la cara confunde si se trata de un lobo o de un perro. Por otra parte, la figura geométrica que bordea detrás al posible animal no presenta ningún significado particular.

12. Si querés dar un mensaje, no lo hagas en la planta del pie

Si querés dar un mensaje, no lo hagas en la planta del pie. Fuente: Reddit

Desde el vamos, en general, casi nadie se tatúa la planta del pie porque nunca se ve a simple vista. Y el mensaje que muestra la foto en cuestión no es positivo bajo ningún concepto, debido a que la cocaína es una droga que atenta contra la salud humana.

11. Los símbolos alrededor de la frase no se entienden

Los símbolos alrededor de la frase no se entienden. Fuente: Reddit

Ningún elemento que rodea a la frase Take Care se conecta o vincula con la misma ni entre ellos mismos. Hasta el combo del objetos es inentendible.

10. Qué dirá arriba y abajo... ¿será amor verdadero?

Qué dirá arriba y abajo... ¿será amor verdadero? Fuente: Reddit

El tacto y pulso del tatuador dejó mucho que desear. Si eso fue una declaración de amor y de unión civil, la puesta en práctica del tatuaje en la piel falló por completo.

9. Debió ser mucho más colorido

Debió ser mucho más colorido. Fuente: Reddit

El negro opaca totalmente el rostro de la mujer como también la flor en su frente y la de abajo del cuello. Además, la cara de ella está un poco torcida a la derecha.

8. Una copia poco exitosa

Una copia poco exitosa. Fuente: Reddit

La foto denota claramente que la réplica del rostro de este hombre falló al ponerle bigotes, el borde de los ojos muy morados/rojos y y, también, parece que se quemó toda la cara con el sol.

7. La frase no se entiende nada

La frase no se entiende nada. Fuente: Reddit

Si esto es una frase en inglés, falta la segunda parte completa. Por otro lado, el globo rojo y el ojo a los extremos no tienen conexión alguna entre ellos ni con la sentencia que se ve.

6. La falta de extensión y terminación es evidente

La falta de extensión y terminación es evidente. Fuente: Reddit

Sin lugar a dudas, la idea original de este diseño en la piel era tatuar toda la muñeca, pero es probable que haya ocurrido que el tatuador se quedó sin tinta mientras estaba pintando o que el recpetor del diseño se arrepienta en el momento y le diga: "muchas gracias, pero es todo".

5. Habría que invertir el Judge por el God y listo

Habría que invertir el Judge por el God y listo. Fuente: Reddit

Es muy probable que el tatuador no conozca la frase Only God can judge me, porque sino, no se entiende cómo se equivocó en la colocación de dos palabras de la misma en cuestión. Lo otro que pudo haber pasado fue que el que pagó por el tatuaje tampoco sepa realmente el orden de esta declaración personal y haya aparecido el famoso teléfono descompuesto.

4. ¿Qué significado tendrá la cara del chico en la suya?

¿Qué significado tendrá la cara del chico en la suya? Fuente: Reddit

Seguramente la intención del joven era tatuarse su propia cara de cuando era un chico con edad de primaria o jardín. Pero tuvo un pequeño incoveniente: la sombra alrededor de la misma no suma nada y hace que el rostro pierda nitidez y calidad.

3. ¡Lo dejaron plantado!

¡Lo dejaron plantado! Fuente: Reddit

Si este tatuaje era una declaración de amor para una mujer o señora mayor, las plantas que sobresalen del corazón están de más. Pero si son de decoración, no queda tan descolocado.

2. ¿Cómo se llama la obra? La bicicleta inconclusa

¿Cómo se llama la obra? La bicicleta inconclusa. Fuente: Reddit

A pedido y gusto del consumidor/lector, el chiste de los 3 actos llegó: la obra se denomina la bicicleta inconclusa porque la misma no posee ruedas traseras ni delanteras.

1. Claramente, este tatuaje es el más bizarro de todos

Claramente, este tatuaje es el más bizarro de todos. Fuente: Reddit

Por lejos, el diseño en la piel más raro y complejo de todo es listado. Lo único rescatable es la prolijidad de las letras, pero el significado y el desorden arruinaron la idea madre.

