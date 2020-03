¿Qué tipo de sangre podría ser más vulnerable al coronavirus?

Con el único fin de ayudar en las investigaciones sobre el nuevo coronavirus, y no para alarmar a los ciudadanos, un estudio preliminar en China reveló que hay un tipo de sangre que podría ser más vulnerable al Covid-19 y otro más resistente.

Según el estudio realizado por científicos en Wuhan, epicentro de la pandemia, y en Shenzhen, China, las personas con sangre Tipo A podrían ser más vulnerables al coronavirus.

“Las personas del grupo sanguíneo A podrían necesitar una protección personal especialmente fortalecida para reducir la posibilidad de infección. Los pacientes infectados que tengan grupo A, además deberán recibir una mayor vigilancia y un tratamiento más agresivo”, señaló el estudio dirigido por Wang Xinghuan del Centro de Medicina Basada en la Evidencia y el Hospital Zhongnan de la Universidad de Wuhan.

Los investigadores advirtieron que además de ser más propensos a contraer el virus, posiblemente también desarrollarían síntomas más graves durante la enfermedad.

La muestra se basó en un universo de 2 mil pacientes que fueron atendidos en ambas ciudades, según publicó el diario South China Morning Post, por lo que los científicos aclararon que se necesita hacer más pruebas para mayor precisión.

Por otro lado, el informe también arrojó que hay otro grupo que parece ser más resistente a esta nueva sepa del virus y se trata del Tipo O.

“El grupo sanguíneo O tenía un riesgo significativamente menor para la enfermedad infecciosa en comparación con los grupos sanguíneos que no son O”, apuntó.

Y es que de acuerdo con el informe publicado en Medrxiv, de 206 pacientes que murieron por Covid-19 en Wuhan, 85 tenían sangre tipo A, lo que representaba un 63% más que los 52 con tipo O.

“Podría ser útil introducir la tipificación sanguínea ABO tanto en pacientes como en personal médico como parte rutinaria del manejo de SARS-CoV-2 y otras infecciones por coronavirus, para ayudar a definir las opciones de manejo y evaluar los niveles de exposición al riesgo de las personas”, recomendaron los investigadores.

No obstaente, Gao Yingdai, otro investigador del Laboratorio Estatal de Hematología Experimental en Tianjin que no participó en dicho estudio, aclaró que la investigación es sólo de utilidad para los profesionales, por lo que los ciudadanos no deben bajar la guardia ni entrar en pánico por dichas estadísticas.

"Puede ser útil para los profesionales médicos, pero los ciudadanos comunes no deben tomarse las estadísticas demasiado en serio. Si eres del tipo A, no hay necesidad de entrar en pánico. No significa que se infecte al 100%. Si eres de tipo O, tampoco significa que estés absolutamente seguro. Aún necesitas lavarte las manos y seguir las pautas emitidas por las autoridades", sentenció.

