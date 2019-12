Durante años, los equipos o selecciones nacionales de fútbol han querido dejar sus diseños clásicos de camisetas de lado para darle lugar a nuevas indumentarias. Sin embargo, no siempre han funcionado y, en muchos de lo casos, hasta han quedado en ridículo. Por supuesto que cada uno tiene su opinión, pero en esta lista hemos juntado playeras que verdaderamente llamaron la atención cada vez que fueron utilizadas. Y, en su mayoría, no para bien.

No cabe duda que los colores cumplen un rol fundamental en estos casos, aunque muchos de los que mencionaremos a continuación fueron criticados principalmente por sus extraños diseños.

Seguramente hayan existido peores indumentarias que las que se encuentran en esta lista, es por eso que presentamos 10 de las camisetas más ridículas de la historia del fútbol.

10. Inglaterra (1996)

La utilizó durante la Eurocopa de 1996.

Este puesto es más precisamente para David Seaman, reconocido portero del Arsenal en la década de 1990. Sin embargo, fue en la Euro de 1996 jugando con la Selección de Inglaterra que utilizó esta más que extraña indumentaria. La verdad es que pudieron haber dejado el conjunto completamente rojo, pero decidieron agregarle figuras de colores que, sin duda, no mejoraron la camiseta.

9. Nigeria (1994)

Aunque no lo parezca, esta era la camiseta alternativa de Nigeria.

La Selección de Nigeria se presentó a la Copa del Mundo de 1994 con una camiseta verde fiel a su estilo. Sin embargo, al momento de tener que utilizar una indumentaria alternativa, la apariencia de la misma sorprendió a más de uno. Lo más llamativo fue que el conjunto era completo, aunque en alguna oportunidad también combinaron la camiseta de la imagen con pantalón verde.

8. Norwich City (1992)

No conformes con su primer lanzamiento, hicieron un modelo similar años más tarde.

El equipo de la Premier League dio la nota en la temporada 1992/1993 al competir con una camiseta imposible de ignorar. Su amarillo y verde fluorescente hicieron que la indumentaria fuera una de las más ridículas de las principales ligas del mundo. Lo curioso es que, en 2016, el club lanzó un modelo similar, aunque con fondo blanco. Las críticas no tardaron en aparecer.

7. Australia (1990)

Se excedieron con la intención de innovar.

La Selección de Fútbol de Australia, o los Socceroos, no pudieron clasificar a la Copa del Mundo 1990, pero fueron noticia por otro motivo: su nueva camiseta. La intención de mantener sus colores clásicos como amarillo y verde, y sus derivados, se mantuvo. Sin embargo, el diseño era, por lo menos, llamativo.

6. VFL Bochum (1998)

La diferencia que existía entre una mitad y otra era realmente llamativa.

El equipo alemán, actualmente en la 2. Bundesliga del país, compitió en la máxima categoría de la temporada 1998/1999 con una de las camisetas más confusas de la historia de este deporte. Como se puede observar, la playera simplemente estaba dividida a la mitad: en un costado parecía un arcoíris y en el otro la dejaron blanca. Si la idea era llamar la atención, lo lograron de manera exitosa.

5. Scunthorpe United (1994)

No había forma que no llamara la atención.

Es un equipo inglés que actualmente se desempeña en la cuarta división del país, o la Football League Two. Nunca llegó a la Premier League, pero en 1994 llamó la atención de los medios por su exótica y poco habitual indumentaria. Como muchos de los casos de esta lista, se trataba de la camiseta alternativa del equipo, la cual era roja con marcas de distintos colores y, por si fuera poco, combinaba con el pantalón.

4. Estonia (1996)

Parecían dos camisetas en una.

Sin lugar a dudas, una de las más raras de la lista. Fue utilizada por Mart Poom, portero de la Selección de Estonia, durante los juegos de eliminatorias para la Copa del Mundo 1998. El diseño lo dice todo. Ya de por sí es muy extraña, pero lo más llamativo es que parecen dos camisetas en una. Si te fijas bien, podrán notar que los dibujos están cortados casi en la mitad del torso.

3. Athletic Bilbao (2004)

Se la conocía como la camiseta de kétchup.

La idea fue del artista vasco Darío Urzay, que quiso mantener los colores clásicos del equipo, pero sin las rayas verticales. Como podrán imaginar, hubo opiniones de todo tipo, aunque en su mayoría fueron negativas. Incluso la UEFA llegó a llamarla como “Ketchup shirt” (camiseta de kétchup). El pintor decidió quitarle los derechos al club en octubre de 2004, pocos meses después de lanzarla, ya que los directivos de la institución nunca se comunicaron con él.

2. México (1994)

Él mismo diseño su vestimenta.

No se trata de la Selección de México en su totalidad, sino en un jugador en particular. Y sólo hay una posición que se diferencia del resto: la del portero. Sin duda, Jorge Campos no pasó desapercibido durante la Copa del Mundo 1994, en la que compitió vistiendo una muy colorida y extraña indumentaria. ¿Lo más curioso? Fue él quien diseñó la camiseta.

1. Cultural Leonesa (2014)

Vestidos de gala para cada partido (Foto: @Jaimefmacias)..

Sí, no es una broma. Así como pueden observar, el equipo Cultural y Deportivo Leonesa, de la Segunda División B de España, lanzó una indumentaria diseñada para que pareciera un esmoquin. Como para ir a jugar vestidos de gala. Fue lanzada en 2014 para celebrar los 90 años de la institución. Habrá que esperar algunos más para ver qué tienen en mente para el centenario. ¿Podrán superar esto?

Lee También