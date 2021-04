16 deportistas que se convirtieron en memes

Sin lugar a dudas, los memes se convirtieron en algo habitual en el mundo de las redes sociales que, como consecuencia, genera risas, popularidad y "castigos virtuales" para el receptor de los mismos.

Y si encima, la víctima es una figura pública, tal como ocurre en el deporte profesional y de elite, las gastadas, las burlas y los "descansos" se tornan más fuertes y son de mayor gravedad por parte de los trolls, hackers y el común de la gente (usuarios).

Por estas razones, les presentamos los mejores memes que recibieron algunos deportistas en actividad y otros que ya no compiten por dinero pero que aún conservan su popularidad en otros rubros: desde Nate Robinson, pasando por René Higuita hasta llegar a Benoit Clemente.

16. ¡Agarralo que se va!

Meme de Messi.

¿Qué raro sería ver a Lionel Messi fuera de Barcelona, no? Ni el más pesimista podría imaginárselo con otra camiseta que no sea la del culé. Sin embargo, para los memoriosos, hace un año explotó la bomba del famoso burofax que la Pulga le envió a la ex comisión directiva del elenco español confirmando su salida una temporada antes del fin de su contrato, en junio de 2021. Y las redes sociales se adueñaron del asunto de impacto mundial.

¡Andá a parar a Lionel Messi!

Lionel Messi entrenando en la final de la Copa del Rey 2021. Fuente: Getty Images

Finalmente, y para mala suerte del rosarino, su obra maestra no funcionó, quedó trunca y los famosos trolls no le perdonaron que le haya salido el tiro por la culata: miles de memes y fotos inventadas en Internet estallaron en todo el planeta por la magnitud de la noticia, como la que se muestra en esta nota en la que un defensor intenta sujetarlo para que no siga su recorrido rumbo al arco rival (le para la carrera con dirección al objetivo final). Una especie de falso hincha que ama a Leo y le pide por favor que no se vaya nunca.

15. Lo mandó a dormir y...

Meme de Robinson.

Decime quién iba a pensar que un youtuber anónimo iba a lograr que una idea de mal gusto fuera tan útil y tuviese tanta repercusión en las redes sociales, las cuales actuaron de asesinas y graciosas con todas las de la ley. Y el blanco fácil resultó ser el famoso ex basquetbolista Nate Robinson, quien claramente no es lo mismo picando una pelota en el parqué que arriba de un ring.

¿Cómo se llama la obra? Nate Robinson a la lona

Nate Robinson fue un gran lanzador de triples. Fuente: Getty Images

Este desconocido personaje cibernético recreó el golpe de puño del púgil Jack Paul sobre el rostro del tricampeón de un concurso de mates y ex NBA, el cual, a causa de la exhesiva fuerza, lo mandó directo a la lona, y a dormir profundamente. Sin lugar a dudas, el knock-out de 2020 y por partida doble: los memes se adueñaron de la violenta acción y lo transformaron en publicidades con malas intenciones, pero que causaron mucha risa.

14. Hasta el propio Jordan se rió

Meme de Payton.

Pocas veces, una serie o un documental trae del archivo algunos recuerdos que mejor olvidar o recordar para siempre. La exitosa serie The Last Dance que lanzó Netflix en 2020 no dejó tan bien parado al ex basquetbolista Gary Payton, con pasado en los extitons Seattle Supersonics, ya que confesó que casi detiene al mejor jugador de la historia, Michael Jordan, cuando jugó contra los Chicago Bulls en la década del 90. Y, ¿qué pasó?

Sino fuera por "The Last Dance"...

Gary Payton tuvo un fructífero paso por Seattle Supersonics. Fuente: Getty Images

Para colmo de males, el pobre Payton no pasó desapercibido para el rotulado GOAT, quien se mató de la risa de las declaraciones de su colega y esa expresión facial de MJ se convirtió en meme rápidamente para compararla con el rostro desanimado de Gary. Recomendación: uno es de dueño de lo calla y esclavo de lo que dice.

13. Jasper, ¡no te agaches mucho!

Meme de Cillessen.

Vaya paradoja del destino la del arquero neerlandés Jasper Cillessen. Nunca se podría poner a pensar que una simple sentadilla en cuclillas iba a terminar siendo un meme de los más codiciados y divertidos por los malechores del mundo cibernético, que tanto daño moral y verbal hacen ante cada situación puntual que se les pone enfrente del mundo del deporte profesional. Y el portero fue una víctima más de sus fechorías.

El meme de las mil opciones

El holandés atajó en Barcelona y hoy está en Valencia. Fuente: Getty Images

Se titula el meme de las mil opciones debido a que, al agacharse, los trolls anónimos y dominadores de la computadora pueden recrear dicha postura con cualquier cosa que deseen: sentado en un inodoro, una bailarina bailando detrás de él o yendo a caballo por el campo. Las alternativas son millones, pero el maltrato nunca va a ceder ni un milímetro. Y el arquero de la selección de los Países Bajos lo sintió en carne propia.

12. "Pobrecito"

Meme de Kelly.

¿Cómo un gesto tan simple y común va a terminar convertido en un meme popular? Bueno, el beisbolista Joe Kelly lo hizo realidad y de qué manera. La boca de "pobrecito" en un partido de su equipo, Los Ángeles Dodgers, contra Houston, luego de dejar sin chances de continuar bateando al boricua Carlos Correa.

Campeón y, encima, canchero

Joe Kelly fue un de los mejores beisbolistas de su época. Fuente: Getty Images

El mencionado relevista de los campeones se convirtió en héroe nacional, de los más puristas del béisbol y, por ende, en meme a causa de provocar a su rival de turno aquel día en medio de la cancha ante tanta gente. El alto perfil, lo egocéntrico y lo canchero no se lo saca ni para bañarse. Sin embargo, su incorrecto gesto se viralizó en las redes sociales y lo utilizaron para diversas situaciones críticas y negativas de la vida cotidiana.

11. "¡Corre, Gladys, corre!"

Meme de Tejeda.

Si Gladys Tejeda vio la histórica y vieja película Forrest Gump y luego analizó el meme que la involucra, seguramente sabrá el sentido del mismo y su relación con el nombrado largometraje. La maratonista peruana hizo estragos durante la carrera es los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y se llevó todas fotos y honores de los presentes.

Ni Forest Gump la puede alcanzar

Gladys Tejeda festejando su triunfo en su tierra en 2019. Fuente: Getty Images

Los memes no siempre tienen que ocurrir o darse a conocer por situaciones negativas, a veces pueden ver la luz en momentos emotivos y lindos como lo fue hace un par de años la maratón de la incaica. Su velocidad, la cual parece inalcanzable para sus competidores, fue comparada con la película Forest Gump y la frase de aliento "¡Corre, Gladys, corre!" no podía faltar.

10. Si entre colombianos se burlan...

Meme de Farah y Cabal.

Si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Vieja pero sentida frase para el continuo y vigente éxito de la dupla tenística colombiana conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes se consagraron campeones de Wimbledon y US Open en 2019, y los compararon intencionalmente con la selección de fútbol de su país por la falta de títulos.

Cabal y Farah 2 - Selección Colombia 1

Los colombianos levantando uno de los 2 Grand Slam en 2019. Fuente: Getty Images

Dichas coronaciones transformadas en hitos nacionales se viralizaron como memes y apuntaron directamente contra la Federación Colombiana de Fútbol, la cual solamente cosechó la Copa América 2001, como local, a lo largo de la historia del balompié cafetero. En una imagen de Los Simpsons, cuándo no, los rostros de Cabal y Farah se burlan dañinamente del escudo del mencionado ente en clara referencia a la cantidad de estrellas obtenidas hasta la actualidad por parte de cada uno.

9. "Cosemaña, soy leyenda"

Meme de Comesaña.

Sin lugar a dudas, una de las mejores ideas de los famosos cibernéticos anónimos resultó la tapa que oficia de cartelera de cine de Hollywood con el título "Comesaña, soy leyenda" y el entrenador campeón con Junior de Barranquilla apenas llegado al club y con un claro objetivo/desafío caliente por delante.

Ídolo en 90 minutos, quién pudiera

Julio Comesaña hizo historia en Junior apenas se calzó el buzo. Fuente: Getty Images

Peleando el campeonato colombiano desde el principio de 2019, Julio Comesaña llegó en junio de ese año a dirigir al plantel profesional del combinado barranquillero y logró lo impensado: la victoria en su debut ante Deportivo Pasto le dio el título de liga en ese semestre a una fecha del final del certamen, razón por la cual se convirtió en leyenda y en meme al mismo tiempo.

8. Antes Pipita, hoy Vikingo

Meme de Higuaín.

Es normal y frecuente que algún o varios memes capten la atención de la gente por culpa de un peinado ridículo o extraño, el cual provenga de algún futbolista o deportista de elite reconocido que siempre tuvo un corte de cabello único o característico con su forma de ser o parecer. El caso de Gonzalo Higuaín es muy particular, pero bien se puede amoldar a dicha realidad por su actual look de vikingo.

Chau cabeza, hola pera

El ex River y Real Madrid la metió de penal en el debut de la MLS 2021. Fuente: Getty Images

Parecido al personaje Trevor Philips de la saga de videojuegos GTA o al director de cine Stanley Kubricken, Pipita no pasó desapercibido para propios y extraños, ni para los detractores cibernéticos que, al verlo en el debur del Inter Miami en la actual MLS, no dejaron pasar la oportunidad para liquidarlo en cuanto meme pudieran. La imagen en cuestión lo demuestra: calvo arriba y mucha más barba de lo acostumbrado.

7. Del amor al odio hay un solo paso

Meme de Brady.

Tras un par de décadas en New England Patriots, franquicia en la que ganó seis Súper Bowls con Bill Belichik de entrenador, el mariscal de campo Tom Brady confesó su adiós para jugar en Tampa Bay Buccaneers a fines de 2020. Luego de unos meses, los aficionados de su ex equipo no le perdonaron su salida luego de la eliminación de los Patriots y la clasificación de su actual conjunto a los play-offs.

¿Para qué estuvo dos décadas?

Luego de 20 años, el mariscal de campo cambió de franquicia. Fuente: Getty Images

La traición en cuestión del norteamericano para con los hinchas de la mencionada franquicia se tornó un meme imposible de olvidar, el cual refleja que del amor al odio, y viceversa, hay un solo paso: junto con su compañero Rob Gronkowski, van en busca de otra victoria al Súper Bowl venidero como superhéroes con la afición de los Buccaneers festejando su triunfo.

6. "Not Impressed"

Meme de Maroney.

Torneo: Juegos Olímpicos de Londres 2012; deporte: gimnasia artística; personaje en cuestión: McKayla Maroney. Dichas características le dan cuerpo y alma al cuadro de situación de por qué la nombrada atleta se hizo famosa por una caída en la final que arruinó su presentación decisiva, y con la cual obtuvo la medalla de plata en vez de la dorada. Ese tropezón fue caída y los memes no tardaron en hacerlo notar.

De la caída al abismo

La gimnasta se alejó definitivamente en 2012. Fuente: Getty Images

Obviamente, a la norteamericana no le cayó nada bien la derrota por su culpa y su expresión en el podio lo decía todo: se convirtió en un meme llamado "Not Impressed" que trajo varias frases más en inglés. Luego de esa paliza moral, la deportista se alejó del mundo profesional, ya que se dedicó a ser cantante y a realizarse varias cirugías plásticas en su cuerpo.

5. "Crying Jordan"

Meme de Jordan.

Si existiera un cuento o novela basada en un triple sobre la chicharra que sirva para ganar un partido, seguramente todos pensarían en Michael Jordan como el protagonista. ¿Y si sucediera al revés? ¡Nadie! La basquetbolista de la NCAA Kris Jenkins clavó un bombazo detrás de la línea de tres puntos en el último cuarto en la final de dicho torneo en 2016 y Carolina del Norte, de donde es MJ, perdió el título de liga. Pero esto no quedó ahí...

Michael, ¡echale la culpa a Kris Jenkins!

Michael Jordan ganó 6 anillos con Chicago Bulls. Fuente: Getty Images

En plena tribuna, el llanto del ex Chicago Bulls no se hizo esperar y fue muy evidente su tristeza luego de ese golpazo emocional que le provocó dicha anotación del rival. El meme "Crying Jordan" irrumpió muy rápido en las redes sociales, como también un video de su reacción llamado "Good Shot" por la canasta que acabó con las esperanzas de sus Tas Heels.

4. Clemente = Aquamán

Meme de Clemente.

Apodado "Picollo", pero nada que ver con la saga japonesa Dragon Ball Z, el surfista Benoit Clemente se hizo famoso durante los Juegos Panamericanos 2019 de Lima gracias a su destreza sobre la tabla en las olas del mar peruano. Tal era su talento y habilidad para barrenarlas, que los memes no esperaron para meterse en la aventura acuática del deportista.

El rey de las olas

Sobre el mar, un monstro. Fuente: Getty Images

El ingenio de los personajes anónimos y desconocidos para recrear esta notable actuación de Clemente sobre las olas hizo que lo comparen con el personaje animado Aquaman. Su imagen moviéndose sin problema alguno sobre el par de delfines revelan las buenas intenciones que los trolls tuvieron para con el incaico de 38 años. Sin mas preámbulos, les presento al ¡rey de las olas!

3. ¡¡¡Por qué, mamá!!!

Meme de Young.

De todos los memes de este listado, el más bizarro y oportunista resultó ser el del basquetbolista profesional Nick Young por culpa claramente de su madre. Su figura se volvió viral en un abrir y cerrar de ojos debido a que las cámaras y los flashes lo captaron confundido cuando su progenitora reveló un secreto que llevó guardado por muchos años: el jugador de Denver Nuggets solía vestirse de payaso cuando era niño.

Y ahora, ¿quién podrá ayudarme?

El basquetbolista en su época de Golden State Warriors. Fuente: Getty Images

De cualquier forma que Young quisiera zafar y evitar que los usuarios no se maten de risa o se burlen de él, no logró su cometido porque su rostro se viralizó tan rápido que no tuvo ni tiempo de realizar su derecho a réplica. Los stickers fueron una de las varias ideas que se le ocurrieron a los detractores cibernéticos de siempre. ¡Nick, la próxima vez cuida tu imagen o tapate la cara!

2. Pobre René, ¿cómo prometió eso?

Meme de Higuita.

En varias ocasiones, los deportistas retirados no miden sus palabras ni controlan sus impulsos. Eso le sucedió al pobre de René Higuita. El ex arquero colombiano prometió algo que, al tiempo, se arrepintió profundamente de acuerdo a los resultados no esperados por la selección de fútbol de su país: si ganaban la Copa América de Brasil 2019, se cortaba el pelo al 100 por ciento.

Traigan a Higuita, que memes sobran

El arquero colombiano ganó la Copa Libertadores 1989 con el Paisa. Fuente: Getty Images

Para su mala fortuna, y por su culpa indirectamente, algunos se adelantaron y editaron su rostro sin pelo para poner el mismo en una especie de foto bipartita: de un lado su cara con cabello, y en la otra totalmente pelado. ¡Pobre René! El ex portero de Atlético Nacional de Medellín deberá repensar lo que exprese la próxima vez y no quedar en offside, porque las redes sociales no dejan pasar ni una.

1. No llores más, Lebron

Meme de James.

Cuatro veces campeón de la NBA, varios All-Star Games, MVP del año y de finales con tres franquicias distintas, oros olímpicos y campeonatos mundiales con Estados Unidos. Todos estos galardones colectivos y logros individuales posicionaron al basquetbolista Lebron James en el pedestal del deporte naranja a nivel mundial. Y, por su egocentrismo, las derrotas le volvieron como un boomerang.

Todo vuelve en esta vida, James

The King ganó 4 anillos NBA desde su debut. Fuente: Getty Images

Por caer derrotado en las finales de la NBA 2017 y 2018 ante Golden State Warriors, The King se puso a llorar en público y, al retratar su cara con lágrimas y el impacto del personaje en cuestión, los memes se pusieron a la orden del día para "acribillarlo" con diversas frases en inglés como la de la foto en cuestión.

