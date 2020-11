20 Famosos que son aficionados de Tigres y no lo sabías

Tigres se ha convertido en el equipo más ganador de la última década, por lo que ha hecho grandes méritos para conquistar el corazón de aficionados de todas las edades y de cualquier parte, tanto en México con las nuevas generaciones que se han enamorado de los universitarios, como en el resto del mundo.

Y es que para nadie es una sorpresa que el conjunto auriazul sea uno de los equipos del futbol mexicano que más aficionados internacionales tiene, pues incluso sus actuaciones en los torneos internacionales como la Liga de Campeones de la Concacaf y la Copa Libertadores, donde ya disputó una Final, le han hecho cobrar fama por todo el continente.

Es así que los famosos y celebridades, tanto de otros deportes, como del mundo del espectáculo, no han sido la excepción a los corazones conquistados por Tigres, pues también son los felinos, uno de los equipos que más figuras puede presumir como aficionados.

Están desde las personalidades del medio deportivo, como algunas de las más reconocidas, pero también figuras internacionales de la talla del ya famosísimo Rob Schneider, quien hasta contagió de la pasión auriazul a su amigo Adam Sandler y otros conocidos más, pero también hay otros famosos que han sido más discretos con su afición.

Aquí te dejamos los nombres de los famosos y deportistas que le van a Tigres, desde los más conocidos, hasta los que muy probablemente no sabías que traían bien puesta la camiseta del conjunto universitario, el siete veces campeón del futbol mexicano, y uno de los equipos que más pasión genera en el mundo.



20.- David Getta (DJ)

David Guetta con André Pierre-Gignac. (Instagram)

En alguna ocasión, el reconocido DJ francés se declaró fan del goleador de Tigres, André Pierre-Gignac, por lo que no desaprovechó una de sus giras en Monterrey para conocerlo y por supuesto, posar con la playera auriazul, como lo han hecho muchos artistas internacionales.

"Conviviendo con mi paisano @davidguetta antes de su concierto, muy Feliz de conocerlo!! #untigremas #somostigres", presumió el delantero del conjunto universitario a través de sus redes sociales, en 2016.

19.- Príncipe de Camerún

El Príncipe de Camerún fue conquistado por Tigres. (Twitter)

Hace casi dos años, Tigres presumió la visita del príncipe de Camerún al Volcán para presenciar el partido en el que los felinos golearon a Pachuca, pues según el propio reporte del conjunto auriazul, es uno más de los "Tigres por el mundo", incluso, lo captaron realizando la seña que tanto caracteriza a la barra auriazul, los 'Libres y Lokos'.

"Tuvimos una visita real. El Príncipe Bantú de Camerún, Jean Louis Bingna, estuvo en el Uni apoyando a @TigresOficial. Se fue feliz y convencido de ser un nuevo #TigrePorElMundo: 'Soy de Tigres, completamente'", escribieron los felinos en su cuenta de Twitter con la postal que de inmediato se hizo viral.

18.- Chris Evans (Actor)

Chris Evans posó con la playera de Tigres. (Twitter)

El actor estadounidense que le da vida al Capitán América, en la saga de los Avengers, es uno más de los que cedieron ante los encantos de la camiseta auriazul, pues en una convención de cómics en Chicago, Ace Comic Con, se le vio posar con la indumentaria del conjunto universitario.

Por supuesto que, de inmediato, Tigres presumió a su nuevo fichaje y aseguró haber sumado a sus filas a una nueva estrella de Hollywood: "Cada día somos más en la Familia Tigre. Bienvenido Capitán América", lanzó el cuadro regiomontano, hace un par de años.

17.- Los Tigres del Norte (Grupo)

Los Tigres del Norte posaron con la playera auriazul. (Twitter)

El popular grupo mexicano no podía faltar en la lista; comparten identidad, entidad y hasta pasión por los colores: Son los Tigres del Norte, quienes no dudaron en posar con la playera de local de los felinos para enviarle su apoyo a los otros Tigres del Norte, cuando en 2015 estaban disputando una Liguilla más en el futbol mexicano.

"Los Tigres del Norte envían su apoyo para Tigres y sus Incomparables #SomosTigres #VamosTigres #LaDeTigresNoSeQuita", escribió el conjunto auriazul en su cuenta de Twitter, acompañado con la postal en la que aparecen los integrantes de la agrupación con su respectiva playera personalizada.

16.- Tom Payne (Actor)

Tom Payne también posó con la playera de Tigres. (Instagram)

El actor británico, famoso por interpretar el papel de 'Jesús' en la serie de televisión 'The Walking Dead', fue otro de los famosos de talla internacional que inmortalizaron su imagen posando con la playera de Tigres.

Tom Payne visitó la Sultana del Norte para ser parte del 'Horror Fest de Monterrey', donde justamente fue tomada la postal que de inmediato se volvió viral en las redes sociales, en 2017.

15.- Taylor Lautner (Actor)

Rob consiguió que Taylor Lautner se pusiera la playera de Tigres. (Instagram)

Rob Schneider no solo es un fiel aficionado de Tigres, sino que también se ha encargado de contagiar su pasión por los felinos a muchas más estrellas de Holliwood, una de ellas es el

protagonista de la saga 'Crepúsculo'.

"De Lobo a Tigre #VamosTigres", fue el mensaje que compartió el también comediante en sus redes sociales hace ya poco más de cinco años, presumiendo su más reciente logro al haber conseguido que Lautner se pusiera la camiseta auriazul.

14.- Adam Sandler (Actor)

Adam Sandler también se dejó conquistar por Tigres. (Twitter)

Al igual que otras estrellas de cine, el protagonista de 'Son como niños' también se dejó conquistar por el conjunto universitario, influenciado por su amigo Rob Schneider, pues en 2015 los compañeros en películas como "Un papá genial", "Click" y "Chuck and Larry", publicaron una foto en Twiter luciendo orgullosos la piel de Tigres.

De inmediato los aficionados felinos y el conjunto auriazul enloquecieron al ver a dos de las celebridades más reconocidas de la pantalla grande con la camiseta auriazul; pero eso no fue todo, pues años después también publicaron un video en el que apoyan a los felinos mientras preparaban hamburguesas.

13.- Paul Rudd (Actor)

El actor Paul Rudd posó con la playera de Tigres. (Twitter)

Otro de los Avengers que sacó las garras como nuevo felino es nada más, ni nada menos, que Ant Man, pues el actor estadounidense que le da vida, Paul Rudd, también posó con la playera del conjunto universitario: "Un Refuerzo a la Medida", presumieron en aquella ocasión los felinos.

12.- Charles Leslie 'Les' Priest (Integrante de la banda LANY)

Charles Leslie 'Les' Priest de Lany se puso la de Tigres en Pa'l Norte. (Twitter)

Uno de los mejores recuerdos de los aficionados de Tigres que asistieron al festival musical 'Pa'l Norte' llevado a cabo en Monterrey, en marzo del 2019, fue cuando Les Priest, integrante de la banda LANY, apareció en el escenario con la camiseta de los felinos.

"¡Tigres somos todos! Así lo demostró uno de los integrantes de @thisisLANY, quien ofreció su presentación en el festival @TecatePalNorte portando el nuevo jersey de nuestro equipo. #SomosTigres", presumió el conjunto auriazul a través de su cuenta de Twitter con las postales del memorable momento.

11.- Lupe Esparza (Cantante Grupo Bronco)

Lupe Esparza posó con la camiseta de Tigres al lado de Ismael Sosa. (Twitter)

Una de las grandes figuras de la música regional mexicana también se dejó retratar posando con la camiseta de Tigres, en 2018, y el dorsal '18' del entonces jugador felino, Ismael Sosa, quien estuvo como invitado de lujo en el estudio del grupo Bronco.

"Un tigre en el estudio de Bronco ISMAEL SOSA que honor para nosotros abrazos y bendiciones y bienvenido", escribió el reconocido vocalista de la agrupación, Lupe Esparza, con la postal que inmortalizó el momento.

10.- Montserrat Oliver (Conductora)

Montserrat Oliver fue captada en el estadio. (Televisa)

A pesar de haber asistido a tantos Mundiales como una de las cartas fuertes del equipo de Televisa Deportes, la conductora de 'Montse y Joe' siempre se ha mantenido discreta con su afición por el futbol.

No obstante, en alguna ocasión, Montserrat Oliver fue captada en el Estadio Universitario con la camiseta de los felinos bien puesta y alentando al equipo, con esa sonrisa que tanto la caracteriza.

9.- Miroslava Montemayor (Conductora)

Miroslava Montemayor al lado de Gignac con la playera de Tigres. (Twitter)

La exconductora de ESPN es una de las más acérrimas aficionadas al equipo felino, pues así lo ha dejado ver en sus redes sociales y cada que tiene oportunidad en demostrar su amor por los colores de Tigres.

Miroslava Montemayor también fue la conductora en una de las presentaciones de los nuevos uniformes de los universitarios y una de las afortunadas que pudo portar la camiseta antes que nadie.

8.- Johanna Peña (Conductora)

La conductora Johanna Peña con la camiseta de Tigres bien puesta. (Instagram)

La conductora deportiva nacida en Venezuela, pero radicada en Monterrey desde hace más de ocho años, pues es el lugar donde vive su padre, se ha declarado como una de las más leales aficionadas de Tigres.

Es por ello que es muy común encontrarse a la también modelo y maestra fitness en el Estadio Universitario alentando a los felinos y con la camiseta auriazul bien puesta, tal como lo presume también en sus redes sociales.

7.- Aldo Farías (Comentarista Teevisa Deportes)

Aldo Farías es uno de los comentaristas que le van a Tigres. (Instagram)

Para nadie es un secreto que el comentarista de Televisa Deportes es un acérrimo aficionado del conjunto universitario, pues incluso, durante las transmisiones en los partidos de Tigres que le ha tocado participar se ha dirigido a los televidentes como "la mejor afición del país", refiriéndose por supuesto a los seguidores universitarios.

Aldo Farías también se ha caracterizado por sus severas críticas al odiado rival de los felinos, pues no desaprovecha oportunidad para destrozar a los Rayados; esta afición desmedida por el conjunto auriazul le ha generado infinifad de reclamos en las redes sociales.

6.- Paola Longoria (Raquetbolista)

Paola Longoria con el Tigre de Peluche en el Volcán. (Instagram)

El corazón de la histórica raquetbolista mexicana y la número uno del mundo también le pertenece a Tigres, así lo ha dejado claro en las múltiples ocasiones que se le ha visto en el Estadio Universitario alentando a los felinos.

La Campeona en singles y dobles de la Copa México 2020 estudió un posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), por lo que a pesar de haber nacido en San Luis Potosí, porta con mucho orgullo los colores de Tigres.

5.- Andrés Vaca (Narrador Televisa Deportes)

Andrés Vaca, narrador de Televisa, es aficionado de Tigres. (Instagram)

Contrario a lo que muchos televidentes pudieran pensar, el narrador de Televisa Deportes no es aficionado del América sino del conjunto universitario, así lo ha revelado el propio comentarista a través de sus redes sociales.

A Andrés Vaca se le ha visto enfundado en la camiseta auriazul y hasta como conductor del programa de la televisora de Chapultepec dedicado a los felinos 'Zona Tigres'.

4.- Virginia Ramírez (Conductora)

Virginia Ramírez es una fiel aficionada de Tigres. (Instagram)

Sin duda que a la conductora deportiva que más se le identifica con el equipo dirigido por Ricardo Ferretti es a Virginia Ramírez, a quien en su paso por Televisa Deportes se le vio en infinidad de veces con la camiseta auriazul bien puesta, también fue la conductora principal en TDN de 'Zona Tigres'.

Tanto es el amor de Virginia Ramírez por los universitarios que, ahora que está a la espera de su primer hijo, ya advirtió que también será un aficionado felino: "Tenemos un nuevo Tigre en la familia!!", publicó la presentadora.

3.- Beto Zapata (Cantante Grupo Pesado)

Beto Zapata del Grupo Pesado, otro seguidor de Tigres. (Twitter)

El vocalista del Grupo Pesado es otra de las personalidades de la música que ha confesado su afición por el equipo regio, tanto así, que en 2015 estrenó una canción llamada “Tigres te quiero ver campeón”, con todo y video en la que fueron protagonistas las imágenes de la Gran Final del Apertura 2015 y los festejos de los aficionados en la Macroplaza, cuando los felinos conquistaron su cuarta estrella.

2.- Yanet García (Conductora)

Yanet García es una de las más famosas aficionadas de tigres. (Instagram)

La famosa chica del clima es una de las aficionadas consentidas de Tigres, pues se ha ganado el cariño de los seguidores felinos y del propio equipo, luego de mostrar su amor por los universitarios desde que debutó en Televisa, en su natal Monterrey.

Yanet García conquistó a los aficionados auriazules desde que apareció con una playera de Tigres en el noticiario en el que protagonizaba la sección del clima; tanta fue la fama que cobró que llegó hasta la Ciudad de México para ser parte del programa estelar del canal de 'Las Estrellas': 'Hoy', del cual fue parte hasta finales del año pasado.

1.- Rob Schneider (Actor)

Rob Schneider en el estadio con su familia para apoyar a Tigres. (Instagram)

El gran culpable de que Tigres haya conquistado a las más grandes celebridades de Estados Unidos en realidad no es Rob Schneider, sino Patricia, su esposa mexicana quien desde siempre ha sido una fiel aficionada auriazul y única responsable de que el actor estadounidense pisara el Volcán por primera vez.

“Mi esposa Patricia es fan de Tigres y mi suegro también; luego fui a un partido al Volcán y fue tremendo ver a los fans. Eso me cambió, me hice su seguidor”, confesó el protagonista de 'Este cuerpo no es mío', hace algunos años, por lo que se ha convertido en el más distinguido seguidor auriazul.

