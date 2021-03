25 destinos turísticos que deberías visitar antes que desaparezcan

Si usted es un entusiasta de los viajes como nosotros, es probable que sueñe despierto con los innumerables lugares que quiere visitar en su vida. Lo más probable es que haya planeado algunos de sus próximos destinos e incluso haya confeccionado una lista de deseos.

La mayoría de las veces no hay prisa por visitar uno. Es decir, no es que se vaya a ir a ninguna parte. Sin embargo, hay un puñado de excepciones que, lamentablemente, pueden no existir por mucho tiempo.

Ya sea por la contaminación, la deforestación o simplemente por su composición, algunos sitios podrían no existir más en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, hemos elaborado una lista definitiva de 25 destinos turísticos que debería visitar antes que desaparezcan.

25. Los Alpes - Europa

Los Alpes atraviesan Francia, Suiza, Mónaco, Italia, Liechtenstein, Austria, Alemania y Eslovenia. Fuente: Getty Images

Como ya sabrá, los Alpes son el sistema montañoso más extenso -y más alto- del viejo continente, y uno de los destinos preferidos por los turistas de todo el mundo.

Obviamente, estas hermosas montañas no se van a ir a ninguna parte, pero sus conos nevados y glaciares se están derritiendo a un ritmo alarmante. Pierden un 3 por ciento de su hielo por año y la nieve podría desaparecer por completo en 2050.

24. Península Outer Banks - Estados Unidos

La península de Outer Banks se extiende por 200 millas. Fuente: Getty Images

Los Outer Banks son una barrera de islas divididas cerca de la costa de Carolina del Norte, que separa el país del Océano Atlántico. Miles de estadounidenses viajan hasta allí para disfrutar de sus hermosas playas y de la vida en la costa.

Las mismas son tan grandes que se pueden ver desde el espacio exterior. Lamentablemente, puede que esto deje de ser así dentro de unos años, ya que el desarrollo urbanístico y el cambio climático están haciendo que las islas desaparezcan poco a poco ante nuestros ojos.

23. Venecia - Italia

Venecia es la capital de la región italiana Véneto. Fuente: Getty Images

Venecia es uno de los lugares más románticos del mundo. Cientos de miles de personas han viajado hasta allí con sus parejas para comprometerse a bordo de sus góndolas.

Por desgracia, la ciudad se está hundiendo a un ritmo alarmante (1,5 milímetros al año) y los expertos consideran que podría desaparecer por completo en 2100 debido al cambio climático. Así que haga las maletas y vaya a navegar por sus canales de agua.

22. Taj Mahal - India

El Taj Mahal tiene 73 pies de altura. Fuente: Getty Images

El Sha Jahan ordenó la construcción del Taj Mahal en 1631 en honor a su amada y difunta esposa Mumtaz Mahal. Y desde que se terminó en 1948, ha sido uno de los lugares más emblemáticos del planeta y un enorme lugar turístico para gente de todo el mundo.

De hecho, la UNESCO lo consideró Patrimonio de la Humanidad en 1983 por su importancia como una de las maravillas arquitectónicas del mundo. Lamentablemente, la erosión, la contaminación y la presencia de 4 millones de personas al año pueden obligar al gobierno a cerrarlo.

21. Antártida - Antártida

La Antártida es el continente más austral del planeta. Fuente: Getty Images

¿Quién viaja a la Antártida para hacer turismo? Lo creas o no, en realidad tiene una industria turística de pescadores y aventureros, aunque no haya actividad económica alguna.

Cientos de personas viajan allí año tras año para ver sus singulares auroras. Sin embargo, según la NASA, el lugar se está descongelando drásticamente, por lo que el gobierno y las organizaciones ecologistas han impuesto fuertes restricciones a los barcos que visitan el fin del mundo.

20. Mar Muerto - Israel/Jordania

El Mar Muerto es, en realidad, un lago. Fuente: Getty Images

Este famoso lago salado está rodeado por Israel y Jordania y es, desde hace años, una de las principales atracciones turísticas de los pueblos de la cuenca mediterránea. Se le llama "muerto" porque su alta salinidad impide que peces y plantas vivan en él.

Sin embargo, con la desecación del río Jordán por parte de ambos países, los especialistas creen que el Mar Muerto puede quedar completamente desecado en 50 años. Al parecer, actualmente se hunde un metro por año, por lo que le está haciendo honor a su nombre últimamente.

19. Alaska - Estados Unidos

Alaska es el estado de EE.UU. más grande por superficie. Fuente: Getty Images

Alaska es sólo para los aventureros. Hay muchas cosas que hacer para los que no tienen miedo al frío y a estar al aire libre. Sus parques, bosques nacionales y santuarios de vida salvaje son los lugares más visitados.

Obviamente, dada su situación geográfica, este estado acoge a muchos más turistas que la Antártida. Sin embargo, se enfrentan a los mismos problemas. El calentamiento global está haciendo mella en sus glaciares y sus tundras podrían desaparecer antes de que se acabe el siglo.

18. Glaciares patagónicos - Argentina/Chile

Vista del glaciar Perito Moreno en el Parque Nacional Los Glaciares. Fuente: Getty Images

Personas de todo el mundo viajan año tras año para contemplar los glaciares patagónicos, especialmente el Perito Moreno. Sin embargo, esos mismos turistas pueden ser una de las razones de su potencial desaparición.

Como la mayoría de las regiones árticas, el cambio climático, la contaminación y el turismo han hecho mella en los glaciares. Se están derritiendo y las sequías no han ayudado mucho a su causa, así que visítelo antes de que desaparezca.

17. Isla de Pascua - Chile

Sus estatuas fueron talladas en el periodo 1100-1680 después de Cristo. Fuente: Getty Images

La Isla de Pascua ha sido un misterio fascinante durante décadas. Cuenta con más de 1000 estatuas monumentales (moais) que impresionaron a los primeros viajeros. Su misticismo y carácter mítico, así como su importancia histórica, la convirtieron en Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Pero no todo es tan positivo, ya que su población original ha disminuido a pasos agigantados. El pueblo rapanui no llega a los 2000 habitantes y el gobierno puede pedir permisos especiales para que los turistas visiten la isla para protegerlos.

16. Mezquita de Djinguereber - Mali

La mezquita está situada en Timbuktu. Fuente: Getty Images

Es sorprendente que este templo musulmán no se haya derrumbado. No lo malinterprete, eso es precisamente lo que la hace tan atractiva para los miles de turistas que la visitan desde todo el mundo.

La mezquita de Djinguereber está hecha principalmente de materiales orgánicos como barro, piedra caliza, fibra, paja y madera. Por ello, la invasión de arena, la lluvia, las inundaciones repentinas, las altas temperaturas y la amenaza yihadista la convierten en un destino turístico que puede desaparecer en cualquier momento.

15. Parque Nacional Tikal - Guatemala

En Tikal se encuentran las ruinas de una antigua ciudad llamada Yax Mutal. Fuente: Getty Images

El Parque Nacional Tikal es, en realidad, el principal destino turístico de Guatemala. Muestra las ruinas de uno de los mayores yacimientos arqueológicos de la civilización maya. De hecho, fue considerado el estado más poderoso de toda esa cultura en el siglo IV después de Cristo.

Tikal cuenta con numerosos ejemplos de arquitectura precolombina, como templos, plazas, altares y pirámides. Lamentablemente, este mítico lugar ha sido asaltado por delincuentes locales, y los incendios de la selva cercana también siguen poniendo en peligro su estructura.

14. Petra - Jordania

Esta ciudad es conocida por sus habitantes como Raqmu. Fuente: Getty Images

Petra está considerada como uno de los lugares culturales y arquitectónicos más emblemáticos y preciosos del mundo. Está habitada desde el año 7000 después de Cristo y su arquitectura excavada en la roca ha atraído la atención de turistas de todos los rincones del planeta durante años.

La ciudad fue considerada la mayor fortaleza de su época y fue un enorme centro comercial y económico. Ahora, los terremotos, las inundaciones repentinas, el mal drenaje de las aguas pluviales y el turismo masivo representan una gran amenaza, y podría desaparecer ante nuestros ojos.

13. Los Everglades - Estados Unidos

Fueron designados como Zona Húmeda de Importancia Mundial. Fuente: Getty Images

Los Everglades albergan un ecosistema único que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Miles de especies están en peligro por su rápida desaparición, ya que los mismo fueron el doble de grandes que ahora.

A pesar de los esfuerzos por evitar su destrucción y restaurar el ecosistema, la combinación de la agricultura intensiva, el desvío de aguas y, sobre todo, el desarrollo urbano están acabando literalmente con este santuario ecológico

12. Gran Barra de Coral - Australia

Más de 1500 especies de peces viven en el arrecife. Fuente: Getty Images

La Gran Barrera de Coral es el mayor sistema de arrecifes de coral del mundo. Es tan grande y hermoso que se puede ver desde el espacio. Situado en la costa de Queensland, tiene más de 1400 millas con 2900 arrecifes y 900 islas.

Por desgracia, el cambio climático (blanqueamiento del coral), la contaminación, los vertidos de petróleo, y la estrella de mar corona de espinas están amenazando su entorno. Algunos científicos creen que podría desaparecer en los próximos 10 años.

11. Las Maldivas - Maldivas

Las Maldivas están situadas a 600 pies del continente asiático. Fuente: Getty Images

Las Maldivas han sido un destino turístico para los ricos durante mucho tiempo. Sus 1190 islas y paradisíacas playas y costas albergan multitud de complejos de lujo, pero es posible que todos ellos desaparezcan en no menos de 100 años.

Aunque dicho tiempo pueden parecer demasiado, este calendario podría cambiar drásticamente debido al cambio climático. Sus islas están a poco menos de metro y medio por encima del nivel del mar, y siguen hundiéndose.

10. Monte Kilimanjaro - Tanzania

El Monte Kilimanjaro tiene tres conos volcánicos. Fuente: Getty Images

Hay pocos lugares míticos en la tierra tan impresionantes como el Monte Kilimanjaro, la mayor atracción turística de Tanzania y el volcán inactivo más famoso del mundo. Es la montaña independiente más alta del mundo, con 19341 pies.

Pero, como en la mayoría de los lugares con glaciares, el cambio climático le está pasando factura. Su cono de nieve se está derritiendo a un ritmo alarmante, lo que es un fastidio para los escaladores que se entrenan durante años antes de enfrentarse a este reto.

9. Las Seychelles - Seychelles

Las Seychelles estaban deshabitadas antes del siglo XVI. Fuente: Getty Images

Durante años, las Seychelles han sido uno de los destinos preferidos por las personas más ricas del planeta. Sus playas parecen sacadas de una película y albergan algunos de los paisajes más bellos que jamás se hayan visto.

Han hecho un excelente trabajo de protección de sus especies en peligro de extinción. Sin embargo, la decoloración del coral sigue siendo un problema importante, pero no tanto como el hecho de que el país se esté hundiendo literalmente a gran velocidad a medida que aumentan las temperaturas.

8. Río Congo - Congo

Este río era conocido antiguamente como río Zaire. Fuente: Getty Images

El río Congo es, de hecho, el segundo más largo de África (por detrás del Nilo) y el segundo más grande del mundo en términos de descarga de agua, sólo por detrás del Amazonas. Por eso, debemos protegerlo a toda costa.

Este paraíso de la biodiversidad alberga más de 10000 especies de plantas, 1000 de aves y más de 400 de mamíferos. Lamentablemente, debido a la deforestación, la minería ilegal, la caza y el cambio climático, dos tercios de los bosques que lo rodean podrían desaparecer en 2040.

7. Las Sundarbans - India

El delta de Sundarbans está formado por la confluencia de los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna. Fuente: Getty Images

Los Sundarbans son actualmente los mayores santuarios del tigre de Bengala y de otras 453 especies de fauna. Alberga 3900 millas cuadradas de bosque supuestamente protegido. Lamentablemente, no lo está realmente.

La contaminación, la caza ilegal, los desprendimientos, el cambio climático y la necesidad de combustibles fósiles para las centrales térmicas de carbón han hecho subir el nivel del mar hasta niveles peligrosos, erosionando la costa y poniendo en peligro su fauna.

6. Islas Galápagos - Ecuador

Las islas tienen una población de 25.000 habitantes. Fuente: Getty Images

Las Islas Galápagos albergan miles de especies endémicas. Poseen una de las mayores biodiversidades del planeta. Charles Darwin utilizó sus observaciones desde este lugar para el inicio de su teoría de la evolución.

Este archipiélago volcánico cuenta con una de las más coloridas y diversas formas de vida silvestre que jamás haya visto. Sin embargo, el cambio climático, la contaminación e incluso las especies introducidas de aves, gatos y perros podrían cambiarlo para siempre.

5. Parque Nacional de los Glaciares - Estados Unidos

Más de tres millones de personas visitan el parque cada año. Fuente: Getty Images

El Parque Nacional de los Glaciares es uno de los lugares más bellos de Estados Unidos. Situado en Montana, justo al lado de la frontera con Canadá, cuenta con más de un millón de hectáreas, 130 lagos, dos cordilleras y lo que los científicos denominan el ecosistema de la corona del continente.

Por desgracia, es posible que estos impresionantes lugares turísticos no sigan existiendo durante mucho tiempo, ya que el cambio climático sigue haciendo retroceder sus glaciares. Al parecer, podría desaparecer tan pronto como en 2030, así que visítelo ya.

4. Selva tropical de Madagascar - Madagascar

Madagascar es uno de los países más lindos del mundo. Fuente: Getty Images

La selva de Madagascar es aún más hermosa de lo que se imaginaba en la emblemática película de animación. De hecho, los investigadores se refieren a ella como un "mundo aparte" por la gran variedad de flora y fauna que alberga.

Por eso, no sólo debemos visitarla antes de que sea demasiado tarde, sino también poner fin a su masiva deforestación. Antes de que los humanos llegaran allí, tenía más de 300.000 kilómetros cuadrados de selva tropical. Esa cifra se ha reducido a 50000, y todo el bosque podría desaparecer en 30 años.

3. La Gran Muralla China - China

Las primeras murallas se construyeron en el siglo VII antes de Cristo. Fuente: Getty Images

La Gran Muralla China es la mayor estructura hecha por el hombre en el mundo. Es tan grande que puede verse literalmente desde el espacio exterior. Por eso es una de las mayores atracciones turísticas del planeta desde el siglo XIX.

De una esquina a otra, la misma tiene 13171 millas de longitud. Sin embargo, la erosión, el mal mantenimiento, el vandalismo y el turismo masivo podrían acabar pronto con esta legendario muro que lleva más de 2000 años en pie.

2. La Selva Amazónica - Sudamérica

La selva tropical atraviesa Venezuela, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Fuente: Getty Images

La selva amazónica alberga una de las mayores biodiversidades del planeta. De hecho, aún no se ha explorado del todo y se cree que alberga especies de flora y fauna que aún no se han descubierto. Lamentablemente, puede que nunca se llegue a hacerlo.

La cosa es que la deforestación masiva, la agricultura, el cambio climático y la explotación de sus recursos naturales y minerales están destruyendo cientos de hectáreas de bosque cada día. Es desgarrador.

1. Machu Picchu - Perú

Machu Picchu se encuentra en la cima de una cresta de 7970 pies. Fuente: Getty Images

Desde siempre, Machu Picchu ha sido uno de los lugares más míticos e icónicos del planeta. Millones de personas han viajado para ser testigos de las maravillas y los misterios de la cultura inca como de su paisaje único en la cima de la región de Cusco.

Esta legendaria ciudadela permaneció desconocida para el resto de la civilización hasta 1911, y desde entonces se han realizado numerosas restauraciones de los templos y estructuras. Aun así, el turismo masivo y los desprendimientos podrían hacer que este santuario peruano se desmorone.

