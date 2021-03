25 famosos que no se llevaban bien fuera de la pantalla

Hacer una película o una serie de televisión es duro, los días son largos y, si hay que filmar por la noche, las mismas son realmente largas. En todos los sets de rodaje, hay diferencias de opinión o de dirección y esto puede llegar a ser muy agotador si los miembros del reparto no están en la misma página.

En los largometrajes y programas televisivos que se destacan, estos coprotagonistas, por la razón que sea, no funcionaban bien juntos. Ya sea porque uno no actúa profesionalmente, no se toma el papel en serio, o pueden ser verdaderos primadonnas.

25. Brad Pitt y Harrison Ford

Cara a cara en lo que ambos han llamado una mala experiencia en el cine.

Durante el rodaje del thriller de 1997, Enemigo íntimo, Harrison Ford y Brad Pitt tuvieron diferencias de opinión en el plató, y al propio Pitt no le gustó demasiado que el guión que había aceptado hacer, se cambiara drásticamente antes del rodaje. En entrevistas posteriores, ambos actores han expresado su admiración por uno y otro, pero en lo que respecta a Enemigo íntimo, los dos lo atribuyen a una mala experiencia.

24. Angelina Jolie y Johnny Depp

Increíble lo de estos dos actores.

Es un poco chocante que dos actores tan veteranos y grandes como Jolie y Depp no funcionaran bien juntos, pero así fue en la película de 2010, El Turista. Por la razón que sea, ambos no tuvieron mucha química durante el rodaje. Según algunas fuentes, Jolie no estaba contenta con que Depp no se pusiera en mejor forma para el papel y que no quisiera cortarse el pelo.

23. Christopher Reeve y Marlon Brando

Todo salió bien en el Superman original, menos tras cámaras.

El Superman original fue un clásico, todo salió bien en la película: el momento, el reparto, la música. Abrió nuevos caminos y puso a Christopher Reeve y al director Richard Donner en el mapa. Lo que muchos no saben es que a Reeve no le entusiasmaron algunas de las payasadas de Marlon Brando. Este último, que cobraba un sueldo de 2 millones de dólares por dos semanas de trabajo, al principio no quería estar en el plató para su papel, no memorizaba ninguna de las líneas y, según el primero, lo ordeñaba todo lo que podía para "coger los 2 millones y salir corriendo".

22. Robert Downey Jr. y Terrence Howard

En el primer Iron Man es difícil recordar que Terrence Howard era la Máquina de Guerra original. Aunque la serie de películas de Iron Man tuvo un éxito fenomenal, Howard fue el hombre más raro. Según las fuentes, era muy difícil trabajar con él en el plató, y Marvel y el director Jon Favreau no estaban muy contentos con su actuación, por lo que su personaje fue reasignado en todos los futuros proyectos de Marvel. La respuesta oficial fue el salario del actor, la versión no oficial es que el propio Downey lo empujó a salir.

21. Reese Witherspoon y Vince Vaughn

Zzzzzzzzzzzz

Reese Witherspoon y Vince Vaughn protagonizaron una película sin gracia llamada Cuatro Navidades. Según los informes, Witherspoon, conocida por su seriedad en todos los papeles, quería ensayar, mientras que Vaughn era más partidario de improvisar muchas de las escenas. Ninguno de los dos enfoques funcionó, ya que el film fue un festival de sueño. También hubo informes de que el segundo salía a menudo y con un aspecto muy deteriorado, lo que el primero consideró inaceptable.

20. Will Smith y Janet Hubert

Pensar que esta dupla hizo las delicias de muchos en Bel Air.

El príncipe del rap en Bel Air tuvo un gran éxito y fue un escaparate de lo que sería la gran carrera de Will Smith. Aun así, hubo tensiones en el plató, ya que Janet Hubert, la tía Vivian, lo veía como un ególatra, y las cosas acabaron por detenerse en la cuarta temporada, ya que el papel de Hubert fue reasignado. En futuras entrevistas, el actor ha declarado que ella era una actriz veterana que quizá no aceptó la idea de poner en escena a una cara nueva con poca experiencia interpretativa.

19. Bill Murray y Lucy Liu

Bill Murray y Lucy Liu no se llevaron bien.

Bill Murray y Lucy Liu no se llevaron bien en la primera película de Los Ángeles de Charlie, y se rumorea que el actor criticó la actuación de ella. Se dice que la actriz se enfureció con él y que tuvieron una fuerte discusión en el plató. Cuando llegó la secuela, Murray no regresó y fue sustituido por Bernie Mac.

18. Michael Bay y Megan Fox

"Quiere ser como Hitler en sus sets, y lo es. Así que es una pesadilla trabajar con él, pero cuando lo sacas del plató y no está en modo director, disfruto mucho de su personalidad porque es tan torpe, tan irremediablemente torpe"

Rodar una película de Michael Bay siempre es difícil, un director conocido por limitarse a hacer explotar cosas en lugar de una historia coherente. Fox fue despedida después de hacer dos largometrajes de Transformers cuando habló de la personalidad de Bay en el plató: "Quiere ser como Hitler en sus sets, y lo es. Así que es una pesadilla trabajar con él, pero cuando lo sacas del plató y no está en modo director, disfruto mucho de su personalidad porque es tan torpe, tan irremediablemente torpe". La verdad es que el poder de la estrella de ella estaba aumentando en ese momento y había rumores de que no estaba demasiado contenta con ser nada más que un caramelo para los ojos en los films.

17. Alan Ritchson y la serie Teenage Mutant Ninja Turtles

Ni siquiera un transporte para volver a la casa tenían los actores...

Alan Ritchson, que interpretó a Raphael, concedió una sorprendente entrevista en la que destrozó a todo el personal de producción de las películas de las Tortugas Ninja Mutantes en las que participó. Según Ritchson, los actores de la famosa serie estaban en un limbo contractual, trabajaban más horas de las que debían, se hicieron muchas promesas de notoriedad que nunca se cumplieron, e incluso se quejaba de que cuando terminaba el rodaje del día, los actores que interpretaban a las Tortugas no tenían ni siquiera transporte a casa.

16. America Ferrera y Lindsay Lohan

¿Celos de Lindsay Lohan?

Betty La Fea ha sido adaptada tantas veces que hemos perdido la cuenta, pero ABC tuvo su propia versión de la famosa telenovela colombiana. Cuando la problemática actriz Lindsay Lohan actuó como invitada en el programa, se informó de que Ferrera, la estrella del programa, y ella no se llevaban bien. Ferrera consideraba que Lohan la eclipsaba y hasta quería que el arco del personaje en cuestión se acortara.

15. Gary Oldman y Winona Ryder

Las dos estrellas parecían llevarse bien, pero cuando llegó el momento de rodar el film... Uffffff.

Durante el rodaje de Drácula, se rumoreó que las dos estrellas principales de la película, Gary Oldman y Winona Ryder, no estaban de acuerdo en muchas cosas. Lo más descabellado es que durante los ensayos, las dos estrellas parecían llevarse bien, pero cuando llegó el momento de rodar el film, eso cambió drásticamente. Desde entonces, Ryder ha dado la cara y ha mencionado en varias entrevistas que Francis Ford Coppola no la trató bien, algo que él ha negado.

14. Charlie Sheen y Selma Blair

Ese par...

Charlie Sheen, con el paso de los años, es un asqueroso. Blair fue despedida de la serie que coprotagonizaba Anger Management porque se quejó de la "ética de trabajo" de Sheen. Ella, quien no tomó ninguna nota de la serie que estaba rodando, le envió una serie de mensajes de texto donde utilizaba un lenguaje ofensivo antes de echarla.

13. Ed O'Neill y Amanda Bearse

Ambos terminaron la serie juntos pese a todo.

Matrimonio con Hijos rompió muchos esquemas y se convirtió en un éxito en los primeros días de Fox. Sin embargo, la serie, que básicamente funcionaba sin tensiones, tenía un problema principal: Ed O'Neill y Amanda Bearse no se llevaban muy bien a lo largo de la serie. Bearse, que se encargó de la dirección, consideró que era difícil trabajar con O'Neill y, después de que surgieran algunos problemas personales en el plató, él hizo saber que podía despedir a ella si lo deseaba. Aparte de la mala vibra, ambos terminaron la serie juntos.

12. Shia LaBeouf y Tom Hardy

Llegaron a las manos y se dieron y no consejos.

Según los informes, durante el rodaje de Los ilegales en 2012, LaBeouf y Hardy llegaron a las manos en el set después de que este último se enfrentara al primero por llegar pasado de copas al set. Según el propio Hardy, su compañero pudo noquearlo porque estaba muy borracho.

11. Shannen Doherty y Jennie Garth

Dicen que del amor al odio...

Beverly Hills 90210 fue una sensación adolescente a principios de los 90. En el plató, las cosas eran tan dramáticas como en la pantalla. Las coprotagonistas Shannen Doherty y Jennie Garth se odiaban mutuamente; en realidad, todo el reparto se cansó de la primera, con la que cada vez era más difícil trabajar, y la echaron de la serie después de la cuarta temporada.

10. Shannen Doherty y Alyssa Milano

Otro ejemplo que del amor al odio... un paso

Shannen Doherty parece no haber aprendido de esa experiencia en 90210, ya que, años después en Charmed, tuvo problemas con Alyssa Milano. La primera se quejaba de que la restante aportaba demasiado dramatismo al plató y no se centraba en el trabajo. Desde entonces, las dos estrellas se han hecho amigas, pero en aquel momento se odiaban.

9. Julia Roberts y Nick Nolte

¿Muchas escenas de esta película se rodaron con suplentes?

En la película de 1994 llamada Uno contra otro, Roberts y Nolte no se llevaban nada bien. Ella odiaba la actitud machista de él. Tanto es así, que el actor le decía cosas a su compañera que daban lugar a discusiones en el plató. Se rumorea que se odiaban tanto que muchas escenas se rodaron con suplentes.

8. Claire Danes y Leonardo DiCaprio

Las bromas de DiCaprio parece que no cayeron bien en Claire Danes.

Durante el rodaje de la versión moderna de Romeo y Julieta, Danes y DiCaprio no se llevaban bien. Según los informes, el actor se comportaba como un bromista y esto molestaba a la actriz. DiCaprio, por su parte, veía a Danes demasiado "tensa".

7. Jerry Lawler y Jim Carrey

Durante el rodaje de El Lunático, Jim Carrey se mantuvo en su personaje durante toda la producción, algo que molestó al personal de producción y a Jerry Lawler, el luchador profesional de la vida real que realmente peleaba y era amigo de Andy Kaufman. Según Lawler, Carrey quería recibir un piledriver, al igual que Kaufman, pero la fianza del seguro del actor era tan alta que la acrobacia no podía realizarse. El segundo, temeroso de que le despidieran por rodar una escena así de forma espontánea, se lo comunicó al director, que acortó la jornada y, por tanto, la escena no pudo realizarse. El primero, muy enfadado, hizo que lo despidieran de la producción. Finalmente, fue contratado de nuevo y hoy, ambos, han enterrado el hacha de guerra.

6. Gillian Anderson y David Duchovny

Cuando la popularidad de la serie se disparó, los actores encontraron un terreno común.

¿¡Qué!? Sí, los dos coprotagonistas de Expediente X no se llevaban bien al principio. Gillian Anderson y David Duchovny solían discutir por todo en el plató, sobre todo porque ambos actores creían que la serie no duraría mucho. Cuando la popularidad de la serie se disparó, los actores encontraron un terreno común y el resto es historia.

5. Joaquin Phoenix y Robert De Niro

La lectura de guión fue el punto de problemas para estos dos tremendos actores.

En el rodaje del Guasón, dos actores increíbles empezaron a enfrentarse por los ensayos. De Niro quería hacer una lectura del guión mientras que a Phoenix no le gustaba ese proceso y quería estar más en el momento. La escena, al igual que la película, fue increíble, pero aun así, cuando tienen a dos pesos pesados en una habitación, a veces chocan.

4. Jennifer Grey y Patrick Swayze

Pensar que ambos derrochaban sensualidad en pantalla...

En la pantalla, Jennifer Grey y Patrick Swayze derrochaban sensualidad en demasía. Fuera del plató, se odiaban. Él escribió en sus memorias que ella se hacía la tonta en el set y se ponía de muy mal humor. Muchas escenas se volvieron a rodar debido a que la actriz no parecía divertirse.

3. George Takei y William Shatner

Takei afirma que Shatner era muy egocéntrico y egoísta; el segundo, por su parte, dijo que el primero era simplemente una persona infeliz. Esa pelea.

Viaje a las Estrellas es un ícono cultural de Estados Unidos y de todo el mundo. La popularidad del programa dio lugar a muchas series, libros y juegos. Lo que podría sorprender a los fans es que George Takei y William Shatner no eran los mejores compañeros de nave. Takei afirma que Shatner era muy egocéntrico y egoísta; el segundo, por su parte, dijo que el primero era simplemente una persona infeliz.

2. David O' Russell y Lily Tomlin

Durante el rodaje de la película Extrañas Coincidencias, el director David O' Russell y la actriz Lily Tomlin se enfrentaron. Él, un director que tiene un historial de abusos a los actores, se lanzó a una diatriba en el set de rodaje destrozando el plató mientras le gritaba a ella. La pelea es una sensación en YouTube y una de las imágenes más grotescas de abuso verbal que se han visto en Hollywood.

1. Ryan Gosling y Rachel McAdams

Lo más loco es que, a medida que avanzaba el rodaje de El Diario de Noa, los dos se enamoraron.

El Diario de Noa es una de esas películas que, o te encanta, o la odia. Lo que la gente no sabe es que las dos estrellas no se soportaban en el set. Tanto es así que Gosling le pidió al director que trajera a un suplente para leer las líneas de McAdams. Lo más loco es que, a medida que avanzaba el rodaje, los dos se enamoraron: no se puede ser más hollywoodense que eso.

