25 récords de la NBA que parecen imposibles de romper

La NBA es donde sucede lo increíble. El eslogan de la liga suena realmente muy bien, pero no deja de ser una realidad. Los atletas más grandes de la historia nunca dejan de asombrarnos con sus magníficas maneras de jugar.

Hemos visto como récords impresionantes cambian de manos casi con regularidad. Esto puede deberse a la edad de los jugadores que llegan a la liga, a los cambios que ha sufrido el juego o simplemente a que la preparación hoy en día es muy diferente a la de décadas atrás.

De todas maneras, hay una cierta cantidad de marcas que parecen imposibles de romper y hoy te vamos a contar sobre ellas. relájate y disfruta de los 25 récords más increíbles de la historia de la NBA.

25. Peor registro para clasificar a los Playoffs

Los Bullets jugaron en la ABL, en la BAA y también en la NBA desde el 47' hasta el 54'. (Getty)

Los Baltimore Bullets del 52-53 no tenían mucho de que alardear. Llegaron a ganar apenas 16 de sus 54 partidos (porcentaje de .229) y quedaron últimos en el ranking tanto defensivo como de puntos concedidos por juego en aquella temporada.

Sin embargo, había sólo 10 equipos en la liga por aquellos tiempos y, de alguna manera, los Philadelphia Warriors lograron un récord incluso aún peor, por lo que terminaron clasificando a los playoffs. Perdieron ante los New York Knicks en las semifinales de la División Este.

24. Más puntos anotados en el mismo cuarto

Thompson ganó 3 campeonatos de la NBA. (Getty)

Todos sabemos que la muñeca de Klay Thompson puede calentarse en un abrir y cerrar de ojos, pero nadie, ni siquiera él, vio venir lo que ocurrió aquel 23 de enero de 2015, ante los Sacramento Kings: fueron 37 puntos en el tercer cuarto, una marca nunca antes lograda para un jugador.

Thompson también rompió el récord de más tiros de campo anotados en un cuarto (fueron 13 para una victoria de los Warriors por 126 a 101 ante los Kings). Terminó la noche con 52 puntos, en aquel momento su pico de puntos en un mismo juego.

23. Más triples en la misma noche

Klay tiene una media de 41% en triples a lo largo de su carrera. (Getty)

Klay Thompson es uno de los mejores tiradores en la historia de este deporte. Es esa clase de jugador que no necesita driblar para, sin incomodarse, meter 30 puntos en una noche.

Eso es exactamente lo que pasó en el choque ante los Chicago Bulls en octubre de 2014, donde anotó 14 de sus 24 tiros de tres. Los Warriors ganaron 149 a 124 y él anotó 52 puntos otra vez.

22. Más puntos anotados en un mismo juego

Wilt Chamberlain aún ostenta 72 récords de la NBA. (NBA.com)

Wilt Chamberlain aún tiene la mayoría de los récords de la NBA. Su dominio en la liga era tan grande que la organización se vio obligada a cambiar algunas reglas para dificultarle el juego. Por supuesto, no funcionó.

'The Stilt' ostenta la marca de mayor cantidad de puntos anotada en un mismo juego. Fueron 100 en un juego ante los New York Knicks en 1962. El que más cerca estuvo de batirlo fue Kobe Bryant con 81, en un partido ante los Raptors en 2006.

21. Más intentos de tiros de campo en el mismo juego

Chamberlain a punto de anotar. (Getty)

Es obvio que para marcar mucho hay que tirar mucho. Wilt Chamberlain no le escapó a este desafío y básicamente no dejó que nadie le quite la pelota en un partido ante los Knicks.

Logró tener 63 intentos de tiros de campo para lograr sus 100 puntos, algo que probablemente no volvamos a ver. Ni siquiera Michael Jordan, Kobe Bryant o James Harden pudieron lanzar esa cantidad de veces.

20. Más tiros de triple fallados en el mismo juego

Harden lideró dos veces la liga en puntos. (Getty)

Los tiradores tiran. Y los grandes anotadores tienen una mentalidad muy clara: no importa cuanto fallen, siempre hay que seguir tirando porque así se terminan las malas rachas.

De todas maneras, James Harden debería dejar de probar de tres de vez en cuando, ya que contabiliza 4 partidos con 16 triples fallados a lo largo de su carrera. Damon Stoudamire falló 16 también en una ocasión.

19. Mayor cantidad de tiros libres fallados en un juego

Drummond tiene un promedio de 46.1% lanzamientos convertidos desde la línea de tiros libres. (Getty)

Muchos de estos grandulones le temen a la línea de tiros libres. Incluso, parece que prefieren tener que anotar estando rodeados de defensores que tratan de impedir como sea su carrera hacia el aro, a estar solos y estáticos desde una posición más que favorable.

Eso es lo que los Houston Rockets le hicieron a Andre Drummond el 20 de enero de 2016, cuando lo enviaron a la línea 36 veces. Obviamente, esa estrategia funcionó, ya que falló 23 de esos intentos, aunque los Pistons terminaron ganando el juego 123-114.

18. Más rebotes en un juego

Rusell y Chamberlain dominaron la escena en los 60'. (Getty)

Por aquellos tiempos, Bill Russell había logrado convertirse en una serie de némesis de Wilt Chamberlain, al menos en lo referido a la conquista de títulos. Quizá ese sea el motivo por el cual el hombre récord se le 'pegaba' cada vez que se enfrentaban.

El 24 de noviembre de 1960, Chamberlain atrapó 55 rebotes ante los Celtics de Bill. También anotó 34 puntos y contabilizó 4 asistencias. Sin embargo, y pese a anular prácticamente a Russell, Boston venció 132 a 129.

17. Más asistencias en el mismo partido

Skiles promedió 6.5 asistencias a lo largo de su carrera. (Getty)

No es normal encontrar en estos días bases enfocados en las asistencias. La liga ha cambiado mucho y la posición no ha quedado eximida. De todas maneras, cuando pensamos en grandes bases de la NBA, no solemos mencionar a Scott Skiles entre los primeros.

Skiles dio un espectáculo el 30 de diciembre de 1990, justo antes de la Nochevieja. Allí marcó 30 asistencias en un duelo ante los Denver Nuggets jugando para Orlando Magic. También registró 22 puntos, robó dos pelotas y perdió la posesión en sólo 4 oportunidades.

16. Más bloqueos en el mismo partido

Smith lideró la liga en bloqueos en 1974. (Getty)

Elmore Smith jugó en la NBA 8 temporadas, pero se las ingenió para escribir su nombre en los libros de historia de este deporte contabilizando 17 bloqueos en un mismo partido, algo que nunca volvió a suceder.

Smith estuvo por todos lados en el triunfo de los Lakers por 111-98 ante Portland Trail Blazers el 28 de octubre de 1973. Jugó los 48 minutos y aportó 12 puntos, 16 rebotes y sólo 4 faltas personales.

15. Más minutos jugados en el mismo partido

Ellis anotó 19,004 puntos a lo largo de su carrera. (Getty)

Muchos creyeron que Dale Ellis fue un superhéroe aquella noche del 9 de noviembre de 1989, cuando los Seattle Supersonics se enfrentaron a los Milwaukee Bucks en un partido que duró 73 minutos.

Ellis jugó durante 69 minutos y anotó 53 puntos con 7 rebotes, pero los Bucks ganaron 155-154 gracias a los 36 puntos de Ricky Pierce en el partido más largo de la historia de la NBA desde la era del reloj de tiro.

14. Mayor promedio de anotación en una temporada

Chamberlain también fue jugador profesional de vóley. (Getty)

No había nadie capaz de parar a Wilt Chamberlain, especialmente en sus primeros años de carrera. En la temporada 1961-62, estableció una media de 50.4 puntos por partido, por lo que ostenta el promedio de anotación más alto en la NBA.

También rompió el récord de más puntos anotados una temporada con 4,029, más partidos con 50 puntos (45), y más partidos con 40 puntos (63). Algo increíble considerando que en aquel momento no existía la línea de 3 puntos.

13. Mejor porcentaje de tiros libres en una temporada

Calderón ganó 3 medallas olímpicas. (Getty)

Los buenos tiradores trabajan mucho en su oficio, habilidades, movimientos y demás. Pero los grandes tiradores tienen también deben poner el ojo en algo básico como los lanzamientos de tiro libre.

Quizá José Calderón no haya sido un grandísimo anotador, pero sí que dejó su marca a la hora de tirar desde la línea: anotó 151 de sus 154 disparos en la temporada 2008-09, por lo que hablamos de una media del 98.1%. Si hablamos del promedio en la carrera de un jugador, Steve Nash porta el récord con 90.43%.

12. Promedio más alto de rebotes en una temporada

Chamberlain promedió 22.9 rebotes por partido tras 15 temporadas. (Getty)

La historia del básquet resulta difícil de contar sin el nombre de Wilt Chamberlain. Se cuenta que disfrutaba saltar por los tejados sólo para demostrar que podía hacerlo, por lo que no resulta raro que haya podido destrozar a la mayoría de sus rivales.

Chamberlain fue el real y único dueño del tablero durante la temporada 1960-61 promediando 27.2 rebotes por juego. Para poner en contexto, el equipo con más rebotes de la NBA hoy por hoy promedia 51.7 'boards' por partido. Él hizo más de la mitad por su propia cuenta

11. Más bloqueos por juego en una temporada

Eaton terminó su carrera con 3,064 bloqueos. (Getty)

Mark Eaton fue uno de los defensores más dominantes en los 80'. Pasó sus once años de carrera jugando para los Utah Jazz y ganó dos premios al Mejor Jugador Defensivo del año.

Su mejor temporada fue la 1984-85, donde promedió una increíble media de 5.7 bloqueos por juego. Finalizó su carrera con un promedio de 3.5 bloqueos por juego y nunca obtuvo un promedio menor a 1.2.

10. Más triples-dobles en una misma temporada

Westbrook fue nombrado MVP en 2017. (Getty)

Russell Westbrook hizo lo que muchos creían imposible en la temporada 2016-17: promediar un triple-doble durante un año entero, cosa que había hecho Oscar Robertson en 1962.

Westbrook tenía la espina de la partida de Kevin Durant y sabía que tenía que hacerlo todo por su equipo. Terminó la temporada con 42 triples-dobles y luego se convirtió en el único jugador que promedió un triple-doble más de una vez en su carrera. Hasta el día de hoy, tiene 146, lo que lo deja sólo por detrás de los 181 de Robertson.

9. Más temporadas en la NBA

Carter jugó para 8 equipos en sus 22 años de carrera. (Getty)

Vince Carter fue el 5to 'pick' del Draft de la NBA en 1998 y anunció su retiro al finalizar la temporada 2019-20, haciendo de él el jugador con más temporadas en la liga.

Sus 22 años en la NBA lo convirtieron también en el único basquetbolista en participar de la liga en 4 décadas diferentes (90', 00', 10', 20') y si bien nunca ganó un campeonato, es un firme candidato para ser incluido en el Salón de la Fama luego de semejante carrera.

8. Mayor seguidilla de juegos disputados

Green ganó 3 campeonatos con los Lakers. (Getty)

AC Green era un auténtico hombre de hierro. Jugó 1,192 partidos consecutivos y mantiene el récord de mayor cantidad de partidos jugados de forma continua tanto en la ABA como en la NBA, algo imposible de igualar debido al cuidado que los jugadores hacen hoy sobre sus cuerpos.

Sólo se perdió 3 juegos a lo largo de sus 16 años de carrera en la NBA, todos durante su última temporada. Ayudó a los Lakers a ganar tres campeonatos y promedió 28 minutos por partido en su carrera.

7. Mayor seguidilla de partidos de una temporada regular con al menos un triple

Curry fue el primer MVP unánime en la historia de la NBA - (Getty)

Stephen Curry es considerado como el mejor tirador de tres en la historia de este deporte, incluso por encima de leyendas como Regie Miller, Ray Allen o Larry Bird, por lo que resulta lógico verlo relacionado a un récord de triples.

El dos veces MVP con los Golden State Warriors anotó al menos un triple en 157 partidos consecutivos, racha que se prolongó desde el 14 de noviembre del 2014 al 4 de noviembre de 2016. Anotó 687 tiros de 3 en ese lapso y, si añadimos los juegos de playoffs, la racha se extiende a 196 juegos. Impresionante.

6. Más títulos de anotación

Jordan nunca jugó un séptimo partido en las finales de NBA. (Getty)

No podemos hablar de grandeza ni récords sin mencionar a Michael Jordan. Su majestad ostenta aún uno de los récords más difíciles de batir en la historia de la NBA, con 10 títulos de anotación, tres más que Wilt Chamberlain.

Jordan lideró la liga en puntos en 10 de las 13 temporadas que jugó para los Bulls. También ganó 7 títulos de puntos consecutivos antes de su primer retiro y mantiene el porcentaje de puntos más alto de la historia de la NBA, con 30.12.

5. Mayor promedio de puntos en los playoffs

Jordan también porta el récord de más MVP de finales con 6. (Getty)

Michael Jordan también porta el récord de mayor porcentaje de puntos en playoffs de NBA con 33.45. Esto significa que fue incluso más dominante en la postemporada que en la etapa regular, al contrario que la mayoría de los jugadores.

Jugó 175 partidos y anotó 50 en 8 de ellos, 40 en 38 y 30 en 109. Es el único jugador en la historia de la NBA en marcar al menos 15 puntos en todos sus juegos de playoffs. También tiene el mayor porcentaje de puntos en las Finales de la NBA con 41.0 por juego.

4. Jugador más joven en marcar 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 y 30,000 puntos

James marcó su punto 30,000 en un partido ante los Spurs. (Getty)

LeBron James llegó a la liga derecho de la secundaria en 2003, con apenas 19 años. Y no ha dejado de pisar el acelerador desde entonces. Nunca promedió menos de 20.9 puntos por juego en una temporada. Y aún hay gente que piensa que no es un anotador nato.

Su constancia y durabilidad a lo largo de sus 17 años de carrera lo hizo convertirse en el jugador más joven en marcar 1,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 25,000 y 30,000 puntos a lo largo de su carrera, y es el único que tiene hoy chances de pasar a Kareem Abdul-Jabbar (38,387) como máximo anotador.

3. Peor registro en la historia de la NBA

Los Bobcats perdieron sus últimos 23 partidos en la temporada. (Getty)

La temporada 2011-12 fue un poco más corta debido a la huelga, por lo que los equipos jugaron 66 partidos en lugar de 82. Si eras fan de los Charlotte Bobcats, seguro hubieras deseado que los juegos hubieran sido incluso menos.

Los Bobcats sólo ganaron 7 partidos, lo que los convirtió en el equipo con menos victorias en una temporada regular. Para empeorar las cosas, ni siquiera se quedaron con el primer pick del Draft (Anthony Davis), sino que usaron el segundo: Michael Kidd-Gilchrist. Ay…

2. Racha ganadora en casa más larga en temporada regular

Steve Kerr ostenta un impresionante récord de 70.9% de victorias con los Warriors. (Getty)

Steve Kerr le cambió para siempre la cara a los Golden State Warriors. Tomó un equipo con jugadores muy talentosos y lo convirtió en una de las franquicias más fuertes en la historia de este deporte.

Los Warriors fueron imbatibles en el Oracle Arena durante un año entero. Desde el 2015 al 2016, ganaron 54 partidos como locales en la temporada regular. También consiguieron 5 boletos seguidos a las finales Kerr en el banquillo, ganando 3 anillos de la NBA.

1. Más anillos

Auerbach, Russell y los Celtics ganaron 11 títulos seguidos. (Getty)

La NBA ha entregado 73 anillos. Phil Jackson tiene 13 de ellos (11 como entrenador, 2 como jugador), al igual que Bill Russell, quien tiene 11 como jugador y dos como entrenador. Sin embargo, Red Auerbach batió ambas estadísticas con 16 anillos en su cofre de recuerdos: 9 como entrenador y 7 como ejecutivo.

Eso significa que Auerbach tiene más anillos que 29 franquicias, mientras que Jackson y Russell sólo son superados por los Celtics (17) y los Lakers (16). Juntos, suman 42, un número irracional. No podrías escribir la historia del baloncesto sin hablar de ellos.

